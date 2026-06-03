JANOM Investments stál u zrodu GreenWay, ten je nyní lídrem elektromobility

JANOM Investments, slovenská private equity společnost a jeden z průkopníků investic do klimatických technologií ve střední a východní Evropě (CEE), vítá uzavření historického financování společnosti GreenWay Infrastructure. GreenWay, největší provozovatel nabíjecí infrastruktury pro elektromobily v Polsku a na Slovensku, získal 130 milionů eur prostřednictvím zeleného dluhového financování od konsorcia předních evropských bank: mBank, ING, European Bank for Reconstruction and Development a Crédit Mutuel Arkéa. Jedná se o vůbec první dluhové financování tohoto typu pro čistého provozovatele infrastruktury pro nabíjení elektromobilů v regionu CEE.
JANOM Investments vstoupil do společnosti GreenWay jako jeden ze zakládajících investorů v době, kdy elektromobilita ve střední Evropě neexistovala v podobě, jak ji známe dnes. Tato transakce není pouze milníkem pro GreenWay – představuje také potvrzení investiční filozofie, kterou JANOM zastává od svého vzniku: dlouhodobý a trpělivý kapitál směřovaný do technologií, které mění svět.
"Věřili jsme v GreenWay a potenciál elektromobility v regionu v době, kdy to zdaleka nebylo samozřejmé. Financování ve výši 130 milionů eur je pro nás nejen potvrzením správnosti této vize, ale také jasným signálem, že zelená transformace dopravy ve střední a východní Evropě je nezvratná – a my jsme u ní od samého začátku."
Ján Miškovský, zakladatel a předseda představenstva JANOM Investments
Patnáct let investiční odvahy: od startupu k regionálnímu lídrovi
Když JANOM Investments vstoupil do GreenWay, trh elektromobility ve střední Evropě byl teprve na začátku svého vývoje. Díky letům investic, trpělivosti a odborného know-how je dnes GreenWay dominantním hráčem v regionu. Provozuje 5757 nabíjecích bodů na více než 1676 lokalitách, registruje více než 90 % řidičů elektromobilů na svých klíčových trzích a vybudoval ekosystém pokrývající potřeby soukromých zákazníků i největších regionálních flotil, mezi které patří například InPost, Coca-Cola, IKEA, Holcim nebo Westfield.
Během své existence zajistila společnost GreenWay více než 250 milionů eur na rozvoj elektromobility ve střední a východní Evropě a několikrát se zapsala do historie tohoto odvětví. V roce 2013 jako první regionální společnost získala granty programu Connecting Europe Facility na výstavbu veřejné nabíjecí infrastruktury na Slovensku a v roce 2016 také v Polsku.
V roce 2018 byla GreenWay rovněž první společností v regionu, která získala ocenění InnovFin a financování od European Investment Bank. Nové financování ve výši 130 milionů eur zahrnuje investiční CAPEX facility přesahující 70 milionů eur, nástroj pro financování provozního kapitálu a dalších 20 milionů eur ve formě doplňkového finančního nástroje. GreenWay tak může dále posilovat svou vedoucí pozici v Polsku a rozvíjet služby pro zákazníky na Slovensku, v Chorvatsku i v celém regionu CEE.
Elektromobilita: od vizionářské sázky ke geopolitické nutnosti
Transakce přichází v době, kdy evropský trh s elektromobily pokračuje v dynamickém růstu. V lednu a únoru 2026 vzrostly prodeje elektromobilů meziročně o 19 %. V Polsku se počet bateriových elektromobilů (BEV) zvýšil o 62 % oproti dubnu 2025 a dosáhl 147 tisíc vozidel. Slovensko zaznamenalo nárůst o 68 %, přičemž počet BEV se blíží hranici 28 500 vozidel.
Investice do zelené mobility zároveň představuje odpověď na jednu z nejzásadnějších geopolitických výzev současné Evropy – závislost na dovozu ropy. Evropská unie dováží více než 90 % spotřebované ropy, přičemž téměř polovina této spotřeby připadá na silniční dopravu. Každý elektromobil na silnici znamená nižší závislost na dovozu a další krok směrem k energetické bezpečnosti kontinentu. Právě tento strategický zájem dlouhodobě odpovídá investiční filozofii společnosti JANOM.
"JANOM se vždy více zajímal o to, kde bude svět za patnáct let, než o to, kde je dnes. Příběh GreenWay je příběhem toho, co se stane, když se trpělivý kapitál spojí se správnou vizí a správnými lidmi."
Ján Miškovský, zakladatel a předseda představenstva JANOM Investments
O společnosti JANOM Investments
JANOM Investments je slovenská private equity společnost s téměř dvacetiletou historií investic do obnovitelných zdrojů energie, bateriových úložišť a inovativních klimatických technologií. Společnost byla založena v roce 2008 a patří mezi průkopníky klimatických investic ve střední a východní Evropě. Aktivně působí v regionu CEE, ve Skandinávii, na Balkáně i v Severní Americe.
Portfolio JANOM zahrnuje solární a vodní elektrárny na Slovensku a v České republice, větrné parky o celkovém výkonu 70 MW ve Finsku (prodány společnosti Aquila Capital) a solární projekt o výkonu 30 MW v Chorvatsku. V oblasti klimatických technologií je JANOM vedle GreenWay také spoluzakladatelem a investorem britské společnosti Wattstor, která se specializuje na optimalizaci energetického managementu a bateriová úložiště.
V Severní Americe investuje JANOM do inovativních technologií v oblasti HPC AI infrastruktury a mobility. Společnost Rekor Systems využívá umělou inteligenci a prediktivní analytiku pro řízení dopravy a prevenci dopravních nehod ve městech. Sharper Shape se zaměřuje na dronové technologie a inspekce infrastruktury, včetně solárních a větrných elektráren.
Více informací: www.janom.com
Zdroj: JANOM Investments
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.