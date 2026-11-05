Jakub Vysocký po dokončení integrace SIAN uzavírá své působení ve skupině Livendo

Společnost Správa investic a nemovitostí (SIAN) se stala součástí skupiny UlovDomov na jaře letošního roku. Jakub Vysocký se po akvizici zapojil do strategického řízení skupiny, především v oblastech investic, rekonstrukcí a dalšího rozvoje. Součástí jeho role bylo také pomoci s propojením zkušeností, kompetencí a služeb SIAN s širším zázemím skupiny.
Spojení obou společností bylo od počátku součástí širší proměny skupiny. Ta postupně sjednotila své aktivity pod značku Livendo, která propojuje dosavadní značky UlovDomov, Ideální nájemce, Houmy a SIAN. Cílem bylo vytvořit přehlednější a komplexnější nabídku služeb pro majitele a investory do nájemního bydlení – od vyhledání investiční příležitosti a rekonstrukce přes pronájem a správu až po případný prodej nemovitosti.
„Když jsme se rozhodli spojit SIAN s UlovDomov, věděl jsem, že největší smysl to bude mít tehdy, pokud dokážeme skutečně propojit zkušenosti a know-how obou firem, což se během uplynulých měsíců podařilo. SIAN je dnes součástí fungování Livenda, týmy i služby jsou propojené a moje role se v této fázi naplnila. Mám radost, že jsme společně dokázali spojení dotáhnout do podoby, kterou jsme si na začátku představovali, a cítím, že nastal správný čas posunout se dál. Michalovi, managementu i celému týmu děkuji za spolupráci a Livendu přeji mnoho úspěchů v jeho dalším rozvoji,“ říká Jakub Vysocký.
Vysocký do skupiny přinesl mimo jiné zkušenosti s investičními nemovitostmi, jejich rekonstrukcemi a dlouhodobou správou. Právě propojení těchto kompetencí se zkušenostmi UlovDomov bylo jedním z hlavních důvodů akvizice. Spojením zároveň vzniklo širší datové a odborné zázemí pro práci s nájemními nemovitostmi.
„Jakubovi patří velké poděkování za to, jakým způsobem se integrace SIAN do Livenda zhostil. Do skupiny přinesl nejen své zkušenosti a know-how SIAN, ale také osobně pomohl s jejich skutečným propojením s našimi stávajícími službami. Cením si toho, že jsme společně dokončili tuto důležitou etapu. Jakubovi děkuji za spolupráci a přeji mu hodně úspěchů v jeho dalších plánech,“ říká Michal Hrbatý, CEO Livenda.
Odchod Jakuba Vysockého přichází ve chvíli, kdy je integrace SIAN dokončena a jeho služby, zkušenosti a know-how jsou pevnou součástí fungování Livenda. Skupina tak vstupuje do další etapy svého rozvoje s propojenými týmy a službami a pokračuje v naplňování strategie zaměřené na jednotlivé části životního cyklu nájemní nemovitosti pod jednou značkou.
Tento vývoj navazuje na původní cíl spojení – využít zkušenosti obou společností, propojit jejich služby a vytvořit komplexnější nabídku pro oblast nájemního a investičního bydlení.
Zdroj: Jakub Vysocký
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59933.