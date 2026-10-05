Játra a ledviny v ohrožení rakovinou: Nový osvětový web a bezplatné vyšetření

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  10:53
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Praha 5. října 2026 (PROTEXT) - Játra a ledviny tvoří v lidském těle úzce provázaný systém: játra škodliviny chemicky zpracují a upraví, zatímco ledviny je z těla vyloučí. Oba tyto životně důležité orgány přitom ohrožuje celá řada nemocí a mezi ty nejzávažnější patří zhoubná nádorová onemocnění. Důležitost povědomí o rakovině ledvin i jater připomíná pacientská organizace Hlas onkologických pacientů (HOP), která spouští nový osvětový web a zapojuje se do aktivit mezinárodních organizací.

„Co se týče rakoviny ledvin a jater, Česká republika na tom dlouhodobě není dobře. V incidenci rakoviny ledvin zaujímáme přední příčky v Evropě – ročně je u nás hlášeno přes 3100 nových případů a výskyt dále stoupá1. U primárních nádorů jater incidence meziročně rovněž stoupá – ročně si v ČR tuto diagnózu vyslechne přibližně 900 lidí2,“ upozorňuje předsedkyně Výboru HOP Mgr. Petra Adámková.

Projekt SVĚTLO PRO LEDVINY

V časných stádiích karcinom ledvin zpravidla nezpůsobuje žádné výrazné potíže. Postupně s růstem nádoru se však začínají objevovat příznaky jako krev v moči a bolest v bedrech doprovázené výraznou únavou a nechutenstvím. Informovat o možných příznacích, ale také o tom, jak snížit riziko onemocnění, je posláním nového webu www.svetloproledviny.cz. Jeho spuštěním startuje dlouhodobá osvětová kampaň HOP, která navazuje na Cestu pacienta s karcinomem ledvin – praktického průvodce onemocněním a léčbou vytvořeného ve spolupráci s předními lékaři. HOP se stal členem mezinárodní organizace International Kidney Cancer Coalition, jejíž každoroční Global Kidney Cancer Summit za účasti mnoha pacientských organizací z celého světa a předních odborníků v oblasti karcinomu ledvin letos v Praze zahájí ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch. Summit, který proběhne 10. až 11.října v hotelu Almanac X Alcron v Praze, je místem pro sdílení zkušeností a aktivit všech účastníků.

Bezplatné vyšetření jater

Mezi nejčastější rizika vzniku karcinomu jater patří jaterní cirhóza, prodělaná žloutenka typu B či C nebo ztukovatění jater. Aby HOP upozornil na zásadní význam prevence, připojuje se k celoevropské roadshow European Liver Screening Tour organizované asociační sítí ELPA (European Liver Patient Association), se kterou HOP také spolupracuje na evropské úrovni. V Praze na Palackého náměstí před Ministerstvem zdravotnictví ČR tak bude ve dnech 6. až 8. října 2026 (vždy od 10:00 do 16:30) připraveno pro veřejnost bezplatné, bezbolestné a rychlé orientační vyšetření jater. Zájemci mohou bez nutnosti objednání podstoupit krátké ultrazvukové vyšetření, které změří množství tuku i tuhost jaterní tkáně, a získat okamžité zhodnocení, zda u nich nehrozí zvýšené riziko fibrózy, cirhózy nebo nádorového onemocnění.

Zdroje dat: 
1. https://hlaspacientu.cz/karcinom-ledvin-2/ 
2. https://hlaspacientu.cz/karcinom-jater/

 Zdroj: ADDICTS PR

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59461.

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