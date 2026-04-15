Janáčkova filharmonie Ostrava představuje program 73. sezony

„Při přípravě programu 73. sezony jsme mysleli především na pestré složení našeho publika. Vedle posluchačů, kteří s námi sdílejí klasickou hudbu dlouhodobě, chceme oslovovat i ty, kteří přicházejí za konkrétním jménem, programem nebo třeba vůbec poprvé. Téma sezony „fundament“ pro nás neznamená setrvávání na místě, ale pevné základy, na nichž můžeme dál stavět,“ říká ředitel JFO Jan Žemla.
Nová sezona bude pro JFO výjimečná tím, že do ní orchestr poprvé oficiálně vstupuje s Danielem Raiskinem jako šéfdirigentem a uměleckým ředitelem. Ten vnímá své angažmá v Ostravě jako přirozené pokračování dosavadní spolupráce s JFO. „S Janáčkovou filharmonií mě spojuje dlouhodobý umělecký vztah a velmi si vážím toho, že nyní můžeme společně vstoupit do nové etapy. Ostrava je pro mne místem s mimořádnou energií a odvahou hledět dopředu, což je v hudbě i v životě nesmírně důležité,“ říká Daniel Raiskin. V průběhu sezony se opakovaně představí také houslistka Alena Baeva, která se do Ostravy vrací jako rezidenční sólistka. „Jsem velmi šťastná, že mohu opět hrát v Ostravě a tvořit hudbu právě s těmito hudebníky. Máte totiž úžasný orchestr. Bylo pro mne opravdu mimořádné objevit v tomto orchestru takovou horlivost, úsilí o co nejvyšší kvalitu hraní a obrovskou radost ze společného muzicírování. To jsou pro mě nejdůležitější hodnoty. Vrátit se do Ostravy v roli rezidenční sólistky je pro mě skutečně ctí,“ říká Alena Baeva.
JFO a Daniel Raiskin uvedou novou nahrávku Šostakoviče
K významným uměleckým projektům, jež rámují vstup Daniela Raiskina do nové funkce, patří také nové album, které vyjde 1. května u vydavatelství Challenge Classics. Nahrávka Šostakovičovy Šesté a Deváté symfonie vznikla v průběhu roku 2025 a navazuje na dlouhodobý společný projekt mapující skladatelovo symfonické dílo. Předprodej mimořádného CD zahájí JFO na svém e-shopu 16.dubna tohoto roku. Pro Daniela Raiskina má tento titul i osobní rozměr – průvodní texty do bookletu napsal jeho otec Iosif Raiskin, který se Šostakovičovým dílem celoživotně zabýval.
Symfonické řady přinesou velká jména i poctu Beethovenovi
Symfonické koncertní cykly 73. sezony nabídnou výrazné osobnosti klasické hudby, stěžejní díla 19. a 20. století i současnou tvorbu. „Pod taktovkou Daniela Raiskina a dalších hostujících dirigentů se v Ostravě představí světoví sólisté jako Alena Baeva, Johannes Moser, Jean-Efflam Bavouzet, Anna Vinnitskaya, Vadim Gluzman či Magdalena Kožená. Do dramaturgie se zároveň promítá blížící se dvousté výročí úmrtí Ludwiga van Beethovena, mimo jiné uvedením jeho Páté symfonie, známé jako Osudová, která zazní hned na dvou koncertech v dubnu 2027,“ zve Žemla. JFO v nové sezoně dále rozvíjí i koncept Klasických hodinovek, kde posluchačům nabídne rovnou tři koncerty. V jednom z nich se představí také první trombonista holandského Královského orchestru Concertgebouw Jörgen van Rijen.
Mimořádné koncerty, recitály a novinka na Hukvaldech
Vedle symfonických cyklů nabídne JFO i řadu mimořádných večerů s výraznými osobnostmi. Už v září se na Svatováclavském hudebním festivalu s ostravským orchestrem pod vedením Andreye Boreyka představí klavírista Lukáš Vondráček. Závěr roku bude patřit tradičnímu Vánočnímu koncertu s Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby, zatímco Novoroční koncert přinese návrat Jana Lisieckého, jednoho z nejvyhledávanějších klavíristů současné světové scény.
„Výjimečné osobnosti přivítá i recitálová a komorní řada. Do Ostravy přijedou klavíristé Piotr Anderszewski, Conrad Tao, Roman Borisov a Jan Čmejla, komorní koncerty pak obohatí trumpetistka Tine Thing Helseth, Trio Incendio i rezidenční sólistka Alena Baeva, která vystoupí s pianistou Vadymem Kholodenkem,“ doplňuje Žemla.
Novinkou filharmonické sezony bude salonní koncert na Hukvaldech. V rodném domě Leoše Janáčka se v říjnu 2026 představí Martin Kasík s programem, který propojí hudbu Fryderyka Chopina a Leoše Janáčka.
V Gongu zazní epopey, hity Michaela Jacksona a pocta Věře Špinarové
Cyklus Gong zůstává jednou z nejvýraznějších a nejnavštěvovanějších součástí programové nabídky JFO. Industriální prostředí Dolních Vítkovic dodává těmto večerům osobitou atmosféru a otevírá prostor pro koncerty, které překračují rámec klasického symfonického repertoáru.
Orchestrálně-vizuální inscenace EPOPEY vzniká ve spolupráci s BoCirkem. Tento soubor nového cirkusu a pouličního divadla v roce 2026 oslaví 20 let své existence. Muchovu Slovanskou epopej přenese do podoby současného scénického představení, v němž propojí symfonickou hudbu, akrobacii, světlo a videomapping. „Ke spolupráci jsme oslovili českého herce a divadelníka Petra Formana, který mimořádně citlivě pracuje s obrazem, iluzí a fyzickou přítomností na jevišti. Právě tento způsob propojení reality a jejího odrazu je pro nás klíčovou inspirací,“ říká principál souboru Václav Pokorný. Slovanská epopej zde přitom nevystupuje jako pouhá výtvarná předloha, ale jako silný symbol společných kořenů, identity a paměti.
Večer Michael Jackson Symphony nabídne symfonické aranže největších hitů krále popu v úpravách Martina Kumžáka a v podání Dashi, Nadi Wepperové, Dušana Kollára a Dušana Marka za doprovodu JFO a Moondance Orchestra.
Nabídku cyklu G doplní koncert věnovaný Věře Špinarové, který JFO připravuje jako nový autorský projekt, jímž při příležitosti deseti let od úmrtí této výjimečné zpěvačky vzdá hold jejímu celoživotnímu dílu. Věra Špinarová zůstává svým hlasem i osobností s Ostravou nerozlučně spjata. Její písně zazní v nových symfonických aranžích Jana Lstibůrka v podání Markéty Matulové, oceňované za ztvárnění Věry Špinarové v inscenaci Divadla Petra Bezruče Špinarka. Připojí se k ní také Tereza Mašková, jedna z nepřehlédnutelných tváří domácí popové scény, a Eva Burešová, rodačka z Hlučína, známá z hudebních, televizních i muzikálových projektů.
Mladé talenty a programy pro rodiny
Důležitou součástí 73. sezony zůstává také podpora mladé generace – od nejmenších posluchačů až po nastupující umělce. Cyklus Elán mladých letos uvede dva koncerty, které dají prostor začínajícím pěvcům a pěvkyním, pro něž bude vystoupení s velkým symfonickým orchestrem často vůbec první takovou zkušeností. Garantkou ročníku je mezzosopranistka Bella Adamova, která s JFO dlouhodobě spolupracuje. Na podporu mladých talentů navazují také Mezinárodní orchestrální akademie a otevřená výzva pro skladatele, jimiž JFO systematicky podporuje nastupující generaci interpretů i autorů.
Stejnou pozornost věnuje JFO i výchově budoucího publika. Ani v 73. sezoně proto nebude chybět nabídka koncertů pro rodiny s dětmi – vedle oblíbeného rodinného cyklu D budou pokračovat také dětské komorní koncerty, určené nejmenším posluchačům od tří let. „Dlouhodobě usilujeme o to, aby si k filharmonii našli cestu posluchači všech generací – od malých dětí přes studenty a začínající umělce až po zralé publikum. Naším cílem je, aby se hudba stala přirozenou součástí života každého z nás, a aby u nás dostávali prostor i ti, kteří ji třeba budou jednou tvořit nebo poslouchat,“ říká vedoucí marketingu a obchodu JFO Petra Javůrková.
Tuzemské a zahraniční koncerty a festivaly
Janáčkova filharmonie Ostrava bude pokračovat v koncertní činnosti jak na domácím poli, tak v zahraničí. V nadcházející sezoně se tak představí například na festivalech Smetanova Litomyšl, Svatováclavský hudební festival, Allegretto Žilina, Murten Classics ve Švýcarsku, nebo Štěrkovna Open Music, kde vystoupí se zpěvákem Jankem Ledeckým. Ještě v červenci letošního roku orchestr vystoupí také v amsterodamské Concertgebouw s violoncellistou Bryanem Chengem pod taktovkou svého šéfdirigenta Daniela Raiskina. Filharmonici tím navazují na mimořádně úspěšné první turné po Velké Británii, které se uskutečnilo v únoru letošního roku. „V londýnské Cadogan Hall jsem mohla být svědkem mimořádně silné reakce publika na vystoupení Janáčkovy filharmonie Ostrava. Právě takové chvíle potvrzují, že JFO je kulturním klenotem Ostravy a zároveň výrazně přispívá k budování jejího dobrého jména v zahraničí. O to víc mě těší, že filharmonie získala další pozvání do Velké Británie a nyní jedná o svém návratu v roce 2028,“ uvedla náměstkyně primátora statutárního města Ostravy Lucie Baránková Vilamová.
Prodej vstupenek zahájen
Online prodej vstupenek a abonmá 73. koncertní sezony zahájí JFO ve čtvrtek 16. dubna 2026. Vstupenky bude možné opět zakoupit také fyzicky, a to od pondělí 20. dubna v Janáček pointu. Pro stávající abonenty (nevztahuje se na abonmá Kombi) budou místa rezervována do 15. května 2026 (po tomto datu budou nabídnuta k dalšímu prodeji). Prodej vstupenek a více informací: https://www.jfo.cz/koncerty/kalendar-koncertu/
Zdroj: Janáčkova filharmonie Ostrava
