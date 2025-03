Jak vytvořit úspěšnou kampaň, která má koule? To se dozvíte na The Best of Czech Promotion Summitu

Kde najdete své zákazníky a proč je důležité mít jasnou strategii, vysvětlí CEO Czech Promotion Jan Coufal a Milan Drozen. Probereme také důležitost kreativy, podíváme se na příklady z produkce a promluvíme si o nutnosti správně nastavených médií. To vše zakončíme panelovou diskusí, která se bude nést v duchu tvorby reklam, které mají koule.

„Programem na The Best of Czech Promotion Summitu chceme ukázat, že úspěšná kampaň nestojí pouze na zajímavé kreativě nebo penězích, které investujeme do médií. Jedná se o čtyři kroky, mezi které počítáme strategii, kreativu, produkci a média. Jeden bez druhého nebudou nikdy dobře fungovat a je možné, že kampaň nakonec nebude klientovi vydělávat. Jsem rád, že náš letošní Summit poskytne tak cenné know-how, a to na rovinu a bez marketingového lakování,“ říká Jan Coufal, CEO agentury Czech Promotion.

The Best of Czech Promotion Summit se uskuteční v úterý 25. března od 14 hodin na úvod zahájení letošního ročníku prestižní obchodní konference Retail Summit. Přenos bude dostupný i široké veřejnosti prostřednictvím live streamu na Youtube agentury Czech Promotion. Sledovat ho můžete zde.

Agentura Czech Promotion je lídrem na poli pragmatického marketingu. Jejím krédem je „pomáhat klientům, aby byli úspěšnější“. Své služby poskytuje již devatenáct let zejména menším až středně velkým českým firmám napříč obory. Zákazníkům nabízí tvorbu efektivních kampaní, tedy full servis počínaje analýzami, výzkumy a nastavením funkčních strategií, přes kreativní řešení a realizaci kampaní, až po offline a online mediální plánování, nákup a vyhodnocení. Agentura je úspěšná i v komplexních digitálních službách, designu, in-store realizacích a PR.

