Jazz Open Ostrava 2025: Electro Deluxe a další hvězdy!

Zakladatelem a ředitelem festivalu je špičkový pianista, uznávaný jazzman, hudební skladatel i pedagog Boris Urbánek, který je znám jako velký ostravský patriot. „Během necelých dvaceti let se nám podařilo předvést návštěvníkům festivalu mnoho hudebních hvězd a nejinak tomu bude i v letošním roce. Hlavním tahákem bude top kapela světové jazz-funkové scény, francouzská formace ELECTRO DELUXE, kteří hráli na slavných světových festivalech např. Marciac, Jazz a Vienne, Montreal Jazz Festival, Printemps de Bourges, Solidays a dalších.Tváří kapely je charizmatický zpěvák James Coplay. Dále se můžete těšit na skvělý vokální sextet SKETY. Česká vokální skupina nedávno vzbudila velkou pozornost za oceánem: ve Spojených státech totiž vyhrála hned ve dvou kategoriích prestižního ocenění CARA - (Contemporary A Cappella Recording Awards). Na 12. června je připraven speciální koncert „Tribute to Chick Corea“, který proběhne ve Studiu 1 Českého rozhlasu v Ostravě a vystoupí na něm se svým triem fenomenální polský pianista Piotr Matusik a také americký bubeník Frank Parker. Koncert bude vysílán v přímém přenosu na vlnách ČRo Ostrava a také streamován na You Tube,“ říká ředitel festivalu Boris Urbánek.

Letošní ročník se bude konat od 12. června do 19. června. Proběhne v klubech Parník a Dock a finále se tradičně uskuteční v krásných prostorách Slezskoostravského hradu. Díky konceptu „open“ je festival otevřen mnoha hudebním žánrům, čímž poutá pozornost mladší i starší generace. Festival vzdává i hold legendám (kategorie Hall of Fame) a také umožňuje prezentaci mladým hudebníkům (kategorie Junior jazz). Letos představí dvojčata Alexe a Maxima Šestákovy, kteří už jako děti zazářili v programu americké televize NBC. Tradiční Jam Session se za účasti členů kapely ELECTRO DELUXE uskuteční 18. června v DOCKU a bude sloužit jako předehra k hlavnímu koncertu.

Jazz Open Ostrava se může pochlubit účastí mnoha jazzových legend, které v průběhu let na festivalu vystoupily a potěšily jazzové fanoušky z celé ČR. Např. Phil Lassiter (11x Grammy, USA), The Yellowjackets (6x Grammy, USA), Dirty Loops (Švédsko) a mnoho dalších světových hudebníků.

Více o vstupenkách a programu najdete na www.jazzopen.cz

