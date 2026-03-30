Jarní mixologie, proč letos slavit Velikonoce jinak

Barvy, které chutnají stejně dobře, jako vypadají
Jaro je vizuální exploze, a byla by škoda ji nepromítnout i do skleničky. Pastelové odstíny, svěží zelená, jemná růžová nebo sluneční žlutá, to všechno dnes patří nejen na velikonoční výzdobu, ale i do moderního pojetí drinků. Barevné koktejly už dávno nejsou jen ozdobou barů, stávají se součástí domácího hostitelství. Kombinace ovoce, bylinek a kvalitních základů otevírá prostor pro vlastní experimentování. Právě tady se ukazuje, že i velikonoční stůl může být vizuálně i chuťově překvapivý.
Jarní bylinky jako základ nových rituálů
Máta, rozmarýn, tymián. Tři nenápadní, ale silní spojenci jarní kuchyně i mixologie. Jejich čerstvost dokáže proměnit jednoduchý drink v komplexní chuťový zážitek. Máta přináší lehkost a osvěžení, rozmarýn jemnou aromatičnost a hloubku, tymián zase lehce kořenitý tón, který skvěle doplňuje sladší i kyselejší složky. Práce s bylinkami není složitá, stačí je lehce promnout mezi prsty, přidat do sklenice nebo použít jako dekoraci, a nápoj okamžitě získá nový rozměr. Právě tady se otevírá prostor pro kreativitu, která je dnes v oblasti pití čím dál důležitější. Nejde jen o to, co pijeme, ale jakým způsobem si to připravujeme a sdílíme.
Koleda po dospělém
Zapomeňte na ranní obcházení domácností. Moderní velikonoční koleda může mít podobu odpoledního setkání s přáteli. Uvolněná atmosféra, dobré jídlo, hudba a především společný čas. Místo tradičních rituálů přichází nový zvyk, setkání, které není o povinnosti, ale o radosti. Hostitelé dnes čím dál častěji vytvářejí tematické stoly, ladí barvy, pracují s detaily a přidávají prvky, které překvapí. Právě nápoje se stávají jedním z hlavních momentů, kolem kterých se konverzace přirozeně rozvíjí.
Velikonoční bar bez pravidel
Představa domácího baru se mění. Už nejde jen o základní výbavu a pár osvědčených receptů. Velikonoční bar může být hravý, barevný a osobitý. Stačí několik ingrediencí, čerstvé bylinky, ovoce, led, sklenice různých tvarů a chuť zkoušet nové kombinace. Mixologie se postupně dostává i do domácího prostředí a ukazuje, že příprava drinku může být stejně kreativní jako vaření. Právě v tom spočívá současný trend, pít jinak. Ne rychleji, ne více, ale zajímavěji. Objevovat nové chutě, kombinovat zdánlivě neslučitelné a vytvářet momenty, které si člověk zapamatuje.
Přinášíme vám inspiraci na jednoduchý jarní drink, jehož autorem je ambasador značky Tatratea Rusty Červeň. Stačí 40 ml Tatratea 35 % Herbal, hrst čerstvé máty, 15 ml citronové šťávy a trochu medu nebo cukrového sirupu pro jemné doslazení. Přidejte led a dolijte sodou, která drink krásně odlehčí a zvýrazní jeho svěží charakter.
Mátu nejprve lehce promněte přímo ve sklenici, aby se uvolnily její aromatické tóny. Následně přidejte citronovou šťávu, sladkou složku a Tatratea, doplňte ledem a dolijte sodou. Nakonec jen jemně promíchejte, aby se chutě propojily, a ozdobte čerstvou mátou a plátkem citronu. Výsledkem je lehký, bylinkově svěží drink, který perfektně zapadá do jarní atmosféry.
Velikonoce jako prostor pro vlastní styl
Velikonoce nemusí být o tom, co se má. Můžou být o tom, co chceme. O barvách, které nás baví, o chutích, které nás překvapují, o lidech, se kterými chceme trávit čas. Ať už se rozhodnete pro minimalistické setkání nebo hravý jarní večírek, jedno je jisté. Tradice dnes nemusí být neměnná. Může se vyvíjet stejně přirozeně jako jaro kolem nás.
Pijsrozumem.cz
Zdroj: Stock Plzeň-Božkov
