Jak zlepšit stravování ve veřejných institucích? Více než 100 odborníků sdílelo své zkušenosti i praktická řešení

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  14:03
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Praha 13. listopadu 2026 (PROTEXT) - Třetí ročník Odborného semináře pro institucionální stravování propojil legislativní a metodickou stránku veřejného nákupu s kvalitou potravin, zdravotním významem stravování a praktickými zkušenostmi z každodenního provozu. Více než 100 účastníků se věnovalo možnostem, jak zlepšovat kvalitu jídel, efektivitu provozu i práci se surovinami. Součástí celodenního programu byl také druhý kulatý stůl projektu Z pole na talíř.

Jak připravovat kvalitnější a chutnější jídla v institucích, správně nastavit nákup potravin a současně respektovat ekonomické možnosti jednotlivých zařízení? Právě těmto otázkám se věnoval třetí ročník odborného semináře s názvem Moderní nákup potravin ve veřejném stravování, který se uskutečnil ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka. Setkání přivedlo do Prahy více než 100 účastníků, zejména vedoucích pracovníků institucí, kuchařů, nutričních specialistů, zadavatelů veřejných zakázek a dalších odborníků z celé České republiky.

Záštitu nad akcí převzali ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zemědělství Ing. Martin Šebestyán, MBA a Státní zdravotní ústav.

Cílem semináře bylo provést účastníky celým procesem nákupu potravin, od posouzení povinnosti zadat veřejnou zakázku a volby správného režimu přes využití elektronických nástrojů až po stanovení požadované kvality surovin a jejich využití ve stravovacím provozu. Program se věnoval také českým, regionálním a BIO potravinám, zdravotnímu významu stravování a zkušenostem z každodenní praxe institucí.

„Co si dáváme na talíře rozhoduje také o zdraví populace. Až 80 % nemocí je preventabilních životním stylem a výživa je jeho základním pilířem. Institucionální stravování ovlivňuje každý den stravovací návyky lidí. V České republice máme přes milion diabetiků a každé páté dítě má nadváhu, kterou si většina z nich přenese i do dospělosti. Kvalitní stravování v institucích proto není pouze provozní otázkou. Je důležitou součástí prevence a investic do dlouhodobého zdraví celé společnosti,“ uvedla na začátku své prezentace na semináři MUDr. Barbora Macková, MBA, ředitelka Státního zdravotního ústavu.

Pro kvalitu veřejného stravování jsou kromě surovin důležití i lidé, kteří jídlo připravují

Od metodiky k praxi v kuchyni

Praktická část programu probíhala v Makro akademii, kde se dvě desítky kuchařů věnovaly přípravě jídel z kvalitních surovin. Pod vedením Pavlíny Vránové, vedoucí stravovacího provozu a nutričních terapeutů Moravskoslezské nemocnice Havířov, šéfkuchaře Makro akademie Dominika Unčovského a kuchařů z Fakultní nemocnice Motol a Homolka si účastníci vyzkoušeli postupy využitelné v každodenním provozu institucionálních kuchyní.

„Kvalitu institucionálního stravování neurčují pouze rozpočty a dostupnost surovin. Stejně důležité jsou zkušenosti lidí, kteří každý den připravují jídla pro pacienty, děti, seniory a další strávníky. Proto chceme kuchařům a manažerům stravování nabízet praktické znalosti, inspiraci a prostor pro sdílení zkušeností,“ uvedl Jiří Nehasil, generální ředitel makro ČR.

Součástí celodenního programu byl také druhý kulatý stůl projektu Z pole na talíř. Zástupci státu, veřejných institucí, zemědělců, potravinářů, odborné veřejnosti a obchodu na něm jednali o praktických podmínkách pro zvýšení podílu kvalitních českých a regionálních potravin 
v institucionálním stravování.

Seminář tak propojil jednotlivé kroky, které rozhodují o kvalitě stravování v institucích: správné nastavení veřejného nákupu, dostupnost kvalitních surovin, jejich využití v kuchyni i zdravotní dopad výsledného jídla.

 

Zdroj: makro ČR

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60064.

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