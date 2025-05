Jaro klepe na dveře. Jak připravit auto na novou sezónu?

Kdy přezout zimní pneumatiky?

Podle zákona jsou zimní pneumatiky v Česku povinné od 1. listopadu do 31. března, pokud je na silnici sníh, led, námraza nebo je vyznačena dopravní značka „zimní výbava“. Ideální čas na přezutí na letní pneu přichází začátkem dubna, kdy už teploty trvale stoupají nad 7 °C. Letní pneumatiky mají v teplejších podmínkách lepší přilnavost, kratší brzdnou dráhu, nižší hlučnost a pomáhají šetřit palivo. A navíc se tolik neopotřebovávají.

A co když máte celoroční pneumatiky?

Pokud jezdíte na celoročních pneumatikách, nemusíte se o přezouvání tolik starat. Tyto pneu jsou kompromisem mezi zimní a letní výbavou. „Přesto se doporučuje alespoň jednou ročně zkontrolovat jejich stav. Zaměřte se na hlavně hloubku dezénu (zákonný limit je 1,6 mm, ideálně však víc než 3 mm, v zimě 4 mm) a tlak. Pokud ale často jezdíte v horách nebo v těžších zimních podmínkách, klasické zimní pneumatiky jsou pořád spolehlivější volbou,“ uvádí Jáchym Knedlhans z Direct auto.

Co dalšího nezanedbat při jarní údržbě?

Po zimě si auto zaslouží pořádné mytí a to nejen kvůli vzhledu, ale hlavně kvůli odstranění zbytků posypové soli, která může poškozovat karoserii i podvozek. Ideální je ruční mytí s kvalitním autošamponem, díky kterému se dostanete i do hůře přístupných míst. Pokud to jde, opláchněte také podvozek a ošetřete ho ochranným voskem. A když už budete u toho, navoskujte i karoseri. Lak tak vydrží déle a bude se snadněji udržovat.

Interiér auta bývá po zimě plný prachu, nečistot a zbytků soli. Vysajte podlahu, sedačky, očistěte palubní desku a zvažte výměnu kabinového filtru, a to hlavně pokud vy nebo pasažéři trpí na alergie. Kvalitní filtr totiž zachytí pyl, prach i mikroorganismy. Nezapomeňte ani na klimatizaci. Pokud z ní cítíte nepříjemný zápach, použijte dezinfekční sprej, nebo ji nechte vyčistit odborníky.

„Zkontrolujte především technický stav auta. Podívejte se na hladinu oleje, stav chladicí a brzdové kapaliny a vyměňte zimní směs do ostřikovačů za letní, která si lépe poradí s pylem a hmyzem. Mrkněte i pod kapotu, jelikož řemeny a hadice po zimě mohou být unavené, popraskané nebo oslabené,“ uvádí Knedlhans.

Neopomeňte ani stěrače. Pokud šmouhují nebo vydávají podivné zvuky, vyměňte je. Po zimě může být oslabený i akumulátor – pokud auto startuje neochotně, dobijte ho nebo si ho nechte zkontrolovat v servisu.

A nakonec nezapomeňte na brzdy a podvozek. Sůl a zimní podmínky jim dávají zabrat. Pokud máte podezření, že auto brzdí hůře, je vhodné si je nechat zkontrolovat v servisu, a to stejně jako geometrii kol pokud máte pocit, že auto táhne na jednu stranu.

Nejčastější chyby, kterým je lepší se vyhnout

Spousta řidičů nechává výměnu pneumatik až na květen, což není ideální. Zimní pneumatiky se při vyšších teplotách rychleji opotřebovávají, zhoršují ovladatelnost auta a zvyšují spotřebu paliva. Další častou chybou je mytí auta výhradně v automyčce, ta si často neporadí s odstraněním soli z podvozku a skrytých míst, což může vést ke korozi.

Někteří lidé navíc voskují auto na přímém slunci nebo bez předchozího důkladného mytí. Výsledek? Šmouhy a nedostatečná ochrana laku. „Chyba je i měření hloubky dezénu jen na jednom místě, pokud je pneumatika sjetá nerovnoměrně, může to být známka špatné geometrie,“ uvádí Knedlhans.

Častým nešvarem je také přetahování stěračů přes zmrzlé sklo, tím se výrazně zkracuje jejich životnost. A nezapomínejte ani na rezervní kolo, pokud v něm není tlak, je vám v nouzi k ničemu. Podcenit se nevyplácí ani stav autobaterie. Slabý akumulátor vás může nechat ve štychu právě ve chvíli, kdy to nejméně potřebujete.

Zdroj: Direct auto