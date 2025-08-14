Jan Charouz bude reprezentovat na MS v přesné sportovní střelbě PRS

Jan Charouz (37), známý veřejnosti především jako úspěšný automobilový závodník a člen rodiny s dlouhou motoristickou tradicí, se v posledních letech kromě vedení projektu ZaVodou, edukujícího v oblasti penzijního spoření, věnuje také sportovní střelbě. V disciplíně PRS, která kombinuje precizní střelbu na dlouhé vzdálenosti s fyzickou i mentální náročností, se vypracoval mezi českou špičku. Na domácích závodech sbírá vítězství v kategorii Pro Open a letos se mu podařilo kvalifikovat na mistrovství světa, které se uskuteční 17.–24. srpna 2025 ve Velké Británii.
„Je to pro mě obrovská čest a výzva. Jsem soutěživý typ a PRS mě úplně pohltilo. Jde o sport, který je technicky i psychicky extrémně náročný – a právě to mě na tom baví,“ říká Charouz, který si pro závody navrhuje i vlastní vybavení a kvůli tomu, že je levák, si některé komponenty sám tiskne na 3D tiskárně.
Co je PRS?
Precision Rifle Series je sportovní disciplína, která v sobě spojuje přesnou střelbu z dlouhých zbraní s dynamickými situacemi. Závodníci střílejí na kovové terče rozmístěné v různých vzdálenostech a z různých pozic, často přes překážky, přičemž terče se pohybují mezi 20 a 300 metry. Každý závod se skládá z několika tzv. stages – samostatných situací s limitem na čas a počet ran.
„Na každý gong má závodník jednu šanci, a tak není prostor na chyby. Musí perfektně zvládnout techniku, mít precizní vybavení a chladnou hlavu. Je to velmi podobné motorsportu – jen s jiným nástrojem,“ dodává Charouz, který má za sebou i vítězství v závodě mistrovství světa na motorových surfech (Jetsurf).
„Jedu hlavně sbírat zkušenosti, ale samozřejmě chci podat co nejlepší výkon. Pokud se mi podaří skončit v první polovině startovního pole, budu spokojený,“ říká skromně Charouz, který se připravuje na střelnicích u Příbrami a ve Skalici.
Závod v Anglii bude hostit desítky špičkových střelců z celého světa a organizuje ho mezinárodní federace IPRF (International Precision Rifle Federation). Výsledky z mistrovství světa mají dopad na žebříček střelců i budoucí nominace na evropské a světové soutěže.
