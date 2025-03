Jakou budoucnost má ESG?

Veronika Soukupová je odbornou garantkou ESG meetupů, které pořádá ČTK Connect v PressCentru ČTK. Podílí se na vývoji ISO norem, šíří osvětu a se svým expertním týmem S-cope zavádí systémy řízení ISO v kontextu ESG. Je členkou Technické normalizační komise TNK6 při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a součástí pracovního týmu IWA/ISO (BSI) pro zpracování ISO normy pro postup implementace ESG.

Pravdou je, že situace se v oblasti reportingu výrazně mění. Návrh Evropské komise, který je aktuálně ve schvalovacím procesu na půdě Evropského parlamentu, přináší velice výrazné změny. Co se nemění, jsou naše hodnoty a chování. Jde nám přeci o to, aby záležitosti popsané v ESG, nebyly prázdnými pojmy a jen čísly v reportingu. Akce, na kterých významné české i zahraniční firmy sdílejí své aktivity v oblasti udržitelnosti, má smysl navštívit. A ano, udržitelností má smysl se i nadále zabývat. Jedním z důvodů je, že aktuální legislativa je stále platná a nevíme, jak schvalovací proces dopadne. Ale ten zásadnější důvod je ten výše uvedený odkaz na naše postoje a hodnoty.

Omnibus pozdě ale přeci

Důvody uváděné v návrhu Evropské komise jsou jedna věc. Názor Veroniky Soukupové je takový, že byla snaha najednou popsat maximum a administrativní zátěž byla příliš velká. Paradoxem je poznámka ve standardech pro reporting udržitelnosti, která uvádí, že ESG reporting nesmí organizaci nadměrně administrativně zatížit. Pokud by Komise prioritizovala a povinný reporting by nabíhal postupně v oblasti požadavků, měl by větší šanci na úspěšnou implementaci. To se nestalo a organizace dostala ohromný balík požadavků, které musí projít. Argument, že v rámci analýzy významnosti řada datových bodů vypadne je lichý. U výrobních firem různého druhu v praxi vypadlo máloco.

Řada firem tak tento návrh vítá. A řada firem je rozčarovaná a tápe, co má dělat v období, kdy legislativně povinnost reportingu mají, ale vyhlídka je taková, že by se mohly koncem prvního roku dozvědět, že z této povinnosti vypadly. Proto Komise apeluje na EU parlament, aby přijal rozhodnutí s ohledem na tuto druhou vlnu firem co nejdříve, zejména návrh na dvouletý odklad povinnosti. To by tuto situaci zatím stabilizovalo a uklidnilo.

Co se stane, jestli bude návrh schválen v současné podobě?

Pokud bude návrh přijatý tak, jak je nyní předložený, tak se v oblasti udržitelnosti upravené směrnicí CSRD a CS3D dočkáme toho, že:

firmy do 1000 zaměstnanců si budou moci oddechnout a reportovat jen dobrovolně podle zjednodušených standardů, pokud to budou chtít ony sami nebo to po nich budou požadovat velcí hráči nebo banky apod.

kótovaným malým a středním podnikům také spadne kámen ze srdce

firmy mimo EU s obratem pod 450 mil euro taktéž nebudou povinnými subjekty

specifické sektory mohou přestat vyhlížet dlouho slibované sektorové standardy

změnit by se měla i podoba požadavků ve standardech ESRS směrem ke zjednodušení s větším důrazem na kvantitativní ukazatele

a konečně požadavky na dodání dat ze strany vašeho dodavatelského řetězce by se také měly výrazně zredukovat. Menší firmy nebudou nuceny poskytovat nadměrné množství dat svým partnerům. V návrhu je tzv. „value-chain cap“, který limituje, jaká data mohou velké firmy po menších subjektech požadovat.

Co dál?

Je důležité si uvědomit, že udržitelné chování ve všech směrech nestojí a nepadá na požadavcích směrnice CSRD, ani žádné jiné směrnici. Záleží primárně na organizacích, jejich kultuře a jejich postojích.

Přijďte se seznámit s některými z nich a popovídat si na tematické ESG meetupy v březnu a dubnu. Potkáte zástupce firem jako jsou Letiště Praha, Doosan Škoda Power, CRIF - Czech Credit Bureau, Česká agentura pro standardizaci, zástupce předních bank, Vodafone, Aveco, Hofmann Personal Česká republika, ... Své příběhy budou sdílet i firmy jako Veolia CZ , Hanibal nebo český HERBADENT.

Nejde o to, jestli budete mít nebo nebudete mít povinnost se udržitelností zabývat.

Jde o to, jestli chcete.

Registrovat se můžete zde: https://www.ctk.cz/esgmeetup/

20. 3. 2025 | Environment: Opatření snižující rizika i dopady na životní prostředí v praxi

3. 4. 2025 | Social: Příklady řízení vztahů v organizaci i mimo ni

29. 4. 2025 | Governance & Auditing: Efektivní řízení ESG i celé organizace

Čas: 9:00–12:00

Místo: PressCentrum ČTK

Těšíme se na Vás

Za organizátory S-cope s.r.o. & ČTK Connect