Jazz at Lincoln Center oznamuje změnu ve vedení a vstupuje do nové éry

Představenstvo Jazz at Lincoln Center („Jazz v Lincolnově centrum, JALC") dnes oznámilo, že po téměř 40 letech vizionářského vedení Wynton Marsalis opustí svou současnou pozici v JALC.
Pan Marsalis bude i nadále působit jako umělecký ředitel během sezóny 2026–27. Od července 2027 bude pracovat jako poradce v pozici zakladatele. Po skončení smlouvy v červnu 2028 bude i nadále působit v představenstvu JALC jako zakladatel na dobu neurčitou.
Toto oznámení přichází v době, kdy je organizace silná. Jazz at Lincoln Center Orchestra přivítal nové hudebníky a zároveň si udržel silný prodej koncertů. Vzdělávací iniciativy se nadále rozšiřují prostřednictvím programů Essentially Ellington, Let Freedom Swing a národních programů. Jazz Congress a Blue Engine Records se staly zavedenými institucemi.
Představenstvo jmenovalo výbor, který bude spolupracovat s panem Marsalisem na hledání nové generace uměleckého vedení. Další výbor povede výběr nového výkonného ředitele JALC po odchodu Grega Scholla v červnu tohoto roku. Nový výkonný ředitel a nový umělecký ředitel budou působit jako rovnocenní partneři podléhající představenstvu.
„Když jsme v roce 1987 založili Jazz at Lincoln Center, naším cílem bylo vybudovat trvalou instituci pro jazz, často opomíjený aspekt americké kultury. JALC je pro mě čest na celý život a jsem hrdý na náš pokrok," řekl pan Marsalis. „JALC a náš orchestr byly mou uměleckou prioritou jako hudebníka a občana. S blížícím se 40. výročím je nyní ten správný čas pro tuto změnu. Jsem vděčný svým kolegům umělcům, představenstvu, vedení a zaměstnancům a také neuvěřitelné touze a odhodlání JALC. Naše práce bude pokračovat a zůstane stejně důležitá jako dosud. Budoucnost JALC mě naplňuje energií, protože nové vedení nás pozvedne na vyšší úroveň, obklopeno novými, mimořádně talentovanými, schopnými a inspirativními hudebníky a podporovateli."
Sezóna Jazz at Lincoln Center 2026–27 bude mezinárodní oslavou umělecké dráhy a trvalého vlivu pana Marsalise. Program sezóny bude oznámen v únoru 2026.
Přečtěte si celé oznámení: https://jazz.org/leadership-transition.
