Jak vyzrát na třídění odpadu nejen o Vánocích? Pražské služby radí v zimním speciálu

Předvánoční shon se nese ve znamení častějších nákupů a většího množství odpadu. Ať už jde o PET lahve, igelitové sáčky od toastového chleba nebo veky na chlebíčky, obaly od sladkostí, bublinkové fólie nebo polystyren ze zásilek, to vše je možné s klidem vyhodit do žluté popelnice na multikomoditní sběr. Stejně jako prázdné nápojové kartony, například od džusů nebo mléka. Všechno samozřejmě sešlápnuté, ať se toho dovnitř vejde co nejvíce. „Pokud používáte k balení dárků celofán, připomínáme, že ten do plastu nepatří. Je totiž zcela nevhodný k recyklaci, proto ho vyhazujte do černé popelnice na směsný komunální odpad, stejně jako ozdobné stuhy,“ říká mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický. Ani polámané boby by se nikdo neměl snažit napěchovat mezi plasty, ale raději je odvézt na sběrný dvůr.

PAPÍR

K modrému kontejneru chodí lidé v tomto období s papírovými obaly od mouky nebo cukru, platy od vajec, krabicemi od nové elektroniky, papírovými taškami a tak podobně. Nic z toho ale nesmí být mokré ani umaštěné, zato však ideálně nařezané, sešlápnuté nebo alespoň rozložené. Do nádob na papír patří přáníčka, noviny, křížovky, televizní program, časopisy, slevové letáky a také prázdné papírové obálky nejen od Ježíška. Samostatnou kapitolou je pak balicí papír. "Pokud je přírodní, bez povrchové úpravy, vytřiďte ho do modré popelnice. Ovšem křídový, voskovaný a lesklý rozhodně vyhazujte do směsi," popisuje Komarnický a dodává: "To stejné udělejte s použitým pečicím papírem, ani ten nejde recyklovat." Kelímky od svařeného vína nebo horké čokolády, navlhlý papírový sáček od trdelníku, umaštěný tácek od grilované klobásy, hermelínu a podobně patří také vždy jen do směsného odpadu.

SKLO

Koncem roku mívá řada domácností větší spotřebu okurek, majonézy, tatarské omáčky i marmelády. Sklenice po nich není potřeba vymývat, jen zcela vyprázdnit a odnést do správné popelnice, klidně i s víčky. Prázdné lahve od silvestrovského sektu, vína nebo prosecca házejte rovněž do nádob na sklo. Naopak porcelán nebo rozbité vánoční ozdoby patří do směsného odpadu a zálohované lahve od piva nebo limonády zase zpátky do obchodu.

KOVY

Šedý kontejner čeká na drobný kovový odpad z domácností, plechovky a konzervy. Zvlášť kolem Vánoc tam toho bývá hodně, dále alobal, kovové háčky ze stromečku nebo hliníkové kávové kapsle. Nikdy ale do těchto nádob neodkládejte tlakové lahve se zbytkovým obsahem. Plynové kartuše od turistických vařičů odvezte do míst zpětného odběru nebo sběrného dvora.

OSTATNÍ

Nefunkční světelný řetěz doporučují Pražské služby odnést do červeného kontejneru na elektroodpad. Tam patří i použité baterie, kabely, vysloužilé malé elektrospotřebiče a tak podobně. Ty velké, jako třeba ledničky, pračky, myčky nebo sporáky, by měly skončit na sběrném dvoře. Tady od vás rádi přijmou i umělý stromeček, rozbitý nábytek, pytle plné listí, a dokonce i použitý jedlý tuk a olej po řízcích nebo kaprovi. "Případně využijte černou popelnici s fialovým víkem, která je na vybraných stanovištích tříděného odpadu. Fritovací olej nikdy nelijte do kanalizace, nechte ho vychladnout a poté slijte do plastové lahve," připomíná náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí Jana Komrsková. Zachovalé a funkční věci, které se člověku už nehodí, je ještě možné odevzdat v některém z re-use pointů. Starší lyže, sáně, boby, knihy, ale i nejrůznější hry, ozdoby nebo vybavení do domácnosti jako obrazy, vázy či ozdoby by mohly udělat radost někomu jinému. A přesně o tom Vánoce jsou.

