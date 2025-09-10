Jan Lambrechts na Světovém kongresu komor vyzývá k etickému přijetí umělé inteligence a novému pojetí pracovní síly

Autor:
  15:53
Melbourne (Austrálie) 10. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Na 14. světovém kongresu komor v Melbourne přednesl Jan Lambrechts, zakladatel a globální výkonný ředitel společnosti Epitome Global, působivý úvodní projev před více než 1 500 účastníky z více než 100 zemí, včetně představitelů podnikatelské sféry a vlád. Lambrechts ve svém projevu zdůraznil naléhavost etického přijetí umělé inteligence a přizpůsobivosti pracovní síly jako motoru odolných ekonomik. Globální rozšíření společnosti Epitome Global je nyní umocněno strategickým distribučním partnerstvím společnosti s RGH Global. Společně tyto dvě firmy transformují optimalizaci pracovní síly pro podniky a vlády v regionech EMEA (Evropy, Středního východu a Afriky) a Asie-Pacifiku.

Účast na debatě o pracovních místech

Lambrechts vyvrátil mýty o zaměstnanosti v souvislosti s AI: „Tvrzení, že AI nám bere pracovní místa, je stoprocentně nepravdivé. Ve skutečnosti se rychle objevují nové role v oblasti AI, jako jsou inženýři a odborníci na prompt inženýrství." Zdůraznil, že „lidé, kteří přijmou dovednosti v oblasti AI, budou prosperovat, zatímco ti, kteří tak neučiní, riskují, že zůstanou pozadu. Při zodpovědném využití nabízí AI potenciál ke zvýšení svobody, kreativity a smysluplnosti práce." Vysoce aktivní transformace pracovní síly prostřednictvím investic do rekvalifikace zůstává nutností pro relevanci ekonomik v měnícím se prostředí.

Překonávání překážek při zavádění umělé inteligence

Ústředním bodem Lambrechtsova poselství bylo překonání globálních překážek bránících zavedení odpovědné umělé inteligence. Uvedl zpoždění v oblasti veřejných zakázek, potřebu, aby se obchodní komory staly centry informací o pracovní síle, a rizika spojená se závislostí na zahraničních platformách, která ohrožují suverenitu národních dat a kontrolu nad pracovní silou. Lambrechts vyzval k naléhavým reformám, které zajistí, že se technologický pokrok promítne do skutečných výhod pro pracovní sílu. Paul Guerra, výkonný ředitel Obchodní komory státu Victoria a předseda kongresu, ocenil Lambrechtsovu vizi a popsal ji jako zásadní plán pro komory, které usilují o odolnost a připravenost na budoucnost.

Cestovní mapa pro odpovědnou inovaci

Lambrechts nastínil cestovní mapu, jež zahrnuje:

• Rychlé cykly ověřování koncepce (30–90 dní) prostřednictvím odvětvových partnerství.

• Nové modely výnosů pro komory, které umožní zpeněžit poznatky o pracovní síle a prognózy dovedností, což usnadní udržitelný růst zaměřený na komunitu.

• Vytvoření činorodých vládních pracovních skupin pro AI, které budou jednat rychlostí soukromého sektoru za účelem sladění politiky.

S postupujícím globálním regulováním AI, zejména v EU a Jižní Koreji, Lambrechts trval na tom, že „AI musí zůstat etická, inkluzivní a posilující. Budoucnost patří těm, kdo přizpůsobí a přijmou tyto principy."

Integrovaná role společnosti RGH Global

Díky spolupráci se společností RGH Global jako strategickým distributorem využívá Epitome Global rozsáhlou síť RGH v Evropě, na Středním východě, v Asii a Tichomoří a v Jižní a Severní Americe k urychlení reálného dopadu řešení pro optimalizaci umělé inteligence. Justin Madgwick, spoluzakladatel a globální generální ředitel společnosti RGH, uvedl: „Platforma RGH pro optimalizaci pracovní síly představuje budoucnost náboru, kde technologie podporuje a rozšiřuje lidské schopnosti. Partnerství se společností Epitome nám umožňuje realizovat tuto vizi globálně způsobem, který je jak etický, tak účelný." Toto partnerství odráží optimismus ohledně rozšíření platformy Epitome po celém světě, poskytování důvěryhodných inovací v oblasti umělé inteligence a trvalých ekonomických výsledků.

O Janu Lambrechtsovi

Jan Lambrechts je sériový podnikatel s 20 lety globálních zkušeností s vedením platforem umělé inteligence, které transformují data o pracovní síle na strategické zásadní informace. Jako generální ředitel společnosti Epitome Global řídí organizační proměnu a růst.

O Justinovi Madgwickovi

Justin Madgwick je zkušený podnikatel v oblasti náboru zaměstnanců s více než 30 lety praxe s budováním podniků zaměřených na optimalizaci pracovní síly. Jako spoluzakladatel a globální generální ředitel společnosti RGH Global vede expanzi firmy a partnerství s Epitome s cílem poskytovat etická řešení v oblasti nadaných pracovníků založená na umělé inteligenci po celém světě.

O společnosti Epitome Global

Společnost Epitome Global, strategicky distribuovaná prostřednictvím RGH Global, je firma zabývající se optimalizací pracovní síly pomocí umělé inteligence, která poskytuje podnikům a vládám praktické informace o talentovaných pracovnících s využitím psychometrie, datové vědy a informací o trhu práce v reálném čase. Její komplexní řešení v oblasti párování, zapojení a výkonu jsou poskytována v širokém měřítku díky rozsáhlé přítomnosti společnosti RGH.

Kontakt pro média

Melissa Teh, provozní ředitelka

E-mail: melissa.teh@epitome.global

Telefon: +60 12 306 0647

Kontakt pro investory

E-mail: investment@epitomeholdings.com

Sledujte konverzaci: #WorkforceOptimisation #EthicalAI #FutureOfWork

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2765596/Jan_Lambrechts.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2766901/justin.jpg

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

V Mělníku vzniklo centrum pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí

V Mělníku vzniklo centrum pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, dnes začalo oficiálně fungovat. Nabízí volnočasové aktivity i podporu...

10. září 2025  15:27,  aktualizováno  15:27

Borová Lada zatím netuší, o kolik více bude muset obec od ledna platit na školu

K provozním nákladům na školu ve výši 1,2 milionu korun budou muset Borová Lada na Prachaticku od ledna přidat další částku. Obecní úřad jako zřizovatel bude...

10. září 2025  15:08,  aktualizováno  15:08

Na práci rukama chybí lidé, Češi ji nechtějí, Poláci a Bulhaři odcházejí. Zachrání nás Filipínci?

Česká republika se bez milionu zahraničních zaměstnanců už dávno neobejde. Máme ukrajinské zedníky, mongolské šičky, moldavské pokojské a do této komunity se začínají prosazovat loajální a pracovití...

10. září 2025  16:31

V centru Hradce Králové archeologové objevili dřevěný chodník ze 13. století

V historickém centru Hradce Králové archeologové objevili dřevěný chodník ze druhé poloviny 13. století. Objev učinili v Tomkově ulici při současném...

10. září 2025  14:59,  aktualizováno  14:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

NSS definitivně potvrdil pokutu 750.000 Kč od ÚOHS pro Prahu 10

Nejvyšší správní soud (NSS) definitivně potvrdil pokutu 750.000 korun, kterou loni v říjnu vyměřil radnici Prahy 10 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže...

10. září 2025  14:56,  aktualizováno  14:56

Za bránou z Chaplinova náměstí byla opravena stará lávka pro pěší nad tramvajovou tratí na Barrandov a září novotou.

vydáno 10. září 2025  16:30

Holešovice

Pouliční umění v Holešovicích.

vydáno 10. září 2025  16:29

Před školou v ul. V zahrádkách

Nově vybudované sloupky v Praze na Žižkově jsou i na chodníku. Proč? A co značka uprostřed chodníku?

vydáno 10. září 2025  16:29

Policie odložila sporný prodej kina na Mostecku, radnice se závěrem nesouhlasí

Policie odložila vyšetřování prodeje budovy obecního kina v Lomu na Mostecku. Podle kriminalistů se trestný čin nestal. Roky nevyužívaný objekt od města koupil v minulém volebním období za 100 tisíc...

10. září 2025  16:02

Pódium zaplaví stovky slunečnic, zve na koncert Kruder & Dorfmeister pořadatelka festivalu

Festival Mladí ladí jazz sedmnáctým rokem nabízí koncerty interpretů, kteří přesahují jazzové škatulky a otevírají je nejrůznějším hudebním žánrům. Sází na aktuální objevy mezinárodní scény a...

10. září 2025  16:02

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Hromadná nehoda omezila provoz v pražských Nuslích, jeden muž se zranil

K dopravní nehodě dvou osobních a dvou nákladních aut vyjížděly ve středu odpoledne pražské záchranné složky do čtvrti Nusle. Vozidla se střetla v ulici 5. května, nehoda na místě omezila provoz....

10. září 2025  14:42,  aktualizováno  15:56

Jan Lambrechts na Světovém kongresu komor vyzývá k etickému přijetí umělé inteligence a novému pojetí pracovní síly

10. září 2025  15:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.