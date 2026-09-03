Jake Dyson představuje novou generaci produktů, které vidí, přemýšlejí a reagují

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  17:10
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Praha 3. září 2026 (PROTEXT) - Jake Dyson dnes v Berlíně představil novou generaci produktů Dyson, které využívají umělou inteligenci, počítačové vidění a strojové učení. Novinky dokážou vnímat své okolí, reagovat na něj a přizpůsobovat výkon tak, aby dosahovaly nejlepších výsledků.

„Vždy jsme se velmi soustředili na mechanické inženýrství produktů a desítky let jsme zdokonalovali fungování jednotlivých zařízení. Nyní jsme se posunuli k inteligentním přístrojům, které dokážou vidět, přemýšlet a reagovat. Využíváme umělou inteligenci, systémy počítačového vidění a strojové učení, aby zařízení dokázala porozumět prostředí, ve kterém pracují. Přístup je stejný, ať už zařízení pracuje ve vašich ústech, na vašich vlasech nebo ve vaší domácnosti,“ uvedl Jake Dyson.

Dyson představil šest nových produktových řad, které spojuje nový koncept inteligence:

  • Dyson CameraJet™ zubní kartáček s integrovanou kamerou, který pomocí inteligentního systému čistí mezizubní prostory a odstraňuje plak.
  • Dyson Robot Nurovi™ nová generace robotických vysavačů využívajících pokročilou AI a systém počítačového vidění.
  • Dyson HushJet™ nová generace výkonných a tichých čističek vzduchu s inteligentním prouděním.
  • Dyson W1 PencilWash™ nový mokrý čistič podlah s vyšším výkonem a samočištěním.
  • Dyson Corrale CoolShine™ žehlička na vlasy nové generace kombinující pružné destičky a aktivní chlazení.
  • Dyson Airsmooth™ horkovzdušný kartáč s patentovanou technologií dvojitých štětin pro vysoušení, uhlazení a nadzvednutí vlasů.

Dyson CameraJet™ inteligentní dentální hygiena 

Dyson CameraJet je první zubní kartáček Dyson s integrovanou makro kamerou, který kombinuje klasické kartáčování, cílené čištění mezizubních prostor proudem kapaliny a dávkování ústní vody. Kamera s rozlišením 100 tisíc pixelů ve spojení s technologií Gap Optical Targeting™ využívá strojové učení k identifikaci mezizubních prostor v reálném čase. Zařízení následně aktivuje cílenou dávku kapaliny přesně tam, kde je potřeba.

Řada robotů Dyson Nurovi™

Nová řada Dyson Nurovi propojuje technologii Neural Intelligence s pokročilým systémem Vision a přináší inteligentnější způsob úklidu domácnosti.

Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub™ UV

Nejpokročilejší robot Dyson pro suché i mokré čištění využívá AI, UV světlo a zelené laserové osvětlení k detekci téměř 200 typů látek a předmětů v domácnosti. Dokáže identifikovat skvrny a opakovaně je čistit, dokud nejsou finálně odstraněny. Systém pracuje s vodou ohřátou až na 70 °C, zatímco sací výkon 30.000 Pa zajišťuje výkonné suché čištění tvrdých podlah i koberců. Robot se po úklidu automaticky vyprázdní, vyčistí a dobije v dokovací stanici.

Dyson R2 Nurovi Wash+Dry

Model R2 přináší nový způsob vytírání díky mopovacím podložkám ve tvaru Reuleauxova trojúhelníku, které díky přesnému pohybu dosahují i do rohů a k okrajům místnosti. Voda ohřátá až na 75 °C pomáhá odstraňovat odolné nečistoty. Nový systém Dyson Twin-capture odděluje hrubé a jemné nečistoty a podle množství prachu a typu podlahy automaticky upravuje způsob úklidu.

Dyson R1 Nurovi Dry

R1 využívá technologii Twin-capture a sací výkon 21.000 Pa pro hloubkové suché čištění. Přepracované boční kartáče účinněji vedou nečistoty do proudu vzduchu, omezují namotávání vlasů a díky vysouvání dosahují blíže ke stěnám a do rohů.

Dyson HushJet™: výkonné a inteligentní čištění vzduchu

Nová řada Dyson HushJet přináší výkonné čištění vzduchu v kombinaci s tichým provozem a technologií projekce vzduchu, která pomáhá čistit vzduch v celém prostoru.

Dyson HushJet Big+Quiet Cool Pure+ Formaldehyde/Ioniser + UV využívá nízkotlaký vysokoprůtokový kompresor a třístupňový filtrační systém. Zachytává částice a plyny a pomáhá rozkládat formaldehyd. Dokáže zachytit 99,999 % znečišťujících látek o velikosti až 0,01 mikronu.

Kompaktnější Dyson HushJet Pure Cool+ Formaldehyde/Ioniser + UV nabízí až 3× výkonnější čištění oproti předchozí generaci a zároveň zajišťuje osobní ochlazování.

Dyson HushJet Hot Cool Pure+ kombinuje tři funkce v jediném zařízení – čištění vzduchu, vytápění a osobní ochlazování.

Dyson Corrale CoolShine™ mění narovnávání vlasů

Dyson Corrale CoolShine kombinuje pružné vyhřívané destičky s novým aktivním chladicím systémem, který během stylingu odvádí přebytečné teplo z vlasů. Výsledkem jsou hladké a lesklé vlasy s až o 29 % menším poškozením teplem a až o 154 % vyšším leskem oproti neupraveným vlasům. Lehká konstrukce umožňuje styling s menším počtem tahů a účes může vydržet až 24 hodin.

Dyson Airsmooth™ rychlý a bezpečný hairstyling

Dyson Airsmooth je první specializovaný horkovzdušný kartáč Dyson, který kombinuje technologii proudění vzduchu s patentovaným systémem štětin PivotFlex™ a Anti-snag. Štětiny jsou navrženy tak, aby vlasy vedly, uhlazovaly a nadzvedávaly a zároveň omezovaly jejich zacuchávání a krepatění. Airsmooth je vhodný pro různé typy vlasů od rovných až po velmi kudrnaté. Inteligentní regulace teploty měří teplotu 100krát za sekundu, aby zajistila kontrolovaný styling a pomohla chránit přirozenou strukturu vlasů.

MyDyson aplikace pro zákazníky v novém

Součástí nové éry Dyson je také rozšíření zákaznické péče MyDyson, která propojuje inteligentní diagnostiku, prediktivní servis a odbornou podporu.

Never Without Your Dyson: Nová podoba zákaznické péče

Součástí nové éry Dyson je také rozšíření zákaznické péče MyDyson, která propojuje inteligentní diagnostiku, prediktivní servis a odbornou podporu. Nový zákaznický přístup „Never Without Your Dyson“ je navržen tak, aby zákazníkům pomáhal využít jejich přístroje naplno a zároveň je udržovat déle v optimálním stavu. Díky propojeným technologiím dokáže MyDyson průběžně sledovat stav přístroje, identifikovat potenciální problémy a nabídnout proaktivní řešení ještě předtím, než ovlivní jeho fungování. Zákazníci tak získávají přístup k odbornému poradenství, péči a podpoře kdykoli a kdekoli je potřebují – od každodenního používání až po servis.

Novinky v MyDyson

  • Dyson Concierge personalizované seznámení s produktem a jeho funkcemi.
  • Dyson Demo – Service-In-Store technická podpora, diagnostika a opravy přímo na vybraných prodejnách a v servisních centrech.
  • Loan Promise možnost zapůjčení náhradního přístroje v případě, že opravu nelze dokončit okamžitě.
  • Dyson Total Restore komplexní servisní kontrola navržená pro prodloužení životnosti zařízení a optimalizaci jeho výkonu.

Nová generace produktů Dyson tak propojuje desítky let zkušeností s mechanickým inženýrstvím s umělou inteligencí, počítačovým viděním a strojovým učením. Výsledkem jsou zařízení, která nejen vykonávají svou funkci, ale dokážou své prostředí vnímat, porozumět mu a na jeho základě inteligentně reagovat.

www.dyson.cz 

Zdroj: Guideline

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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