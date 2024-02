Jan Koller se stal ambasadorem značky Hisense pro rok 2024

Globální technologická značka Hisense a uznávaný výrobce inovativní elektroniky a chytrých domácích spotřebičů je hrdým oficiálním sponzorem blížícího se Mistrovství Evropy ve fotbale – UEFA EURO 2024. Hisense neustále přináší technologické inovace a kvalitní produkty, které zlepšují život lidí po celém světě. Sportovní marketing je přitom podstatnou součástí globální strategie této značky s přítomností ve více než 160 zemích světa. Pro Hisense v České republice tak byl Jan Koller se svým nezapomenutelným výkonem na fotbalovém hřišti i silným lidským příběhem jasnou volbou.

"Jsme nadšeni, že můžeme uvítat Jana Kollera jako ambasadora značky Hisense pro rok 2024. Jan Koller nejenže reprezentuje výjimečný talent na fotbalovém poli, ale sdílí také naše hodnoty spojené s inovacemi, vůlí vyhrávat a vášní pro sport. Těšíme se na spolupráci s ním a věříme, že toto partnerství posílí naši pozici jako lídra v oblasti elektroniky a domácích spotřebičů,” říká Markéta Haraldsson, brand manažerka značky Hisense v ČR a SR.

Profesionální kariéra Jana Kollera je spojená s úspěšnými angažmá v klubech jako AC Sparta Praha, RSC Anderlecht, Borussia Dortmund, a mnoha dalšími. Jan Koller bude nejen tváří značky Hisense, ale také se aktivně zapojí do celé marketingové kampaně spojené EURO 2024, jehož je Hisense hlavním sponzorem.

Silná komunikace zahrnuje účast Jana Kollera jako hlavní tváře pro outdoorovou kampaň, silnou online kampaň a komunikaci s fanoušky na sociálních sítích. Jan Koller se v rámci plánovaných aktivit zapojí i do akcí na vybraných zápasech přímo na ME, spolupráce zahrnuje i propojení s Planeo Cup Hisense - pohárem mládeže fotbalové asociace ČR, jehož je Hisense generálním partnerem. Již v tuto chvíli je nepřehlédnutelným startem kampaně velkoplošná plachta na hlavní pražské tepně - Legerově ulici s brandingem EURO 2024, Hisense a Janem Kollerem. Velmi brzy vyjedou do ulic Prahy a Brna také nezaměnitelné brandované tramvaje.

Spojením Jana Kollera se značkou Hisense se otevírá nová kapitola v podpoře sportu a sportovních hodnot, které Hisense dlouhodobě propaguje. Toto partnerství nejen zdůrazňuje závazek Hisense k podpoře sportu na globální úrovni, ale také umožňuje fanouškům fotbalu a zákazníkům Hisense těšit se na jedinečné akce a iniciativy, které je čekají v jubilejním roce 2024, kdy proběhne dlouho očekávaný svátek všech milovníků nejsledovanějšího sportu planety – fotbalové ME 2024.

