Jaký robotický vysavač Dreame vaše bydlení skutečně potřebuje?

Technologická síla v detailech: Dreame L50s Pro Ultra
Dreame L50s Pro Ultra je určen pro lidi, kteří milují technologické inovace a v domácnosti nechtějí dělat žádné ústupky. Je to zkrátka mašina pro náročné.
• Síla, která vytáhne všechno: Sací výkon 30 000 Pa a chytrá navigace 3D Adapt znamenají, že si robot poradí i s hlubokými koberci a složitě členitým prostorem.
• Úklid bez slepých míst: Díky technologii MopExtend™ a výsuvnému kartáčku SideReach™ robot vysune mop a kartáček, aby vymetl a vytřel podlahu až k úplnému okraji stěn.
• Prahy už nejsou překážkou: Pokud máte doma vyšší přechodové lišty, systém EasyLeap zajistí, že robot překoná nerovnosti až do 4 cm.
• Stoprocentní hygiena v základně: Dokovací stanice pere mopovací podložky ve vařící vodě o teplotě 100 °C, vysuší je, doplní čistou vodu a sama odsaje prach. Vy se o nic nestaráte.
Když hledáte chytrou investici: Dreame L50 Ultra AE
Ne každý nutně potřebuje technologické maximum, obzvlášť pokud hledá spolehlivého parťáka za rozumnější peníze. Model L50 Ultra AE je definicí takzvané zlaté střední cesty.
• Výkon pro reálný život: S optimální sací silou Vormax (28.000 Pa) bez problémů zvládne každodenní nepořádek v běžné moderní domácnosti.
• Navigace bez nehod: Systém Smart Pathfinder bezpečně rozpozná zapomenuté hračky nebo kabely na zemi a elegantně se jim vyhne.
• Čisté rohy: I tento dostupnější model má v sobě mechanismus Dual Flex Arm, takže stěny a rohy nezůstanou ošizené.
• Pohodlná údržba: All-In-One stanice se postará o vyprázdnění prachu i automatické vyprání mopů v horké vodě po každém úklidu.
Rozhodování mezi těmito dvěma Dreame pomocníky je otázkou vašich reálných domácích podmínek. Pokud máte v bytě starší a vyšší přechodové lišty (do 4 cm), potrpíte si na hloubkové čištění koberců vysokým tlakem a chcete absolutní sterilizaci mopů vroucí vodou, investice do modelu Pro Ultra dává jasný smysl. Pokud jsou však vaše podlahy bez bariér a hledáte moderní, plně automatizovaný stroj, který vysaje, vytře, sám se vyčistí a přitom nezruinuje váš rozpočet, Ultra AE vám nabídne optimální balíček funkcí s nejlepším poměrem ceny a získané hodnoty.
Zdroj: Dreame
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.