Jarní mrazy ubraly české úrodě. Prodeje jablek na Rohlíku přesto rostou o 30 %

Rohlík díky přímé spolupráci s regionálními farmáři a plánování sezony dopředu dokázal také letos udržet silnou nabídku kvalitního českého ovoce. Zákazníci o něj zároveň mají stále větší zájem: prodeje jablek i švestek na Rohlíku meziročně rostou o více než 30 procent.
„Právě v těžkém roce se ukáže, jestli máte s farmáři skutečné partnerství, nebo jen nakupujete to, co je zrovna na trhu. S našimi pěstiteli plánujeme sezonu dopředu, jsme s nimi v přímém kontaktu a víme, jak se jejich úroda vyvíjí. Díky tomu dokážeme i po nepříznivém jaru zákazníkům nabídnout kvalitní české ovoce ve chvíli, kdy je skutečně připravené k jídlu,“ říká Tomáš Novák, senior category manažer Rohlik.cz zodpovědný za ovoce a zeleninu.
Jablka: slabší česká úroda, ale silný zájem zákazníků
Nejvýrazněji letošní počasí zasáhlo jablka a hrušky. Jarní mrazy poškodily květy ovocných stromů a následné sucho se podepsalo na velikosti i šťavnatosti části plodů.
U jablek se proto český trh letos ve větší míře opírá o dovoz. Rohlík ale spolupracuje s více než deseti aktivními dodavateli jablek, z nichž šest tvoří regionální pěstitelé. Patří mezi ně například Bohemia Apple, Farma Vraňany, Sady Životice, CZ Fruit nebo Ovocnářství Jelínek.
Díky přímému kontaktu s pěstiteli může Rohlík nabídku průběžně přizpůsobovat tomu, jak jednotlivé odrůdy dozrávají a v jaké kvalitě jsou právě k dispozici.
Podobná situace je letos u hrušek, jejichž tuzemskou úrodu mrazy zasáhly ještě citelněji. V Česku pěstované odrůdy, jako je česká Blanka nebo populární Konference, se do nabídky dostávají postupně podle toho, kdy dosáhnou konzumní zralosti.
Pro zákazníka je výsledek jednoduchý: nemusí řešit, který region mrazy zasáhly více a kde která odrůda právě dozrává. Výběr pěstitelů a načasování dodávek řeší Rohlík přímo s farmáři.
Švestkám se letos daří. Ceny se podařilo držet blízko loňské úrovně
Zatímco jablka a hrušky mají za sebou složitou sezonu, švestkám se letos dařilo výrazně lépe.
Rohlík je podle regionu odebírá od pěti aktivních dodavatelů, mezi které patří například Farma Vraňany, Ovocnářství Jelínek, moravská Farma Prouzová nebo CZ Fruit.
Také zájem zákazníků je silný. Prodeje švestek meziročně rostou o více než 30 procent.
Navzdory tlaku levnějšího dovozu se českým dodavatelům ve spolupráci s Rohlíkem podařilo držet ceny na podobné úrovni jako v předchozím roce. Právě větší předvídatelnost odbytu a dlouhodobé vztahy jsou podle Rohlíku jednou z hlavních výhod přímé spolupráce s pěstiteli.
Když víte, kdo vaše jablko vypěstoval
Jedním z pěstitelů, díky kterým Rohlík dokáže držet nabídku českého ovoce i v náročnější sezoně, je Miroslav Jelínek z rodinného Ovocnářství Jelínek v Českém středohoří.
Rodinná farma funguje od roku 1993 a zaměřuje se především na ovoce. Vedle jablek, hrušek a švestek pěstuje také meruňky, broskve, višně, třešně nebo drobné ovoce. Část vlastní produkce dále zpracovává na mošty, sušené ovoce a marmelády.
Pro kvalitu ovoce je přitom důležité nejen to, co se děje v sadu, ale také co následuje po sklizni.
V roce 2010 proto farma přestavěla původní stodolu na moderní sklad s chladírnou a třemi komorami s řízenou atmosférou, takzvaným ULO systémem. Díky přesně kontrolovanému množství kyslíku, teplotě a dalším podmínkám dokáže ovoce uchovat výrazně déle, aniž by rychle ztrácelo svou pevnost a kvalitu.
Česká jablka se tak mohou k zákazníkům dostávat i dlouho po samotné sklizni a jejich prodej může plynule navázat na ovoce z nové sezony.
„U většiny ovocnářů byla letos menší úroda kvůli mrazům a kroupám. My jsme měli štěstí, že se nám oboje vyhnulo, trápí nás především sucho. I tak vidíme letošní úrodu spíš jako průměrnou než malou, takže by se od nás k zákazníkům mělo dostat podobné množství jako loni,“ říká Miroslav Jelínek z Ovocnářství Jelínek.
Dokonalý vzhled není všechno. Rozhoduje chuť, čerstvost a správná odrůda
Právě přímý kontakt s pěstiteli umožňuje Rohlíku zákazníkům lépe ukazovat nejen původ ovoce, ale také jeho odrůdu a sezonu.
Podle Miroslava Jelínka totiž není při výběru ovoce nejdůležitější perfektní vzhled.
„Doporučil bych sledovat především původ, sezonu a odrůdu. Kvalitní ovoce nemusí být vzhledově úplně dokonalé. Důležitější je jeho čerstvost, pevnost, vůně, šťavnatost a hlavně chuť. Každá odrůda má svůj charakter a právě v tom je kouzlo českého ovoce,“ dodává Jelínek.
Letošní sezona podle Rohlíku ukazuje, že vztahy s místními pěstiteli mají největší hodnotu právě ve chvíli, kdy počasí přestane být předvídatelné. Dlouhodobá spolupráce, znalost jednotlivých farem a plánování sezony dopředu pomáhají propojit dvě věci, které jsou důležité pro pěstitele i zákazníky: jistější odbyt na jedné straně a dostupnost kvalitního českého ovoce na straně druhé.
O Rohlíku
Rohlík.cz je největší český online prodejce potravin a součást mezinárodní skupiny Rohlik Group, která působí na pěti evropských trzích. Zákazníkům nabízí čerstvé potraviny i široký každodenní sortiment s rychlým doručením až domů. Spolupracuje se stovkami lokálních farmářů i producentů a dlouhodobě investuje do technologií, automatizace a udržitelnosti s cílem usnadnit a zlepšit nákup potravin.
Zdroj: Rohlík.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59243.