Janková a Willi na novém albu představují dodnes nevydané písně Antonína Dvořáka

Praha 24. dubna 2026 (PROTEXT) - Dnes vychází u Navona Records nové album Martiny Jankové a Barbary Marie Willi s názvem DVOŘÁK: EARLY SONGS. Antonín Dvořák je znám především svými symfoniemi, novinka však odhaluje intimnější podobu jeho tvorby. Zaměřuje se na rané písně z období skladatelova hledání vlastního stylu, v nichž se již formují rysy jeho pozdější světovosti. Některé ze zařazených skladeb navíc dosud nebyly vydány.

Sopranistku Martinu Jankovou doprovází specialistka na kladívkový klavír Barbara Maria Willi, která hraje na fortepiano - dobovou repliku nástroje Johanna Baptista Streichera, zvolenou s ohledem na autentický zvuk. Nahrávka potěší jak milovníky historicky poučené interpretace, tak posluchače hledající silný a autentický hudební zážitek.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=GG0HS_NXNPA.

 

Zdroj: PARMA Recordings, Navona Records

JarnĂ­ kolo sbĂ­rky pro potravinovou banku dnes v Liberci zahĂˇjili vojĂˇci

