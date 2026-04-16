Jarní ANTIQUE představí starožitnosti jako jistotu

Lektoři Rudolfinské akademie, dvouletého rekvalifikačního kurzu Asociace starožitníků, připravili přednášky o sběratelství. V první se PhDr. Půtová spolu s hostem Patrikem Šimonem budou věnovat soukromému sběratelství v českých zemích. V druhé se akad. mal. Klát zaměří na umělecké sbírky Paříže. Proběhne také doprovodná výstava a přednáška zaměřená na kostýmní tvorbu Mgr. Petra Kolínského.
Bezplatná poradna v rámci veletrhu otevře své brány v neděli 26.4. od 11:00 do 14:00.
Zdroj: Asociace starožitníků
