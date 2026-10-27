Jak vypadá recyklace očima dětí? Nakreslily ji na obrazovky LG StanbyME 2

„Záleželo nám na tom, aby se o recyklaci učily i děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Životní cyklus spotřebiče nekončí ve chvíli, kdy si ho zákazník odnese z obchodu. Chceme, aby děti věděly, kam patří stará televize nebo pračka,“ uvedla Natálie Tomášová, Brand Marketing LG Electronics Česko.
Tým LG přivezl obrazovky do škol vždy na celý den. Úkolem bylo nakreslit, jak se recyklují elektrospotřebiče. Zatímco žáci kreslili, povídali si s nimi zástupci firmy o tom, co si pod slovem recyklace představují a proč je podle nich důležitá. Odpoledne děti představily své výtvory, LG vyhlásilo nejlepší z nich a rozdalo dárky všem dětem.
„Velmi nás potěšilo, že si LG vybralo zrovna naši školu. Máme tu žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a práce s nimi je trošku náročnější, takže jsme byli zvědaví, jak to bude probíhat. Jsme příjemně překvapeni, děti to rozhodně bavilo. Práce s technologiemi je pro ně lákavá. Ve škole využíváme tablety i počítače a starší žáci se učí modelovat na 3D tiskárně, takže k technologiím mají vztah,“ řekla Anna Machotová, zástupkyně ředitelky pro ZŠ v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi.
„Program byl příjemným zpestřením výuky, které spojilo kreativitu dětí, moderní technologie a důležité ekologické téma. Děti si program moc užily a s nadšením tvořily vlastní obrázky na velkých dotykových obrazovkách LG. Byla to pro ně zajímavá změna oproti běžnému kreslení na papír a příležitost vyzkoušet si něco nového. Při tvoření se zamýšlely také nad tím, proč je důležité elektrospotřebiče správně recyklovat a jak můžeme sami přispět k ochraně životního prostředí. Věříme, že si z této akce děti odnesly nejen hezký zážitek, ale i nové poznatky,“ uvedla Zuzana Schmidtová ze ZŠ Horoměřice.
Obrazovka, která se dá přenést
Žáci kreslili na LG StanbyME 2, přenosné televizi s 27palcovým dotykovým displejem. Dá se sundat z pojízdného stojanu a používat bez kabelu, na baterii vydrží až čtyři hodiny přehrávání v úsporném režimu. Displej se otáčí o 90 stupňů, takže funguje na šířku i na výšku.
LG učí děti, kam patří elektroodpad
LG v Česku vlastní podíl ve společnosti Asekol, která sbírá a recykluje elektrozařízení. S jejím vzdělávacím programem Recyklohraní spolupracuje od roku 2024. Lektoři Recyklohraní jezdí s podporou LG do základních, mateřských i speciálních škol a vysvětlují dětem, co dělat s vysloužilým spotřebičem.
Například na Den Země se žáci společně se zaměstnanci LG zúčastnili exkurze do recyklačního závodu Enviropol v Jihlavě, který patří společnosti Asekol. Jen v roce 2025 se do aktivit zapojilo 423 škol a dalších institucí a zhruba 4200 dětí a studentů.
Letos LG s Recyklohraním připravilo vzdělávací příručky pro školy, mezi nimi metodickou příručku EKOABECEDA aneb Život elektrospotřebiče od výroby přes užívání až po recyklaci. Podporuje také tematické úkoly pro školy o recyklaci, správném používání spotřebičů a úspoře energie, a to pro čtyři věkové kategorie.
LG program podporuje i finančně. Kdo si na e-shopu LG.cz objedná nový spotřebič, může si zdarma nechat odvézt ten starý k recyklaci. Za každý odvezený kus pošle LG Česko na vzdělávací aktivity Recyklohraní 50 Kč. Spolu s pravidelnými ročními dary tak LG programu dosud věnovalo 747. 150 Kč.
LG Electronics je globálním lídrem v oblasti inovací technologií a spotřební elektroniky s působností téměř ve všech zemích světa. Zaměstnává více než 74.000 lidí. LG je předním výrobcem spotřebních a komerčních produktů, od televizorů, domácích spotřebičů, klimatizací a monitorů až po automobilové komponenty a řešení. Její prémiové značky LG SIGNATURE a inteligentní platforma LG ThinQ jsou celosvětově uznávané. Nejnovější zprávy o společnosti LG naleznete na webových stránkách LG NEWSROOM | LG Global.
Zdroj: LG Electronics
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59820.