Jakub Vágner pokřtí čtvrtý díl knižní série “Jak Jakub poznával přírodu”

Ještě před samotným křtem se návštěvníci mohou těšit na exkluzivní přednášku Jakuba Vágnera s názvem „Dobrodružství v amazonském pralese“, ve které autor přiblíží své nejintenzivnější expedice, setkání s unikátní faunou, rozmanitou flórou i nejtěžší chvíle strávené v srdci džungle. Program začíná v 18:00.
O knize: Jak Jakub poznával přírodu
Čtvrtý díl této oblíbené série pokračuje v tradici poutavého vyprávění o objevování přírodních krás a fascinujícího světa zvířat i rostlin. Kniha je určená dětem i rodičům, kteří chtějí společně nahlédnout do příběhů inspirovaných skutečnými dobrodružstvími Jakuba Vágnera. Prostřednictvím jednoduchého a přístupného jazyka přibližuje dětem hodnoty, jako je úcta k přírodě, odvaha a zvědavost. Barevné ilustrace a skutečné zážitky z expedic dodávají vyprávění autentičnost a inspirují mladé čtenáře objevovat svět kolem sebe – od fascinující fauny až po rozmanitou flóru.
Organizační informace
Parkování je zajištěno u hotelu Hvězda, odkud bude pro všechny účastníky připravena zajištěná doprava do hotelu Petrovy kameny. Doporučujeme příjezd k hotelu Hvězda v 17:00 z důvodu následné dopravy k hotelu Petrovy Kameny. Registrace na akci je zdarma, avšak z kapacitních důvodů je nutné, aby byli zaregistrováni všichni účastníci, včetně dětí.
Na akci se můžete přihlásit zde: https://www.vagnerfishing.com/registrace-krest-knihy
Autor: Jakub Vágner
Ilustrátor: Eva Rémišová
Vydavatel: Vágner Corporation, s.r.o.
Kniha bude k dostání na místě a poté na e-shopu:
Více informací na:
Zdroj: Petrovy kameny