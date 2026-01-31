Je vám nad 60 let? Vyzkoušejte výhodné seniorské pobyty v lázních

Koupele, masáže, procházky po lázních. Jak jinak po zimě načerpat energii a připravit se na jaro. A nejen to. Lázeňské procedury mají blahodárný vliv na rekonvalescenci po nejrůznějších onemocněních a lékaři je proto často předepisují ke zlepšení stavu pacienta. Každé lázně se pak specializují na jiný typ obtíží, do Spa Resortu Libverda jezdí pacienti s onemocněním srdce a cév, pohybového aparátu, neurologicky či onkologicky nemocní nebo lidé s cukrovkou.
Seniorské pobyty
Spa Resort Libverda nabízí lidem nad 60 let výhodné seniorské pobyty na 6 nocí. Na začátku pobytu proběhne vstupní konzultace s lékařem, který doporučí na míru sestavený plán procedur a rehabilitace. V ceně je pak zahrnuto celkem deset léčebných procedur na základě doporučení lékaře. Lázně Libverda jsou proslulé díky svým léčivým minerálním pramenům hydrogenuhličitanového typu, které můžete i pít, hosté mohou využít bazén, masážní vany, uhličité koupele a širokou nabídku procedur – například vodoléčbu, elektroléčbu či masáže. K dispozici jsou také moderní procedury využívající molekulární vodík nebo konopné zábaly. V únoru je navíc se slevou 15 % k dispozici masáž lávovými kameny, která pomůže tělu odstranit stres a uvolnit svaly.
Balíček Seniorské pobyty je na 6 nocí, zahrnuje ubytování v komfortním pokoji a polopenzi formou bufetu nebo a la carte dle aktuální nabídky šéfkuchaře. Součástí pobytu je rovněž voucher na kávu a zákusek podle denní nabídky. Hosté mají dále zajištěnu pitnou kúru třikrát denně a mohou denně zdarma využívat fitness centrum s výhledem na Jizerské hory. V celém hotelu je k dispozici bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, a to jak na pokojích, tak ve společných prostorách.
Spa Resort Libverda se nachází v malebném lázeňském městečku Lázně Libverda, pouhých 25 km od Liberce v podhůří Jizerských hor (severní Čechy). Místní tradice sahá až do 14. století. Resort je moderním léčebným zařízením podle zákona o veřejném zdravotním pojištění a specializuje se na léčbu onemocnění pohybového ústrojí, kardiologických, neurologických či onkologických potíží. Díky zdejšímu klimatu jsou lázně vhodné i při respiračních obtížích. Více informací najdete na webu www.lazne-libverda.cz/cz