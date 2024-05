Jako houby po dešti. Obecní zásilkové boxy nabírají na tempu

Úspora času i peněz pro místní – české obce zažívají nárůst poptávky po přijímání i odesílání zásilek. „Zprostředkováváme ve spolupráci s partnery i v nejmenších obcích služby, které si v ničem nezadají s tím, jaký komfort mají k dispozici lidé v krajských městech nebo Praze. Díky zásilkovým boxům mohou lidé obdržet zásilky prakticky nonstop, nemusí tedy čekat fronty na poštovních přepážkách. V době e-shopů zákazníci také oceňují, že mohou z boxu zásilky odeslat. Pro snadnější služby k tomu umožňujeme i tisk štítků,“ říká spolumajitel a ředitel OX Point Vít Voláček.

Od června vyroste nový zásilkový box např. ve Vepříkově na Vysočině. Místní lidé jsou hrdí na to, že vedení obce se stará o to, aby se mohla pravidelně umísťovat v anketách o Vesnici roku. Výjimkou tam nejsou nabíječky na elektrokola či elektromobily. V obci drží krok s dobou, koupě moderního zásilkového boxu je toho dalším důkazem. V Beskydech leží obec Bílá spojená především s lyžováním. I tam bude od začátku června sloužit obecní box místním téměř 300 lidem i tisícovkám turistů, kteří do vsi přes rok zavítají.

Podobně se netají spokojeností i v malé obci Staré Bříště na Pelhřimovsku, kde žije 79 obyvatel. „S fungováním obecního boxu jsme spokojeni, přijímání balíků funguje výborně. OX BOX nám pomáhá zajistit větší obslužnost obce. Lidé tak nemusí osm kilometrů do Humpolce na poštu. Těšíme se na další služby jako elektronickou úřední desku,“ říká starosta Starého Bříště Václav Honzl.

Obce si mohou zásilkové boxy od společnosti OX Point i vyzkoušet. OX Point umí velikost zásilkových schránek škálovat, v menších obcích se hodí subtilnější boxy, které tak nezaplevelují veřejný prostor. OX Point navíc boxy vybavuje znakem obce, posiluje tak sounáležitost místních s vedením obcí.

V posledních týdnech tak vznikly boxy i v těch nejodlehlejších koutech Česka. Příkladem je Český Jiřetín ležící v Krušných horách stovky metrů od hranice s Německem, nebo Hlinka, která ve Slezsku leží na dohled polských hranic.

„Bereme výstavbu sítě obecních boxů spíše jako poslání, které zajistí stejně kvalitní zásilkové služby pro všechny bez ohledu na to, kde žijí,“ říká šéf OX Point Vít Voláček s tím, že ho těší vesměs kladné reakce od starostů obcí, se kterými dodavatel chytrých boxů spolupracuje. Společnost OX Point začala s dodávkou obecních zásilkových boxů loni, letos chce jejich počet navýšit na stovky.

O OX Point:

OX Point je česká otevřená a nezávislá síť samoobslužných chytrých boxů pro všechny dopravce a prodejce. Výrobcem boxů je česká rodinná průmyslová skupina CONTEG Group. Síť navázala spolupráci se společnostmi jako Rohlik.cz, We|Do, Balíkovna, Správa Železnic nebo síť čerpacích stanic MOL. Boxy jsou určeny pro uložení běžných zásilek, možná je i služba vrácení zásilky či bezkontaktní předávání osobních dokumentů. Část boxů je navíc vybavena chlazením, což umožňuje uložení čerstvých potravin z online supermarketů. Celý vývoj i výroba probíhá v České republice v závodě CONTEG v Pelhřimově.

Zdroj: CONTEG