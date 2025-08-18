Jde to i ve státní správě: Centrum pro regionání rozvoj šetří čas díky AI

Centrum pro regionální rozvoj (CRR) je průkopníkem v používání umělé inteligence v rámci státní správy. Začalo ji už vloni používat v marketingu a interní komunikaci. Nyní však dotáhlo do praktického použití svou aplikaci ANAKONDA, která se stala průlomovým příkladem využití AI ve veřejné správě a jde daleko nad rámec chatbotů a podobných aplikací.
"ANAKONDA usnadňuje hlavně rutinní, ale náročnou a kvalifikovanou práci s žádostmi o platbu. Umožní zkrátit posuzování žádostí o plné dvě hodiny, což značí celkový efekt v tisících hodinách ročně. Ale tím nekončíme, postupně pracujeme na další automatizaci procesů," vysvětluje Petr Štěpánek, ředitel Centra pro regionální rozvoj, a pokračuje: "Důsledná implementace nástrojů AI dokáže indikovat drobné metodické disharmonie v jednotlivých programech i vnitřních směrnicích, a to napříč obory a sektory, případně uvnitř organizace. Pro nás je tak zároveň nástrojem metodické optimalizace."
ANAKONDA nyní pracuje na principu asistence: dokumenty nahrané zaměstnancem analyzuje a navrhuje podklady ke kontrole. Všechno se děje v souladu s pravidly kybernetické bezpečnosti, GDPR a vnitřními směrnicemi CRR. Finální odpovědnost za rozhodnutí vždy nese pracovník, AI je pouze nástrojem vyšší efektivity.
"ANAKONDA není robot, který rozhoduje za lidi - je to chytrý pomocník, který pomáhá zaměstnancům v každodenní práci. Od počátku jsme kladli důraz na jednoduchost, bezpečnost a přímý přínos pro kolegy i klienty. A to se nám povedlo," doplňuje Miloš Šenkýř, který má celý projekt na starosti. Do budoucna očekává rozšíření AI až na polovinu činností spojených s kontrolou žádostí, včetně fáze udržitelnosti. Úspora času na zpracování každé žádosti pak výrazně vzroste.
AI už nyní pomáhá v marketingu a komunikaci CRR, kde podporuje více než 90 % výstupů – od psaní textů po grafiku a videa. K úspěšnému nasazení AI jsou klíčové důvěra a kompetence zaměstnanců. Proto CRR v roce 2024 založilo interní AI Akademii, která nabízí webináře, workshopy a digitální vzdělávání. Tato iniciativa zvyšuje schopnost pracovníků efektivně a bezpečně využívat nové technologie. "Digitální gramotnost v oblasti AI, včetně znalosti aktuálních nástrojů a schopnosti využívat je k zvýšení pracovní efektivity, musí být mandatorní součást pracovních kompetencí. Vnitřní vzdělávání je proto nikoli doplňkovým, ale klíčovým pilířem AI strategie, která se v CRR realizována," upozorňuje Petr Štěpánek.
CRR své know-how aktivně sdílí - v lednu 2025 uspořádalo velmi úspěšný seminář Od teorie k praxi. AI aplikace Centra představil opakovaně jeho ředitel Petr Štěpánek na akcích Evropské komise v Bruselu. A 14. října 2025 pak CRR připravuje konferenci AI v praxi státní správy, kde ANAKONDU i další řešení ukáže širší veřejnosti a zástupcům jiných institucí.
Zdroj: CRR