„Je mi líto, že jsem si tě nevážila,“lituje svého chování během natáčení „Baby“ z Hříšného tance.

Jennifer Grey (Baby)

Jennifer Grey pokračovala po úspěchu filmu v herecké kariéře, ale žádná z jejích rolí už nedosáhla takového ohlasu. V 90. letech navíc podstoupila plastickou operaci nosu, kterou si podepsala ortel nad svou další hereckou dráhou, protože zásah chirurgů výrazně změnil její vzhled a přestala být rozpoznatelná. Toho se zalekli producenti a přestali ji obsazovat. Sama herečka později přiznala, že zákroku lituje. A nebyly to jediné výčitky, které ji provázely.

Opakovaně se svěřila, že lituje svého chování během natáčení Hříšného tance, a že by se Patrickovi Swayzemu ráda omluvila. Přiznala, že tehdy byla nejistá, často nervózní, a ne vždy se chovala profesionálně. Patrick byl naopak velmi disciplinovaný, zkušený a trpělivý, což ona tehdy nedokázala ocenit. Kvůli rozdílnému přístupu mezi nimi někdy panovalo napětí, a i když na plátně působili jako dokonalý pár, v zákulisí měli občas konflikty. Po letech si ale Jennifer uvědomila, jaký byl Patrick skvělý herec i člověk, a přála by si, aby mu mohla vyjádřit svou vděčnost a omluvit se za své tehdejší chování. Po Patrickově smrti v roce 2009 ji mrzelo, že mu už osobně nemohla říct, jak zpětně oceňuje jeho podporu a talent. „Chtěla bych mu říct: 'Je mi tak líto, že jsem si tě nedokázala vážit a užívat si to, kým jsi byl. Místo toho jsem se soustředila na to, abys byl víc takový, jakého jsem tě chtěla mít.'“ V dokumentu I Am Patrick Swayze z roku 2019 s dojetím vzpomínala na scénu, kdy ji Patrick během zkoušek zvedal ve slavném tanečním skoku: "Když se na to teď dívám, vidím někoho, kdo se o mě opravdu staral a chtěl, abych byla co nejlepší."

V roce 2010 se Jennifer Grey zúčastnila americké verze taneční soutěže "Dancing with the Stars", kterou vyhrála. O 12 let později vydala své paměti, kde otevřeně hovoří o své kariéře i osobním životě. V březnu oslavila 65. narozeniny.

Patrick Swayze (Johnny)

Po roli Johnnyho v Hříšném tanci se stal Patrick Swayze jednou z největších hollywoodských hvězd. Úspěch zaznamenal i ve filmech jako "Duch" či "Bod zlomu". V roce 2008 mu byla diagnostikována rakovina slinivky, které podlehl v září 2009 ve věku 57 let. Jeho smrt byla velkou ztrátou pro filmový svět a dodnes je připomínán jako talentovaný herec a tanečník.

Další role z Hříšného tance:

Cynthia Rhodes (tanečnice Penny)

Cynthia Rhodes ztvárnila roli taneční partnerky Johnnyho, Penny. Před Hříšným tancem se objevila ve filmech jako "Flashdance" či "Staying Alive". Po natočení "Hříšného tance" se rozhodla ukončit hereckou kariéru a věnovat se rodině. Se zpěvákem Richardem Marxem má tři syny, rozvedli se v roce 2014 po 25 letech manželství.

Max Cantor (číšník Robbie)

Po Hříšném tanci se místo herectví zaměřil na novinařinu. Psal investigativní články a pracoval jako reportér pro Village Voice, kde se specializoval na reportáže o drogové závislosti. Bohužel se sám stal obětí této závislosti a v roce 1991 tragicky zemřel na předávkování heroinem ve věku pouhých 32 let.

Kelly Bishop (matka Baby)

Kelly Bishop pokračovala po roli matky Baby v Hříšném tanci v úspěšné herecké kariéře. Nejvíce se proslavila rolí Emily Gilmoreové v populárním seriálu "Gilmorova děvčata". Její herecký talent ji udržel v povědomí diváků několik desetiletí po Hříšném tanci.

Jane Brucker (sestra Baby)

Po roli Lisy, sestry Baby v Hříšném tanci, se herectví věnovala jen okrajově a postupně se stáhla z veřejného života. V současnosti se zaměřuje na rodinu a jiné osobní projekty.

Jerry Orbach (otec Baby)

Jerry Orbach měl za sebou bohatou hereckou kariéru už před Hříšným tancem. Po filmu se stal známým především díky roli detektiva Lennieho Briscoea v seriálu "Zákon a pořádek". Herec zemřel v roce 2004 ve věku 69 let na rakovinu prostaty.

Připomeňte si nestárnoucí klasiku – Hříšný tanec – díky jedinečné světové tour Dirty Dancing in Concert, která se 8. 5. 2025 zastaví i v O2 universum. Čeká vás živá taneční show s promítáním originálního filmu a společnou afterparty, na které zazní živě ty největší hity z Hříšného tance. Staňte se součástí jednoho z nejromantičtějších filmů všech dob a sdílejte radost z hudby a tance s ostatními fanoušky. Vytvořte si nezapomenutelný zážitek s milovanou polovičkou, s kamarádkami nebo s maminkou. Zažijte Dirty Dancing in Concert poprvé v České republice. Není to jen film, není to jen koncert, je to zážitek, který vás vtáhne do nejlepší party vašeho života!

Dirty Dancing in Concert – s námi nebude nikdo sedět v koutě!

DIRTY DANCING IN CONCERT

8. 5. 2025 - O2 universum

www.dirtydancinginconcert.com

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.