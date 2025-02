Japonská asociace výrobců saké a šóčú oznamuje údaje o vývozu saké v roce 2024: Rekordně vysoký vývoz do 80 zemí, meziročně o 6 % vyšší.

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20250205172018/cs/

Japonská asociace výrobců saké a šóčú ("Japan Sake and Shochu Makers Association“, JSS) zveřejnila údaje o vývozu saké v roce 2024. Celková hodnota vývozu dosáhla 43,5 miliardy JPY, což představuje +6% nárůst oproti předchozímu roku, přičemž 3,45 milionu beden (ekvivalent 9 l) bylo odesláno do rekordních 80 zemí. Od roku 2020 vzrostla hodnota vývozu 1,8krát, průměrná jednotková cena se zvýšila 1,3krát a počet vývozních destinací se rozšířil o 19. Trhy s prémiovým saké zaznamenaly v posledních pěti letech výrazný růst.

Regionálně se Asie podílela na celkové hodnotě vývozu 61 %, ale meziročně zaznamenala mírný pokles. Jižní Korea však zaznamenala pozoruhodný 29% nárůst a dobře si vedlo také Thajsko a Malajsie. Severní Amerika zaznamenala 27% nárůst, který byl způsoben rozšířením "fine-diningu“ (zážitkových restaurací). Západní Evropa meziročně vzrostla o 18 % a během pěti let se rozšířila 2,5krát díky spolupráci s vinařským průmyslem. Zejména Spojené království a Francie expandovaly přibližně trojnásobně, resp. 2,6násobně.

Klíčové iniciativy JSS do roku 2024 a výhled do budoucna

V zájmu zvýšení celosvětového povědomí o saké posílila společnost JSS partnerství s "Association de la Sommellerie Internationale“ (ASI) a "Union de la Sommellerie Française“ (UDSF). V roce 2024 uspořádala společnost JSS mistrovskou třídu v rámci ASI Boot Camp ve Španělsku s cílem vzdělávat mladé sommeliéry v oblasti saké. Kromě toho se společnost JSS účastnila mezinárodních veletrhů, včetně ProWein, ProWine Sao Paulo a Warsaw Wine Experience, s cílem rozšířit distribuční kanály.

Klíčovým milníkem v roce 2024 bylo zařazení saké do servisního úkolu ve finále soutěže ASI "Best Sommelier of Europe, Africa, and Middle East 2024“, což ještě více posílilo jeho uznání mezi someliéry. Kromě toho zapsání „Tradičních znalostí a dovedností výroby saké pomocí formy koji v Japonsku“ do nehmotného kulturního dědictví UNESCO v prosinci 2024 posílila celosvětovou přítomnost saké. V roce 2025 chce společnost JSS urychlit expanzi do Latinské Ameriky, východní Evropy a jihovýchodní Asie a podpořit tak další růst exportu.

