Jan Lambrechts na Světovém kongresu komor vyzývá k etickému přijetí umělé inteligence a novému pojetí pracovní síly

Účast na debatě o pracovních místech
Lambrechts vyvrátil mýty o zaměstnanosti v souvislosti s AI: „Tvrzení, že AI nám bere pracovní místa, je stoprocentně nepravdivé. Ve skutečnosti se rychle objevují nové role v oblasti AI, jako jsou inženýři a odborníci na prompt inženýrství." Zdůraznil, že „lidé, kteří přijmou dovednosti v oblasti AI, budou prosperovat, zatímco ti, kteří tak neučiní, riskují, že zůstanou pozadu. Při zodpovědném využití nabízí AI potenciál ke zvýšení svobody, kreativity a smysluplnosti práce." Vysoce aktivní transformace pracovní síly prostřednictvím investic do rekvalifikace zůstává nutností pro relevanci ekonomik v měnícím se prostředí.
Překonávání překážek při zavádění umělé inteligence
Ústředním bodem Lambrechtsova poselství bylo překonání globálních překážek bránících zavedení odpovědné umělé inteligence. Uvedl zpoždění v oblasti veřejných zakázek, potřebu, aby se obchodní komory staly centry informací o pracovní síle, a rizika spojená se závislostí na zahraničních platformách, která ohrožují suverenitu národních dat a kontrolu nad pracovní silou. Lambrechts vyzval k naléhavým reformám, které zajistí, že se technologický pokrok promítne do skutečných výhod pro pracovní sílu. Paul Guerra, výkonný ředitel Obchodní komory státu Victoria a předseda kongresu, ocenil Lambrechtsovu vizi a popsal ji jako zásadní plán pro komory, které usilují o odolnost a připravenost na budoucnost.
Cestovní mapa pro odpovědnou inovaci
Lambrechts nastínil cestovní mapu, jež zahrnuje:
• Rychlé cykly ověřování koncepce (30–90 dní) prostřednictvím odvětvových partnerství.
• Nové modely výnosů pro komory, které umožní zpeněžit poznatky o pracovní síle a prognózy dovedností, což usnadní udržitelný růst zaměřený na komunitu.
• Vytvoření činorodých vládních pracovních skupin pro AI, které budou jednat rychlostí soukromého sektoru za účelem sladění politiky.
S postupujícím globálním regulováním AI, zejména v EU a Jižní Koreji, Lambrechts trval na tom, že „AI musí zůstat etická, inkluzivní a posilující. Budoucnost patří těm, kdo přizpůsobí a přijmou tyto principy."
Integrovaná role společnosti RGH Global
Díky spolupráci se společností RGH Global jako strategickým distributorem využívá Epitome Global rozsáhlou síť RGH v Evropě, na Středním východě, v Asii a Tichomoří a v Jižní a Severní Americe k urychlení reálného dopadu řešení pro optimalizaci umělé inteligence. Justin Madgwick, spoluzakladatel a globální generální ředitel společnosti RGH, uvedl: „Platforma RGH pro optimalizaci pracovní síly představuje budoucnost náboru, kde technologie podporuje a rozšiřuje lidské schopnosti. Partnerství se společností Epitome nám umožňuje realizovat tuto vizi globálně způsobem, který je jak etický, tak účelný." Toto partnerství odráží optimismus ohledně rozšíření platformy Epitome po celém světě, poskytování důvěryhodných inovací v oblasti umělé inteligence a trvalých ekonomických výsledků.
—
O Janu Lambrechtsovi
Jan Lambrechts je sériový podnikatel s 20 lety globálních zkušeností s vedením platforem umělé inteligence, které transformují data o pracovní síle na strategické zásadní informace. Jako generální ředitel společnosti Epitome Global řídí organizační proměnu a růst.
O Justinovi Madgwickovi
Justin Madgwick je zkušený podnikatel v oblasti náboru zaměstnanců s více než 30 lety praxe s budováním podniků zaměřených na optimalizaci pracovní síly. Jako spoluzakladatel a globální generální ředitel společnosti RGH Global vede expanzi firmy a partnerství s Epitome s cílem poskytovat etická řešení v oblasti nadaných pracovníků založená na umělé inteligenci po celém světě.
O společnosti Epitome Global
Společnost Epitome Global, strategicky distribuovaná prostřednictvím RGH Global, je firma zabývající se optimalizací pracovní síly pomocí umělé inteligence, která poskytuje podnikům a vládám praktické informace o talentovaných pracovnících s využitím psychometrie, datové vědy a informací o trhu práce v reálném čase. Její komplexní řešení v oblasti párování, zapojení a výkonu jsou poskytována v širokém měřítku díky rozsáhlé přítomnosti společnosti RGH.
