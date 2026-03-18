Jaro plné novinek začíná v Letňanech na veletrhu FOR GARDEN už 26. března

Tři haly výstaviště PVA EXPO PRAHA i jeho venkovní plocha nabídnou prezentace společností z Česka i ze zahraničí z takřka všech zahradních oborů. Inspiraci pro zdokonalení zahrady nebo vytvoření zcela nové oázy klidu u svého domu nabídnou odborníci z řad zahradních architektů nebo vystavovatelé, kteří na svých expozicích představí to nejlepší ze svých produktů, novinky pro letošní sezónu i trendy oboru.
Na expozicích se bude prezentovat sortiment pro budování teras, stavební materiály či nářadí, zahradní technika, zavlažovací systémy, bazény, vířivky a jejich komponenty nebo grily či pergoly. Nebudou chybět firmy nabízející zahradní nábytek a další doplňky, septiky, jímky na zadržování dešťové vody a neméně zajímavá bude nabídka pro komunální sféru. Představí se i široké portfolio rostlin či architektonických služeb.
„Letošní ročník veletrhu bude průřezem všemi zahradními odvětvími a také místem, kde se představí největší množství novinek. Návštěvníci se mohou těšit na dosud největší prezentace vířivek, bazénů, saun a nově také koupacích a přírodních jezírek bez chemie. Premiérově bude na veletrhu otevřeno poradenské centrum zahradních architektů v Hale 2. Historicky nejrozsáhlejší bude přehlídka údržbové techniky a také nabídka pergol a spousta dalších zajímavostí,“ řekla manažerka veletrhu Regina Fibichová.
Novinky a trendy na jednom místě
Na jaké zajímavosti návštěvníci v PVA EXPO PRAHA narazí? Třeba na exkluzivní českou premiéru robotických sekaček Roborock, hnojivo ze skelného odpadu od společnosti Precioza, novinky v odvětví betonových výrobků od Ditonu, světovou jedničku v oblasti peletových grilů značky Traeger nebo dosud největší nabídku plotů. Nebudou chybět ani výrobky tradičního Kovářství Diviš, představí se zahradní domky Biohort, bezúdržbové ploty a brány Plotymax.cz, zahradní technika Makita, portfolio produktů pro venkovní vaření, keramické krby, grilovací ohniště, designové infrazářiče a další.
Poradit se, osahat si i nakoupit bude možné také například moderní dřevěné i wpc terasy a fasády, akustické panely, venkovní rodinné vířivky a swim spa. Například Spa Studio představí Cryo Ice Tube pro milovníky otužování a hybridní bazének Darling SPA – novinku kombinující relaxační i plaveckou zónu. Technologie pro hospodaření s vodou přiveze Ekocis, extrémně dlouhou životnost u svých výrobků slibují Luxline, kteří nabídnou hliníkové ploty, branky, brány a zábradlí. Květinový mobiliář Green City FLORAVIL bude prezentovat kromě francouzských květináčů pro města a obce také možnosti směsí holandských cibulovin, Meandr AZS zase nabídne systém automatického zavlažování.
K dispozici budou také novinky od firem Hanscraft, Ploty Dobrý a Urbánek, Kaveo, Climate CZ, Fabreo, Gondolo.cz, Isolit-Bravo, Trigat a mnoho dalších.
Součástí veletrhu bude doprovodný program zahrnující zajímavé přednášky, workshopy či setkání s osobnostmi nejen z oboru. Například na stánku společnosti Albixon budou umístěny soutěžní vozy Rallye Dakar 2026 posádky Martina Šoltyse a v sobotu 28. března proběhne od 14 hodin v Hale 8 její autogramiáda. Nebude chybět udílení cen GRAND PRIX za nejzajímavější vystavené produkty a TOP EXPO za nejpoutavější expozici.
FOR GARDEN proběhne v souběhu s veletrhem nábytku FOR INTERIOR & DESIGN.
Zdroj: ABF, a.s.