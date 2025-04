Jarní romantika a vášeň v rytmu Hříšného tance

Kdo by neznal legendární film Hříšný tanec: příběh Baby a Johnnyho, plný vášně, nezapomenutelných tanečních scén a hitů, které rozeznívají srdce fanoušků po celém světě už několik dekád. Teď můžete poprvé zažít živou taneční show k promítání originálního filmu Hříšný tanec. Jedinečný projekt zavítá poprvé i do Prahy – nenechte si ujít 8. 5. v O2 universu Dirty Dancing in Concert. Nezapomenutelný filmový zážitek bude doplněný o živou hudbu, zpěv a společnou taneční show s diváky.

Dirty Dancing in Concert, to je party, jakou jste vždy chtěli navštívit. Tančete s živým orchestrem a zpěváky v rytmu písní The Time of My Life, Hungry Eyes, nebo Be My Baby. Prožijte ikonickou „zvedačku“ jako nikdy předtím a staňte se na chvíli součástí jednoho z nejromantičtějších filmů všech dob. Vyzkoušejte si legendární taneční kroky, jako Lucie Benešová, Lucie Šlégrová nebo Ivana Jirešová, které se těší, že si splní sny z mládí a prožijí jedinečnou party s dcerami a kamarádkami.

„Když se řekne Hříšný tanec, vybaví se mi krásný film, ve kterém podceňovaná Baby nakonec všem ukáže, co dokáže,“ směje se Ivana Jirešová, a dodává, že přestože kultovní snímek viděla minimálně pětkrát, na velkém plátně si ho nenechá ujít. „Pamatuji si, když jsem viděla Hříšný tanec poprvé ještě na VHS-ce a strašně jsem se zamilovala do Patricka Swayzeho,“ vzpomíná Lucie Benešová, pro kterou je tanec lepší aktivitou na udržení fyzické kondice než návštěva fitness centra. V tom si rozumí s Lucií Šlégr, která tanec miluje odmalička, stejně jako legendární „zvedačku“ Baby ze slavné závěrečné scény.

Show si pochvalují i samotní interpreti z Londýna – jeden z hlavních zpěváků, Michael D'Elia popisuje, že při Dirty Dancing in concert nejde jen o sledování filmu, ale o zážitek, kdy diváci spontánně zpívají spolu s kapelou, tleskají, když se Patrick Swayze objeví na plátně, a díky elektrizující atmosféře zkrátka zažívají „nejlepší chvíle svého života“. „Miluji, když se lidé po promítání filmu zvednou ze židlí a během koncertu největších hitů z Hříšného tance zpívají s námi a pohupují se v rytmu tance. Ta energie je tak radostná a intenzivní, že i kdyby přišel někdo, kdo film vidí úplně poprvé, nevydrží prostě „sedět v koutě“ a bude chtít tancovat a zpívat. Vždyť ty nejznámější písně z Hříšného tance jsou doslova vepsány do popkultury nejen osmdesátých a devadesátých let,“ říká zpěvačka Shannon Mceldowney, která s Dirty Dancing in concert také přijede 8. 5. poprvé do Prahy.

Hříšný tanec – to je příběh a hudba, která spojuje napříč generacemi. Připomeňte si kultovní film vašeho mládí a vyzkoušejte si slavné scény na vlastní kůži. Prožijte s kamarádkami, maminkou, nebo s partnerem, nezapomenutelnou živou taneční show a společný zážitek z promítání originálního filmu. Nenechte si ujít Dirty Dancing in Concert 8. 5. v O2 universu a prožijte svůj filmový happy end s námi!

Emoce, hudba a nekonečná taneční party – s námi nebude nikdo sedět v koutě!

Dirty Dancing in Concert / 8.5. 2025 / Praha / O2 universum

