Jasné obrazovky a rozmazaný svět: zrak mladých se rapidně zhoršuje

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Praha 30. září 2026 (PROTEXT) - Utrácejí desetitisíce za displeje s co nejvyšším rozlišením, na svět se přitom dívají stále více rozmazaně. Mladých lidí, které trápí dioptrická vada, přibývá. Významnou roli přitom hraje moderní životní styl, dlouhé hodiny strávené u obrazovek, práce na blízko a nedostatek času venku.

Zhoršující se zrak dnes není problémem pouze u starších lidí. S dioptrickými vadami se stále častěji potýkají už dvacátníci. „Mladí lidé si zhoršení obvykle všimnou, ale nevěnují mu přílišnou pozornost, protože mají zafixováno, že zhoršující se zrak je problémem starších ročníků. To už ale neplatí. Začnou mhouřit oči při pohledu do dálky, hůře vidí na přednášku nebo prezentaci, nemohou přečíst názvy ulic či jízdní řády a večer se jejich vidění rozostřuje. Běžné jsou také únava či pálení očí, bolesti hlavy nebo pocit rozmazaného vidění,“ popsal Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

Moderní životní styl znamená pro oči dlouhé hodiny zaostřování na krátkou vzdálenost. Notebook při práci, telefon cestou do školy či zaměstnání, večer televize nebo tablet. „Problémem nemusí být pouze samotné používání obrazovek, ale především každodenní upřený pohled do blízka bez pravidelných přestávek. Dlouhé hodiny u počítače a mobilu, minimum pobytu venku a intenzivní upřený pohled stejným směrem na krátkou vzdálenost na displej představují pro zrak výraznou zátěž,“ řekl Pavel Stodůlka.

Nejčastější oční vadou, která trápí mladou generaci, je krátkozrakost. Na jejím vzniku se velkou měrou podílí právě časté a dlouhodobé ostření zraku do blízka. „Krátkozrakost je oční vada, která se projevuje neostrým viděním do dálky. Při pohledu do dálky se paprsky světla sbíhají už před sítnicí a na sítnici tak nevzniká ostrý obraz. Koriguje se brýlemi, kontaktními čočkami nebo chirurgickým zákrokem. Ten se provádí buď laserovou operací, nebo u větších očních vad také implantací nitrooční čočky. S rostoucím množstvím času stráveného na digitálních zařízeních a dalšími změnami životního stylu se očekává další nárůst výskytu krátkozrakosti. Celosvětově přitom roste i počet dětí s krátkozrakostí,” upozornil světově uznávaný oční chirurg.

Podle odborných odhadů ÚZIS počet dětí a mladistvých, které trápí oční vada vyžadující brýle, vzrostl za posledních pět let o 30 procent. Stoupá i počet těch, kteří chtějí svoji oční vadu řešit. „S rostoucím počtem mladých lidí s dioptrickou vadou stoupá i zájem o chirurgická řešení. Mladší generace má dnes lepší povědomí o možnostech korekce zraku, vede aktivní život a brýle nebo čočky pro ni představují mnohdy zbytečné omezení. Právě proto věk pacientů podstupujících laserové odstranění dioptrií v posledních letech klesá. Mnoho mladých navíc považuje zákrok za dlouhodobě finančně výhodný v porovnání s častým nákupem nových dioptrických brýlí nebo kontaktních čoček. Obecně se doporučuje zákrok podstoupit nejdříve od 18. roku, kdy už oční vada bývá ustálená. V některých případech ale může mladý člověk zákrok podstoupit i dříve,“ uvedl lékař.

Pod označením laserová operace očí se skrývá více různých metod. Nejde tedy o jeden univerzální zákrok, který je vhodný pro každého pacienta. „Dnes už pacient nepřichází pouze s otázkou, zda může operaci podstoupit. Důležité je vybrat nejlepší metodu podle vlastností jeho oka zjištěných při komplexním vyšetření, které hodnotí kromě vlastní oční vady především tloušťku a tvar rohovky, šířku zornice za šera a stabilitu slzného filmu. Pokud diagnostika potvrdí anatomicky vhodné podmínky, což je u většiny kandidátů, lékaři nejčastěji volí mezi metodami LASIK nebo ReLEX SMILE. Naše kliniky disponují nejmodernějším diagnostickým i laserovým vybavením, což nám umožňuje vybrat pro konkrétní oko přesně tu technologii, která přinese nejbezpečnější a nejlepší možný výsledek,“ vysvětlil Pavel Stodůlka.

Na vzrůstající zájem o laserovou korekci oční vady má vliv také úroveň zákroků a jejich dostupnost. Kliniky v České republice se řadí k nejlépe vybaveným na světě. Přitom v rámci Evropské unie patří Česko k zemím, které špičkové operace nabízejí cenově výhodněji. „Česká oční chirurgie patří ke světové špičce. Lékaři pracují s nejmodernějšími lasery, čekací lhůty jsou oproti okolním státům výrazně kratší a znatelně nižší jsou i ceny jednotlivých zákroků. Například laserová operace oční vady je v Česku výrazně levnější než ve Velké Británii. K jednomu z mýtů patří, že cena laserové operace se odvíjí od počtu dioptrií. Tak tomu ale nikdy nebylo. Pacient platí za technologii, která se během operace použije, a je v podstatě jedno, jestli se při operaci odstraní jedna dioptrie nebo deset. Je ale pravda, že implantace nitrooční čočky, která se provádí u vysokých očních vad, je obecně dražší než laserové operace,“ uzavřel oční chirurg.

 

Zdroj: Oční klinika Gemini

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59385.

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