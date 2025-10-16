James Chen z Huawei: Trojnásobný skok k AI UBB a inspirace pro růst podniků

Paříž 16. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Prezident Huawei Carrier Business James Chen představil na 11. fóru Ultra-Broadband Forum (UBBF) 2025 řadu nových osvědčených postupů, které společnost vyvinula ve spolupráci s operátory a které stimulují růst pomocí ultraširokopásmového připojení (UBB) s podporou AI. Ve svém úvodním projevu „Trojnásobný skok k AI UBB: Inspirace pro nový růst podniků" popsal, jak k novému růstu v éře AI UBB přispívají vývojové skoky v hloubce, šířce i výšce inovací.

„Skokové inovace přinášejí zásadní obchodní úspěchy," uvedl. „Operátoři mohou využít této významné příležitosti k zajištění nového růstu prohloubením svých kapacit garance kvality zkušenosti, rozšířením svého podnikání o digitální a inteligentní služby a konkurence na vyšší úrovni díky zrychlení inteligence sítě." Na základě praxe operátorů v různých odvětvích Chen popsal skoky ve třech dimenzích inovací – hloubce, šířce i výšce.

Skok v hloubce: Změna paradigmatu od monetizace zaměřené na šířku pásma k monetizaci zaměřené na zážitek

Operátoři doplňují sítě o funkce AI pro přesné stanovení, kde je třeba zlepšit uživatelský zážitek, a proaktivně zajistili kvalitu klíčových aplikací, jako jsou cloudové hry AI a živé vysílání v rozlišení 4K. Tím dosáhli skoku od monetizace zážitku na úrovni uživatele k monetizaci zážitku na úrovni aplikace.

Příkladem přínosů tohoto nového modelu monetizace je přední operátor z Thajska, který využil řešení AI WAN od společnosti Huawei k vývoji nových funkcí pro zajištění zážitku na úrovni aplikací. Díky tomu si mohou uživatelé vychutnat si plynulejší herní zážitek, zatímco operátor výrazně zvýšil průměrný výnos na uživatele (average revenue per user, ARPU).

Skok v šířce: Nové hranice podnikání obsáhnou digitální inteligenci a výpočetní služby

  • Na trhu domácích sítí: Globální operátoři disponují dohromady více než 1 miliardou domácích bran, což jim dává přirozenou výhodu při přechodu od poskytovatelů domácích sítí k poskytovatelům služeb pro chytré domácnosti. Společnost Huawei navíc letos vyvinula novou domácí bránu – AI Homehub. Zavedením služeb pro chytré domácnosti využívající tuto domácí bránu zvýšil jistý operátor svůj ARPU z domácích služeb o 60 %.
  • Na trhu malých a středních podniků: Operátoři mohou pomocí řešení FTTO (Fiber to the Office) vybudovat jednotnou platformu pro správu a poskytovat malým a středním podnikům standardní digitální a inteligentní služby (jako např. video a IoT služby), které jim pomohou realizovat svou inteligentní transformaci. Společnost Huawei vyvinula řadu řešení FTTO. Tři hlavní čínští operátoři již tato řešení komerčně využívají ve velkém měřítku a získali pomocí nich více než 2 miliony uživatelů FTTO.
  • Na trhu středních a velkých podniků: Integrované snímání a komunikace na bázi Wi-Fi umožňují operátorům vyvíjet nové nástroje pro další růst. Někteří operátoři tak například využili tuto technologii v situacích, jako je detekce pádů v péči o seniory a inteligentní správa zasedacích místností pro podniky. Přední operátor ze Spojených arabských emirátů nasadil řešení Huawei AirEngine Wi-Fi 7 k nabídce Wi-Fi jako služby (Wi-Fi-as-a-Service), které podnikům pomáhají snížit celkové náklady na vlastnictví systému senzorů pro zasedací místnosti o 67 %.
  • Na blue-ocean trhu podnikových služeb AI: Stále více podniků přistupuje ke cloudovým výpočetním službám a vyžaduje lokální zpracování dat, což přináší potřebu sítí podporujících nové možnosti, jako je bezztrátový přenos, elasticita a bezpečnost. Pro operátory to znamená příležitost v oblasti výpočetních a síťových služeb. Společnost Huawei vyvinula ve spolupráci s China Telecom Shanghai inteligentní IP WAN s vysokou efektivitou využití výpočetního výkonu (computing usage effectiveness, CUE). Tato síť umožňuje podnikovým zákazníkům během několika týdnů rozšířit výpočetní kapacitu s méně než 5% ztrátou CUE.

Skok ve výšce: Transformace O&M sítí z provozu řízeného pracovními příkazy na inteligentní operaci

Operátoři mohou nyní dosáhnout 4. úrovně síťové autonomie pro inteligentnější sítě a přejít od provozu řízeného pracovními příkazy k inteligentnímu fungování.

Společnost Huawei například spolupracovala se společností MasOrange ve Španělsku na vybudování první autonomní IP sítě 4. úrovně v Evropě. Díky použití iMaster NCE se operátorovi podařilo zkrátit průměrnou dobu opravy (mean time to repair, MTTR), což následně přispívá ke spokojenosti uživatelů.

Chen zakončil svůj projev konstatováním, že AI UBB je stále teprve v začátcích a že společnost Huawei se těší na rozvíjení dalších inovací ve spolupráci s operátory i partnery z oboru. Jejím cílem je pomoci operátorům uspět v éře AI prostřednictvím monetizace uživatelské zkušenosti, druhé růstové křivky a snížení provozních nákladů.

 

