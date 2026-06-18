Jaromír Nohavica se po osmi letech vrací na Štěrkovnu Open Music

Nohavica vystoupil na ŠOM naposledy v roce 2018. Jeho koncert patřil k vrcholům festivalu a dodnes na něj řada návštěvníků vzpomíná. Po osmileté přestávce se tak jeden z nejvýraznějších hudebních hlasů Moravskoslezského kraje vrací na místo, kde ho vždy čekalo vřelé publikum. „Jarek Nohavica je s naším regionem neodmyslitelně spojený. Jsme rádi, že se k nám po letech vrací. Věříme, že jeho koncert bude patřit k letošním vrcholům,“ řekl zakladatel a ředitel festivalu David Moravec.
Nohavicův návrat přichází v době, kdy ŠOM zažívá jedno z nejúspěšnějších období své historie. Festival je pravidelně vyprodaný, zároveň už několik let patří ve své kategorii k nejlépe hodnoceným akcím v Evropě. Letos navíc získal prestižní ocenění The Green Operations Award v rámci European Festival Awards. Odborná porota ocenila především dlouhodobý důraz na ekologii, třídění odpadu, snižování uhlíkové stopy a šetrný provoz festivalového areálu.
Úspěchy na evropské scéně navazují na dlouhodobý růst festivalu, který se z regionální akce postupně vypracoval mezi nejvýznamnější hudební události v České republice. Každoročně přivádí k Hlučínskému jezeru tisíce návštěvníků a pravidelně boduje nejen programem, ale také atmosférou a kvalitou zázemí. Festival si vybudoval renomé také díky originálním projektům připravovaným přímo pro hlučínské publikum.
Vedle Jarka Nohavici nabídne letošní ročník také koncert Bena Cristovaa, který patří k nejúspěšnějším domácím interpretům současnosti. „Významným bodem programu bude také vystoupení Janka Ledeckého s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Lidé se mohou těšit také na Michala Prokopa, Kamila Střihavku, slovenské DESmod, Barboru Polákovou nebo kapelu N.O.H.A.,“ dodal druhý z ředitelů Matěj Ostárek.
Betonárna Hlučín After Stage nabídne Pomeje i Buriana
After Stage se během let stala nedílnou součástí programu festivalu. Každoročně láká stovky návštěvníků, kteří si chtějí užít festivalovou atmosféru až do pozdních nočních hodin. Stejně jako budou hlavní stage patřit známým interpretům, noční program nabídne výrazné osobnosti české taneční scény. „Mezi největšími lákadly je letos vystoupení Andrey Pomeje. Oblíbená DJka se v posledních letech představila na mnoha klubových akcích i festivalech po celé republice a patří mezi nejvýraznější ženské tváře tuzemské elektronické hudby,“ uvedl Moravec.V cirkusovém šapitó vystoupí také Michael Burian, jeden z nejznámějších českých DJů a producentů. Za svou kariéru odehrál stovky vystoupení doma i v zahraničí a dlouhodobě patří mezi respektované osobnosti taneční scény. Jeho set bývá zárukou energické show s působivou atmosférou. Program doplní také DJ Candice, která si získala publikum moderním pojetím house music a pravidelně vystupuje na významných klubových akcích. Návštěvníci se mohou těšit také na další ženu za mixážním pultem – Kharma DJ kombinuje současné elektronické trendy s výraznou energií, a to v kontaktu s publikem.
Festival, který se zaměřuje na českou a slovenskou hudební scénu, se koná na břehu Hlučínského jezera od roku 2005. Jeho součástí bude řada mimořádných projektů, které lidé uslyší pouze v Hlučíně. Generálním partnerem ŠOM je stavební společnost Tomáš STRAUB s. r. o., akce se koná za podpory Moravskoslezského kraje a města Hlučín. Hlavními partnery jsou společnosti Kofola, Lenzing Biocel Paskov a NFCtron/Mastercard.
Zdroj: New Wind Production