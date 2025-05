Janáčkova filharmonie Ostrava představuje kompletní program 72. koncertní sezony, nese podtitul „metamorfóza“

„Od prvotního programového nástinu myslíme především na naše posluchače, na to, jak budou reagovat, zda je má náš program rozveselit či přimět k zamyšlení, zda přijdou jako zkušení posluchači nebo se svými dětmi či vnoučaty, zda jsou fanoušky pop music nebo skalními příznivci klasické hudby, které neodradí ani ty nejodvážnější kusy,“ říká k programu sezony ředitel JFO Jan Žemla. 72. koncertní sezona JFO se ponese v duchu vysoké umělecké úrovně, pestré dramaturgie a mezinárodních spoluprací. „Vždy je velmi složité vypíchnout z programu ty nejzásadnější body, protože všechny koncerty připravujeme jako mimořádně atraktivní. Za všechny bych však mohl jmenovat například zahajovací koncert kde zazní Stabat Mater jednoho z nejproslulejších žijících hudebních skladatelů Arvo Pärta, který právě v den zahajovacího koncertu oslaví devadesáté narozeniny. Dále pak českou premiéru skladby Martina Klusáka, která byla napsána na objednávku JFO a zazní v rámci symfonického koncertního cyklu B. V neposlední řadě třeba Vánoční koncert, kde oslavíme 150. výročí narození Maurice Ravela českou premiérou jeho znovuobjevené skladby. Spolu s námi na podiu během sezony vystoupí také světové osobnosti klasické hudby jako houslisté Vadim Gluzman a Jennifer Pike, pianisté Javier Perianes a Alexei Volodin, klarinetista Pablo Barragán či dirigenti Ingo Metzmacher a Tania Miller a mnoho dalších,“ zve Žemla.

Jmenovaný šéfdirigent a nový rezidenční sólista

Janáčkovu filharmonii Ostrava umělecky povede i v nadcházející koncertní sezoně, v roli jmenovaného šéfdirigenta, Daniel Raiskin. Tato sezona je pro něj zároveň definitivní přípravou na roli, které se má chopit v dalším roce (v 73. koncertní sezoně). „Daniel Raiskin si pro své programy vybral hudbu sobě blízkou, proto zazní hned dvě Šostakovičovy symfonie, ale také hudba filmová, takže se naši posluchači budou moci s budoucím šéfdirigentem seznámit hned v několika hudebních žánrech,“ vysvětluje Žemla. Rezidenčním sólistou se stává německo–kanadský violoncellista Johannes Moser, ten s JFO v minulosti vystoupil hned několikrát a nejinak tomu bude právě v této sezoně. „Do Ostravy chci přinést repertoár, v němž se orchestr představí tím nejlepším možným způsobem. JFO pro mě vyniká svým upřímným přístupem k hudební interpretaci. Obvykle s vysokou kvalitou nastupují také vysoká ega, ale já mám z JFO pocit, že se hudbě věnuje téměř nezištně a v rámci vysoce produktivní pracovní atmosféry. Vedle toho mám také moc rád ostravské publikum,“ říká nový rezidenční sólista Johannes Moser, který sepoprvé v této roli představí publiku už v červnu v rámci Opavského cyklu.

Nový koncertní cyklus „Klasické hodinovky“

Mimo zaběhnuté koncertní cykly symfonické a komorní hudby přichází JFO s další malou metamorfózou. „Náš orchestr působí stále v provizoriu kina Vesmír, které má velmi omezenou kapacitu a není tedy možné uspokojit všechny zájemce o naše koncerty. Proto jsme připravili novinku s názvem „Klasické hodinovky“. V tomto cyklu koncertů budou mít návštěvníci možnost vyslechnout si kratší verzi programů, které připravujeme např. na zahraniční turné nebo pro naše abonentní řady. Protože je program těchto hodinovek tvořen známějšími kusy, mohou se právě tyto koncerty stát zároveň pomyslnou vstupní branou do světa klasické hudby pro ty, kteří si na běžné koncerty z různých důvodů netroufají,“ doplňuje Žemla s tím, že se dva koncerty nového koncertního cyklu „H“ odehrají vždy v pátek 6. února a 20. března příštího roku.

Koncertní cykly a programová nabídka

Dramaturgie 72. koncertní sezony nabídne desítky koncertů, a jak je již u JFO zvykem, řada z nich vybočuje ze zajetých kolejí provádění klasické symfonické hudby. „Leitmotivem letošní sezony i katalogu je Metamorfóza. Chtěli jsme výtvarně i myšlenkově vystihnout to, co znamená, jak v hudbě, tak i v našem každodenním fungování. V katalogu se tak objevují mimo jiné slepice a vejce. Ty vnímáme jako symboly vývoje, proměny a nových začátků. Vejce v sobě nese potenciál změny, cykličnosti i křehkosti. A slepice pro nás mají i další rozměr. Sám Leoš Janáček měl totiž ke slepicím velmi blízko. Údajně je pečlivě pozoroval a zapisoval si rytmické vzorce jejich kdákání a zobání. I pro nás je pozorování, citlivost a proměna základním tvůrčím nástrojem,“ říká Petra Javůrková, vedoucí marketingu a obchodu JFO.

V dubnu zveřejnila Janáčkova filharmonie Ostrava program věnovaný crossoverovým koncertům, které pořádá v Gongu již od roku 2013. V dalších cyklech pak JFO cílí například na rodiny s dětmi i nejmenší posluchače. Oblíbeným je také interaktivní program Filharmonie plus, který je určený seniorům, jimž se nad rámec koncertní činnosti věnuje JFO vedle mládeže systematicky jako jedna z mála v celé České republice. „Pro seniory pořádáme pravidelná setkávání u hudby, doplněná o přednášky hudebních publicistů a muzikologů a besedy s hudebníky, nechybí ani praktická stránka a možnost nahlédnout do zákulisí filharmonie,“ říká Javůrková. Janáčkova filharmonie Ostrava tak i v 72. koncertní sezoně dostává svému tvrzení, že je její programová nabídka určená bez výjimky všem.

Konkrétní nabídku jednotlivých cyklů a další podrobnosti naleznete na www.jfo.cz nebo v katalogu nové koncertní sezony.

Tuzemské a zahraniční koncerty a festivaly

V předchozí koncertní sezoně se Janáčkova filharmonie Ostrava představila s koncertními programy posluchačům v Berlíně, Zelené Hoře nebo v Pise, kde v dómu Panny Marie Nanebevzaté provedla Glagolskou mši Leoše Janáčka. V 72. sezoně bude Janáčkova filharmonie opět hostovat na předních domácích hudebních festivalech, jako je Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, Lednicko - valtický hudební festival, Svatováclavský hudební festival či doprovodí finalisty interpretační soutěže Beethovenův Hradec. Představí se však také na hlavní scéně multižánrového hudebního festivalu Colours of Ostrava s jihokorejským skladatelem filmové a seriálové hudby Jungem Jaeilem, který je autorem hudby seriálu Hra na oliheň. JFO doprovodí také Richarda Krajča při jeho adventním turné. Při zahraničních zájezdech budou moci Janáčkovu filharmonii Ostrava slyšet posluchači tradičně v Žilině na festivalu Allegretto a také hned několikrát v Polsku – v Krakově, Lusławicích a dvakrát ve Varšavě. Nejvýznamnějším výjezdem však bude historicky první turné JFO po Velké Británii, při němž se filharmonici představí britským posluchačům celkem sedmi koncerty. Na turné do německého Bad Wörishofenu doprovodí ostravský orchestr světoznámou mezzosopranistku Elinu Garanču a uznávaného srbského houslistu Nemanju Raduloviće.

Projekty v Gongu

V ostravském Gongu zahraje JFO s Vojtěchem Dykem a uvede koncert věnovaný poctě Davidu Stypkovi za účasti Bandjeez, Miraie, Ewy Farne a dalších. Cyklus uzavře večer s filmovou hudbou Johna Williamse. „Před více než deseti lety jsme vytvořili originální koncept koncertů, který – a snad si to mohu již dovolit říct – nemá v rámci Ostravy konkurenci. Spojuje netradiční hudební žánry, přináší hudbu, která se na toto specifické pódium vyloženě hodí.“ říká Jan Žemla.

Prodej vstupenek zahájen

Online prodej vstupenek a abonmá 72. koncertní sezony zahájila Janáčkova filharmonie Ostrava ve čtvrtek 22. května 2025. Vstupenky bude možné opět zakoupit také fyzicky, a to od pondělí 26. května v Janáček pointu. Pro stávající abonenty (nevztahuje se na abonmá Kombi) budou místa rezervována do 13. 6. 2025 (po tomto datu budou nabídnuta k dalšímu prodeji). Prodej vstupenek a více informací: www.jfo.cz/vstupenky.

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

Ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, Jan Žemla, vzešel jako vítěz z konkurzu na ředitele Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka. Pokud jej správní rada festivalu na svém květnovém zasedání jmenuje, povede festival od jeho dalšího ročníku a ve funkci tak nahradí jeho dlouholetého ředitele Jaromíra Javůrka. Porotu Žemla zaujal svou koncepcí propojení značky Janáčkovy filharmonie Ostrava a samotného festivalu. Koncepce propojení obou značek stojí na postupném organizačním propojení festivalu s JFO, avšak při zachování samostatné značky i názvu. Janáčkova filharmonie tím získá další unikátní programový rozměr, ale také silnější pozici na mezinárodním hudebním trhu.

Novinky z koncertního sálu

Sál bývalého Kina Vesmír do nové sezony vstupuje s větším jevištěm a právě díky tomu může JFO uvádět díla pro větší obsazení. Přesto zůstává provizorním prostorem s mnoha limity.

Příprava území, první fáze stavby koncertního sálu a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy, byla v závěru března dokončena. Stavební práce započaly v roce 2023, obsáhly výstavbu vodohospodářských objektů, geotermálních vrtů či přeložek, přípojek inženýrských sítí, ale i výkop stavební jámy, související odvoz zeminy, vrtání a svařování zápor pažení, realizaci zbývající část geotermálních vrtů a příslušných horizontálních rozvodů. Následovat budou kolaudace vybraných stavebních objektů. Předpokládaný termín dokončení stavby je v roce 2028.

Přípravy však pokračují jak na staveništi, tak i mimo něj. Právě probíhá soutěž na vizuální identitu budoucí kulturní dominanty města ve spolupráci s CZECHDESIGN. „Soutěž probíhá jako dvoufázová, neanonymní a uzavřená. Na základě zaslaných portfolií odborná porota vyzve ke spolupráci pět grafických studií, z nichž všechna dostanou příležitost zpracovat své návrhy dle předem stanoveného zadání. V této fázi se právě nacházíme a už se moc všichni těšíme na celý kreativní proces,“ říká náměstkyně primátora statutárního města Ostravy Lucie Baránková Vilamová, která bude rovněž členkou odborné poroty pro posouzení zájemců za zřizovatele. Vítěz soutěže by měl být znám na konci tohoto roku.

Souběžně s postupující stavbou intenzivně probíhají i umělecké přípravy na to, co se bude v sále dít za několik let. Skladatel Ondřej Adámek, jehož hudbu uvádějí Berlínští filharmonikové, London Symphony Orchestra či festivaly v Lucernu a Donaueschingenu, zkomponuje na objednávku JFO novou vokálně-instrumentální skladbu pro slavnostní otevření sálu. První plody spolupráce však veřejnost okusí už letos v září na Svatováclavském hudebním festivalu 24. 9. 2025. Adámek se poprvé postaví před JFO jako dirigent a uvede v české premiéře dvě své skladby, včetně houslového koncertu Follow Me s Isabelle Faust a zcela nové skladby Between Five Columns, napsané pro Berlínské filharmoniky.

Projekt nového koncertního sálu nestojí jen na betonových základech, ale také na důvěře a podpoře komunity. Právě proto vznikl Nadační fond Koncertního sálu, který propojuje dárce a příznivce kultury. Jejich příspěvky pomohou nejen s financováním části stavby, ale i se vznikem výjimečné dramaturgie, která novému sálu vtiskne život.

