Jasný vítěz: O2 má v nezávislých testech nejlepší mobilní síť

- Nejrychlejší 5G síť v České republice
- Nejlepší mobilní síť v Česku
Vítězství společnosti O2 potvrdil také Barometr mobilního internetu společnosti nPerf za rok 2025. Ukázal, že nejlepšího celkového výsledku mezi mobilními operátory v České republice dosáhl operátor O2. Tyto výsledky dlouhodobě potvrzují i zákazníci. Podle průzkumu agentury Ipsos považují síť O2 za technologicky nejvyspělejší s nejlepším 5G a nejlepším pokrytím na českém trhu.
„Dvojité ocenění od Ookla a další vítězství potvrzují, že dlouhodobé investice do modernizace sítě přinášejí zákazníkům skutečně nejlepší zážitek z mobilního připojení. Nejde jen o samotnou rychlost, ale o celkovou kvalitu služby – od rychlého načítání webu až po plynulé streamování videa,“ říká Jan Hruška, technický ředitel O2.
Nejrychlejší 5G síť
Podle analýzy Ookla dosáhlo O2 v kategorii Nejrychlejší 5G síť hodnoty Speed Score 51,84. Předstihlo tak ostatní české operátory. Mediánová rychlost stahování v 5G síti O2 byla 144,25 Mb/s, zatímco u konkurence dosahovala nižších hodnot.
„Speed Score společnosti Ookla vychází z testů, které uživatelé spouštějí přímo ve svých telefonech. Aplikace běží v popředí zařízení, takže dokáže připojení vytížit naplno a zachytit skutečný maximální výkon sítě. Právě proto jde o jedno z nejrelevantnějších měření reálné zkušenosti zákazníků,“ doplňuje Jan Hruška.
Ookla Speed Score ukazuje, jak rychle stahujete a posíláte data a jak nízká je latence neboli zpoždění. Jednoduše řečeno, jak síť funguje v běžném životě. Na rozdíl od jiných metodik, které měří na pozadí zařízení, Speedtest dokáže zachytit maximální výkon sítě i skutečnou zkušenost uživatele při velkých datových přenosech, jako je třeba streamování videa.
Kdo má nejlepší mobilní síť v Česku?
O2 také získalo nejvyšší skóre a titul za Nejlepší mobilní síť v Česku. Skóre hodnotí celkovou kvalitu mobilní sítě – rychlost, latenci, prohlížení webu i streamování videa a ukazuje reálnou zkušenost. „Dnes lidé používají mobilní internet především pro práci s webem, sociální sítě nebo sledování videa. Proto je důležité hodnotit nejen maximální rychlost, ale celkovou kvalitu připojení při těchto aktivitách. V tomto komplexním pohledu naše síť dlouhodobě dosahuje špičkových výsledků,“ popisuje Jan Hruška.
Potvrzeno dalšími testy i zákazníky
Pozici O2 potvrdil také Barometr mobilního internetu společnosti nPerf za rok 2025. Ukázal, že nejlepšího celkového výsledku mezi mobilními operátory v České republice dosáhl operátor O2. Toto hodnocení vychází z uživatelských testů prováděných prostřednictvím aplikací a rozšíření pro webové prohlížeče. Sleduje nejen rychlost připojení, ale také latenci, kvalitu prohlížení webu a streamování videa.
A co si myslí o mobilní síti běžní uživatelé? Podle výzkumu agentury Ipsos považují lidé v České republice O2 už 3 roky nepřetržitě za operátora s nejlepší 5G sítí, nejlepším pokrytím i technologicky nejvyspělejší mobilní sítí.
Zdroj: O2 Czech Republic
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.