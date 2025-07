Jak zařídit to, aby zprávy o české ekonomice byly „Velký Dobrý“

V prvním díle diskutují s Michaelem Rozsypalem podnikatelé Vít Horký z Czech Founders a Michal Nýdrle z Next Wealth a šéfa Asociace pro kapitálové trhy Jana Brodani. A hned na začátku se shodují, že pozitivních ekonomických zpráv je celá řada. „Nedávno jsem se díval na statistiku našich investic v zahraničí a my máme oproti Polsku, které je čtyřikrát větší, v absolutním čísle nainvestováno dvakrát tolik, asi 70 miliard dolarů. A to přináší zisky do naší ekonomiky,“ zmiňuje například Michal Nýdrle.

Jak ale dokázat to, abychom firem, které mají mezinárodní přesah měli ještě více? To bylo hlavní téma debaty. Hosté podcastu ukazovali cesty, jak podpořit start-upové prostředí. Příklady, jak pomoci rozhýbat kapitál, který v Evropě máme – v úsporách mají Evropané na 10 bilionů eur, ale jsou ve velmi konzervativních produktech a nepomáhají rozhýbat ekonomiku a inovace. „Skvělým příkladem je Švédsko. Tam mají pobídky právě na straně investorů, kteří si díky tomu zkoušejí více zariskovat a kapitál se tak dostává k začínajícím nadějným firmám,“ vysvětluje Jana Brodani.

Jak udělat z Evropy nebo Česka investiční hub? „Když jste česká firma, se sídlem v Praze, tak těžko přitáhnete globální kapitál. Ale je tu myšlenka tak zvaného 28. režimu, kdy by vznikl k 27 režimům, které fungují v každé zemi EU, jeden společný, který by byl zahraničním investorům srozumitelný. Přitom by firmy, které by ho využily, zůstaly sídlit ve své zemi původu a daně platily tam. A dotažení téhle myšlenky by fakt pomohla přitáhnout globální kapitál. A my jako Česko musíme být u toho. Nejhorší by bylo, kdyby se ten režim spustil bez nás,“ shodují se hosté podcastu Velký dobrý.

V čem je 28. režim dobrý pro investory, pro firmy, pro evropskou ekonomiku? Jak by pomohl Evropě dohnat technologický náskok Spojených států a Číny? A jak se tím vším dá podpořit i to, abychom jako Češi měli víc našetřeno na důchod? To vše se dozvíte v novém podcastu.

