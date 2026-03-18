Jarní Srdíčkové dny

Praha 18. března 2026 (PROTEXT) - Od 23.3. do 27.3.2026 se koná tradiční veřejná sbírka jarní Srdíčkové dny, kterou pořádá obecně prospěšná společnost Život dětem již 26 let. Sbírka se koná na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi po celé České republice.

Tváří této jarní sbírky je malý Damiánek, který přišel na svět jako zdravě vypadající chlapeček. Po návratu z porodnice téměř nespal, trpěl bolestmi bříška a často zvracel. Dny i noci byly pro maminku i Damiánka vyčerpávající.S příchodem podzimu s ním maminka přestala chodit ven, protože tam propadal hysterii, dávil se slinami a velmi zoufale plakal. Měl totiž panický strach z větru, a i když ho před ním chránila, vycházky pro něj byly nesnesitelné. Maminka opakovaně vyhledávala pomoc, ale lékaři ji považovali za přecitlivělou a neurolog dokonce Damiánka označil za „prudiče“. Zásadní zlom nastal až s novou pediatričkou, která začala situaci brát vážně. Damiánek podstoupil magnetickou rezonanci a výsledek byl šokující – závažné poškození mozku - atrofie bílé mozkové hmoty, spánkových laloků a oblastí zodpovědných za paměť. Primář uvedl, že se s takovým nálezem dosud nesetkal. Následoval kolotoč hospitalizací a testů, které však ani po třech letech nepřinesly žádnou diagnózu. Výsledek genetických testů zůstal nejasný. Damiánkův vývoj je výrazně opožděný – mentálně i motoricky odpovídá úrovni několikaměsíčního miminka. Neplazí se, nesedí, nemluví. Maminka ho krmí kašovitou stravou, která je velmi jednotvárná. V poslední době se přidaly vážné epileptické záchvaty, na které Damiánek dostává další léčbu. Přesto všechno zůstává usměvavým a vnímavým chlapečkem, se kterým maminka nakonec zůstala sama.

Jarní Srdíčkové dny pomohou nejen Damiánkovi, ale pochopitelně mnoha dalším nemocným dětem.

V době sbírky si můžete od dobrovolníků na ulici zakoupit některý ze sbírkových předmětů. Pokud u sebe nemíváte hotovost, můžete přispět nemocným dětem QR platbou.

V případě, že na ulicích naše dobrovolníky ze středních škol a učilišť nepotkáte, můžete navštívit eshop na www.zivotdetem.cz a sbírkové předměty si zakoupit, také můžete pomoci zasláním dárcovské SMS na číslo 8 77 77 ve tvaru DMS ZIVODETEM30,60,90 nebo 180. Podpořit nemocné děti můžete také jakoukoliv finanční částkou na transparentní účet 1117771700/5500, variabilní symbol 1234.

Moc děkujeme všem laskavým lidem, kteří si koupí naše sbírkové předměty nebo pomohou nemocným dětem jakýmkoliv jiným způsobem. A taky nás potěší, když se další školy nebo firmy do sbírky zapojí. Stačí vyplnit přihlášku, kterou najdete na našich webových stránkách

( http://www.zivotdetem.cz/formulare/prihlaska-srdickove-dny/)

Vaší pomoci rodinám s vážně nemocnými dětmi si nesmírně vážíme.

 

Kontakt: MgA. Maria Křepelková – ředitelka Život dětem o.p.s.

mail: maria.krepelkova@zivotdetem.cz 

 

 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

