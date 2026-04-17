Jarní refresh šatníku? Jedině v rytmu Palladium Shopping Weekendu!

Palladium Shopping Weekend je ideální příležitostí, jak si udělat radost, a přitom nakoupit chytře. Desítky obchodů v Palladiu si pro návštěvníky připravily speciální nabídky, ke kterým vám otevře dveře bezplatná aplikace PALLADIUM KLUB. V ní najdete všechny slevové kupony přehledně na jednom místě.
PALLADIUM Lounge: Oáza stylu v srdci Prahy
Shopping by měl být především zážitek. Proto se přízemí nákupního centra u Infokiosku promění v Palladium Lounge – stylovou zónu pro všechny, kteří si chtějí nákupní maraton užít v pohodě a s drinkem v ruce.
- Beauty: V pátek a v sobotu (10–18 h) se svěřte do rukou make-up artistů. Profesionální líčení vám dodá ten správný look, ať už se chystáte na rande nebo na kávu s kamarádkou.
- Party Vibes: O ten nejlepší soundtrack k vašim nákupům se v pátek a sobotu odpoledne (15–18 h) postará charismatická DJka Kristýna Schicková.
- Budoucnost je AI: Vyzkoušejte si technologické vychytávky přímo v Lounge. Pátek ovládne kreativní Draw Bot, víkend pak bude patřit AI fotokoutku, ze kterého si odnesete fotku, co na vašem feedu rozhodně nezapadne.
- Refresh: Po celou dobu akce (do vydání zásob) jsou připraveny soft drinky, které vás udrží v nákupním tempu.
(Pozn.: Pro využití beauty služeb a AI aktivit stačí uplatnit kupón z aplikace PALLADIUM KLUB.)
Must-have sezóny: Designové tašky jako dárek
Palladium sází na stylovou udržitelnost a praktičnost. Za své nákupy si totiž odnesete dárky, které prostě musíte mít:
- Pobřežní chic: Za nákup nad 1 000 Kč získáte bílou plážovou tašku z recyklovaných materiálů s jemným proužkem. Je prostorná, pevná a okamžitě vám navodí prázdninovou náladu.
- Oversized elegance: Pokud vaše nákupy přesáhnou 2 000 Kč, čeká na vás robustní bavlněná taška o objemu 37 litrů. Na výběr jsou dvě ultra trendy barvy – sofistikovaná zelená a hřejivá karamelová.
PALLADIUM Shopping Weekend v kostce:
- Termín: pátek 17. 4. – neděle 19. 4. 2026
- Místo dění: Palladium, náměstí Republiky, Praha 1
- Klíč k výhodám: Aplikace PALLADIUM KLUB (ke stažení na App Store i Google Play)
Jaro je v plném proudu a s ním i neodolatelná touha po novinkách. Přijďte si pro novou kabelku, nejnovější sneakers nebo jen pro skvělou atmosféru. V Palladiu se tento víkend móda nejen nakupuje, ale hlavně žije.
Více informací a seznam slev na: www.palladiumpraha.cz
Palladium na náměstí Republiky v Praze je oblíbeným místem nákupů a setkávání. Součástí komplexu je 170 obchodů, 30 restaurací, prvotřídní kanceláře a garáže s kapacitou pro veřejnost 700 míst. Oblíbenost nákupního centra Palladium potvrdila veřejnost a odborná porota dvojnásobným udělením prestižního ocenění Superbrands pro roky 2023, 2024 i 2025 pro nejlepší značky v České republice
Zdroj: Property Solutions/ Palladium