Tři festivalové týdny nabídnou 18 koncertů hlavního programu v šesti městech a obcích Moravskoslezského kraje a dalších devět akcí doprovodného programu. Ročník s podtitulem „fundament“ připomene sto let od premiéry Janáčkovy Glagolské mše a dvousté výročí Beethovenova úmrtí, jehož hudba se programem postupně propíše až k závěrečné Deváté symfonii s Ódou na radost na Hukvaldech. Vedle těchto návratů k zásadním dílům hudební historie však festival nabídne také české a světové premiéry a setkání klasické hudby s dalšími žánry. „Dramaturgie letošního ročníku stojí na silných jménech Janáčka a Beethovena, zároveň ale otevírá prostor i dalším hudebním světům. Chceme ukázat, že k symfonické hudbě může vést cesta přes oblíbenou skladbu, zvědavost na nového interpreta i počítačovou hru. Rozhodující pro nás přitom zůstává kvalita hudby a jejího provedení, ať zní v katedrále, koncertním sále nebo pod širým nebem,“ říká ředitel festivalu a Janáčkovy filharmonie Ostrava Jan Žemla. Festival v roce 2027 rozšiřuje mapu svých koncertních míst. Poprvé zamíří například do Boutique Business Inkubátoru Ostravica, Koncertní síně sv. Ducha v Krnově a Nové Osmičky ve Frýdku-Místku. Ještě před květnovým zahájením nabídne festival 14. dubna 2027 předfestivalovou ochutnávku v ostravském Docku, kde trumpetista Simon Höfele představí projekt No Clouds in Haraz propojující akustický zvuk s elektronickou hudbou.
Janáček v katedrále, Kremer a Midori ve Vesmíru
Zahajovací koncert 21. května v ostravské Katedrále Božského Spasitele spojí dvě Janáčkova vrcholná díla: Sinfoniettu a Glagolskou mši. Drážďanskou filharmonii povede David Robertson, k orchestru se připojí Pražský filharmonický sbor a Janáčkovy filharmonické žestě. Sólových partů se ujmou Kateřina Kněžíková, Lucie Hilscherová, Pavol Breslík a Jan Martiník. Varhanní part v Glagolské mši zazní v podání Ivety Apkalny na nově instalovaném nástroji, který po rozsáhlé rekonstrukci získala ostravská katedrála na podzim letošního roku. Varhany, které v minulosti sloužily také Janáčkově filharmonii, jsou největším nástrojem svého druhu v Moravskoslezském kraji.
Další výrazné setkání nabídne 24. května ostravský Vesmír. Houslista Gidon Kremer zde vystoupí společně s houslistkou Midori a komorním orchestrem Kremerata Baltica. Koncertem festival připomene Kremerovy osmdesátiny a třicet let od vzniku Kremeraty Balticy, kterou založil. Vedle Haydna, Mahlera, Mendelssohna a Šostakoviče zaznějí tři české premiéry skladeb objednaných pro jubilejní sezonu orchestru.
Dalším zahraničním sólistou festivalu bude klavírista Behzod Abduraimov, který přednese oblíbené Musorgského Obrázky z výstavy. Německý houslista Christian Tetzlaff se představí jak v komorním recitálu, tak i po boku JFO pod vedením Ondřeje Adámka, který je také autorem Druhého Houslového koncertu Thin Ice, který na koncertu zazní. Na stejném koncertě uvede orchestr také světovou premiéru nové skladby vítěze skladatelské soutěže Generace Jaakka Kilpeläinena.
Kingdom Come a Óda na radost v hukvaldské oboře
Závěrečný festivalový víkend nabídne v amfiteátru hukvaldské obory dva odlišné pohledy na orchestrální hudbu. V sobotu 12. června zde zazní hudba počítačové hry Kingdom Come: Deliverance II, doprovázená velkoformátovou projekcí herních scén. Tato úspěšná česká hra posluchače zavede do roku 1403 do Kutné Hory, tehdy jednoho z nejvýznamnějších měst českého království. Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín povede autor herního soundtracku Jan Valta, dále vystoupí Warhorse Choir Brno a středověká kapela Bakchus.
V neděli 13. června festival vyvrcholí Beethovenovou Devátou symfonií s Ódou na radost. Pod širým nebem zazní v provedení Státní filharmonie Košice se Slovenským filharmonickým sborem a sólisty Simonou Šaturovou, Janou Kurucovou, Peterem Bergerem a Janem Martiníkem. Dirigovat bude Gergely Madaras. Závěrečná Óda na radost, která se stala symbolem lidské sounáležitosti a později také evropskou hymnou, tak symbolicky uzavře sedmdesátý sedmý ročník festivalu.
Nová festivalová místa v Ostravě, Krnově i Frýdku-Místku
Festival rozšíří také okruh svých koncertních míst. V atriu Boutique Business Inkubátoru Ostravica vystoupí 25. května smyčcové kvarteto Opus13 s Janáčkovými Listy důvěrnými. Komorní program tak přivede posluchače do dalšího prostoru přímo v centru Ostravy.
Varhanní recitál Ivety Apkalny pak zavede posluchače do Koncertní síně sv. Ducha v Krnově. Novou adresou bude také Nová Osmička ve Frýdku-Místku, kde interaktivní koncert Fouká, nefouká?! přiblíží dětem a jejich rodičům svět dechových nástrojů. Vedle nových lokalit zůstane festival věrný také svým tradičním scénám na Hukvaldech, v Opavě, Novém Jičíně, Příboře a Ostravě.
„Leoš Janáček dokázal svou tvorbou oslovit celý svět, aniž by ztratil vztah ke kraji, z něhož pocházel. Podobnou ambici má i festival nesoucí jeho jméno. Přivádí do Ostravy významné osobnosti mezinárodní hudební scény, zároveň ale zůstává pevně zakořeněný v našem regionu. Rozšiřování festivalu do nových lokací i mimo tradiční koncertní sály vnímám jako další příležitost přiblížit klasickou hudbu širšímu publiku a ukázat, jak pestrý kulturní život Ostrava a náš kraj nabízí,“ uvádí primátor statutárního města Ostravy Richard Vereš.
Hlavní koncertní program doplní také hudební setkání pro děti a rodiny, komentované prohlídky a další doprovodné akce. Vstupenky na sedmdesátý sedmý ročník jsou v prodeji od 26. listopadu 2026 na www.jfo.cz/festival.
Zdroj: Janáčkova filharmonie Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60253.