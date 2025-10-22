Jakub Stárek novým místopředsedou představenstva ČLFA, Pavel Nejman se stal jeho členem

Představenstvo ČLFA má celkem sedm členů, jeho předsedkyní zůstává Jana Hanušová. Ta při této příležitosti poděkovala Karlu Nováčkovi za jeho dlouholetou a profesionální práci: „Jeho odborné znalosti, strategické myšlení a osobní nasazení významně přispěly k rozvoji naší Asociace. Velice si vážíme jeho přínosu a přejeme mu mnoho úspěchů v dalších profesních i osobních aktivitách.“
Jana Hanušová zároveň přivítala nové členy vedení ČLFA: „Srdečně vítáme Pavla Nejmana, kterému přejeme mnoho inspirace, energie a úspěchů v nové roli, a gratuluji Jakubovi Stárkovi ke zvolení na pozici místopředsedy. Těšíme se na společnou spolupráci a věříme, že jejich zkušenosti a přístup budou přínosem pro další směřování České leasingové a finanční asociace.“
„Český leasingový trh stojí před významnými změnami, které přinášejí nové požadavky na flexibilitu, inovace i odpovědnost vůči klientům a společnosti. Jako člen a místopředseda představenstva ČLFA vnímám zásadní význam spolupráce napříč Asociací při tvorbě podmínek pro udržitelný rozvoj finančních služeb a podpory moderních trendů, jako je digitalizace či financování ekologických projektů. Společným úsilím můžeme zajistit, aby náš sektor zůstal stabilním a důvěryhodným pilířem české ekonomiky,“ doplnil Jakub Stárek.
Jakub Stárek se stal členem představenstva České leasingové a finanční asociace (ČLFA) v prosinci 2021. Od té doby se spolu se svými kolegy z představenstva aktivně podílí na rozvoji leasingového sektoru a finančních služeb v České republice. Jakub v současnosti stojí v čele UniCredit Leasing CZ, kde od ledna 2022 jako předseda představenstva a generální ředitel řídí strategický rozvoj společnosti na českém a slovenském trhu. Má více než 25 let zkušeností v bankovnictví a finančních službách, především v oblasti korporátního bankovnictví a řízení segmentu SME. V rámci řízení se zaměřuje zejména na profitabilitu, digitalizaci služeb a efektivnější řízení vztahů se zákazníky. Mezi jeho priority patří rovněž rozvoj elektromobility a financování ekologických projektů.
„Factoringové služby jsou často poněkud zjednodušeně spojovány s financováním ratingově méně silných subjektů. Ve skutečnosti ale nabízejí široké možnosti. Rád bych se proto věnoval další osvětě výhod factoringových produktů ve firemním světě a zvýraznil jejich přínosy v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů,“ uvedl Pavel Nejman k nové roli.
Pavel Nejman přichází do ČLFA s bohatými zkušenostmi z oblasti korporátního bankovnictví. Posledních téměř deset let působil v České spořitelně, kde vedl obsluhu firemních klientů v segmentu SME a řídil síť 15 Regionálních korporátních center s více než 260 zaměstnanci. Věnoval se strategickému plánování, rozvoji organizační struktury i spolupráci s produktovými útvary banky a jejími dceřinými společnostmi.
O České leasingové a finanční asociaci (ČLFA)
ČLFA je zájmovým sdružením finančních institucí, které poskytují služby financování v oblasti finančního a operativního leasingu, úvěry pro domácnosti i podnikatele a factoring. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu.
V současné době má 35 členů. Více na: http://www.clfa.cz/
Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace