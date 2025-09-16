Jan Révai otevírá Zakázané zóny: TV Spektrum natáčí nový původní seriál, premiérové díly už v listopadu

Populární herci Jan Révai a Števo Martinovič si z léta odnášejí opravdu jedinečné zážitky. V rámci natáčení pořadu Zakázané zóny se totiž vydali na nepřístupná místa, která jsou veřejnosti uzavřená. Své zážitky předají divákům už v listopadu.
Oba průvodci přitom nejsou jen obyčejnými moderátory, ale náročné či neobvyklé profese si vyzkoušeli na vlastní kůži. Jan Révai tak vyzkoušel svou fyzičku na cvičení s hasiči i elitními policisty, zažil den s pracovníky Jaderné elektrárny Dukovany nebos ošetřovateli exotických zvířat v Safari parku Dvůr Králové.
Chybět nebude ani pohled do hlubin uhelného dolu nebo fascinující zastávka v Brně, kde se diváci seznámí s katakombami a podzemními vodními nádržemi, které odhalují tajemnou a dosud málo známou tvář města.
Slovensko nabídne stejně atraktivní lokality. Števo Martinovič diváky zavede například do útrob Vodní elektrárny Gabčíkovo. Nahlédne také do zázemí legendárního historického hotelu ve Vysokých Tatrách a odhalí tajemnou atmosféru naleziště drahokamů. Fanoušky kultury potěší i pohled do zákulisí festivalu Pohoda, největšího multikulturního festivalu na Slovensku.
Novinky i na AMC a Spektrum Home
Letošní podzim nabídne vedle Zakázaných zón divákům stanic televizní sítě AMC Networks International i další novinky.
„Podzim je na našich stanicích opravdu nabitý. V září na AMC uvádíme novou třetí sérii seriálového hitu Daryl Dixon z apokalyptické světa The Walking Dead. Následující měsíce chystáme pro české publikum dva původní pořady. Nejprve startuje koncem září na celoplošné stanici Spektrum Home druhá řada pořadu Popojedem, talkshow Honzy Musila. A v listopadu se diváci mohou na Spektru těšit právě na Zakázané zóny,“ dodává Irena Novotná, country manažerka a vedoucí marketingu AMC Networks International.
Pořad Zakázané zóny sledujte od 10. listopadu každý podvečer na TV Spektrum
Fotky z natáčení: https://flic.kr/s/aHBqjCtwGq
O AMC Networks International – Central and Northern Europe
AMC Networks International – Central and Northern Europe je součástí AMC Networks International, jednou z předních mezinárodních společností na poli televizního vysílání a distribuce tematických televizních stanic, které se soustřeďují na střední a východní Evropu. Současně portfolio AMCNI – Central and Northern Europe nabízí televizní stanice ve čtyřech žánrech: sportovní: Sport1, Sport2, dětské: Minimax, JimJam; zábavně-vzdělávací: Spektrum, TV Paprika, Spektrum Home a filmové: AMC a Film+. Obsah tematických stanic je vytvářen pro místní diváky a trhy v různých jazycích. Je dostupný v celé řadě platforem, včetně HD služeb a nabízí verze pro mobilní telefony.
AMC Networks International (AMCNI) je globální divize AMC Networks a je dodavatelem uznávaných zábavných pořadů pro předplatitele ve více než 130 zemích. AMCNI zahrnuje globální značky a také populární stanice s lokálním významem a různorodým žánrovým zaměřením. Více informací naleznete na www.amcnetworksinternational.com
Zdroj text a foto: TV Spektrum