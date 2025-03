Jarní úklid Česka vrcholí tuto sobotu. Připojte se i vy!

Přidejte se také

Je to poměrně jednoduché, stačí se kouknout na www.UklidmeCesko.cz a z mapy úklidů si vybrat ve svém okolí ten svůj, ke kterému se připojíte. V ideálním případě se zaregistrovat, aby s vámi organizátor akce počítal a měl pro vás připravené pytle na sesbíraný odpad a pracovní rukavice. Hlavní termín pro letošní jaro je sobota 29. března, ale úklidy probíhají i později, kdo by to nestihl.

Bohatý doprovodný program

Celá akce však není jen o uklízení odpadků, na řadě míst má i doprovodný program, či společenskou část. Dobrovolníci se také mohou zúčastnit fotosoutěže o zajímavé ceny. Po roce opět i s kategorií "Bike", která vznikla díky spolupráci s firmou Nextbike, která u nás provozuje systém sdílení jízdních kol, tzv. bikesharing. Všichni účastníci akce Ukliďme Česko díky tomu mohou i letos využít k cestě za úklidem sdílená kola zdarma (k dispozici budou mít 2 × 30 minut). Letošní novinkou pak je soutěž "Vajglobraní“. Hlavním cílem soutěže je motivovat dobrovolníky i širokou veřejnost k úklidu cigaretových nedopalků, které tvoří jeden z nejčastějších druhů odpadu odhazovaných v městských i přírodních oblastech. Soutěž bude probíhat během úklidových akcí až do konce dubna a jejím úkolem je nejen uklidit veřejné prostory, ale také zvýšit povědomí o negativním dopadu cigaretových nedopalků na životní prostředí. Podrobnosti k soutěži o motivační ceny lze nalézt na webové stránce https://www.uklidmecesko.cz/vajglobrani/

Bez podpory od partnerů by to nešlo

"Díky podpoře našich partnerů jsme mohli letos na jaře organizátorům rozeslat téměř 3000 úklidových balíčků obsahujících dohromady přes 120.000 pevných pytlů a 190.000 párů rukavic,“ shrnuje Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko. "Bez této podpory by bylo těžké udržet akci v takovém rozsahu, i díky ní bude letos Česko zase o něco čistší,“ dodává.

"Komerční banka se dlouhodobě angažuje v oblasti udržitelnosti, odpovědného podnikání a principů ESG. Jsme proto rádi, že můžeme podpořit i jarní úklid Česka a pomoci odstranit zimní nepořádek, čímž zlepšujeme prostředí pro život nás všech. Naši zaměstnanci z celé republiky se také aktivně a pravidelně zapojují do akce Ukliďme Česko, za což jim i dalším dobrovolníkům patří velké poděkování," říká k tomu Šárka Nevoralová, tisková mluvčí skupiny Komerční banky.

Zajímavé zpestření úklidu – zatmění slunce

Shodou okolností budeme v sobotu 29. března 2025 kolem poledne sledovat částečné zatmění Slunce, i když tentokrát temný měsíční kotouč sluneční disk jenom “štrejchne“. Vše vypukne kolem 11:41, kdy se při pravém horním okraji Slunce objeví tmavá silueta Měsíce. Ta postupně zastíní přibližně desetinu slunečního disku – stane se tak ve 12:19 – aby se dala opět na ústup. Ve 12:58 pak částečné zatmění skončí. Uvedené časy platí pro město Brno, v rámci České republiky činí odchylky plus/mínus několik minut. ”Budete-li chtít zatmění sledovat, neobejdete se bez speciálních brýlí (jsou k dostání na řadě hvězdáren či na internetu a stojí jen pár desítek Kč) na pozorování Slunce, které spolehlivě utlumí intenzivní sluneční svit a zamezí poškození zraku,“ upozorňují pořadatelé akce Ukliďme Česko.

Jdeme na to!

Těsně před akcí organizátoři ze spolku Ukliďme Česko vyzývají veřejnost: "Zapojit se může opravdu každý, stačí si vybrat úklidovou akci ve Vašem okolí na webu www.UklidmeCesko.cz a v sobotu 29. března jdeme společně na to!“

Hlavním partnerem akce Ukliďme Česko 2025 je: Nadace Komerční banky

Partnery akce jsou:

CBRE

Garnier

Nextbike

Nevajgluj

EKO-KOM, a.s.

PENNY Market

ŠKODA AUTO a.s.

MEDICAL PROTECT

Lesy České republiky, s.p. Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC

E.ON Česká republika, s.r.o.

Plzeňský prazdroj

DB SCHENKER

SAKO Brno, a.s.

Saint-Gobain

Nadace ČEZ

DPD CZ

CANON

BAT

Kontakt pro další informace:

Radek Janoušek

spolek Ukliďme Česko

radek@uklidmecesko.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.