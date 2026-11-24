Je propojená kuchyně spíše pro milovníky technologií, nebo pro lidi, kteří nemají čas?
Moderní technika vám má hlavně ušetřit čas a práci. Vestavné spotřebiče LG ovládáte přes aplikaci LG ThinQ. Z telefonu předehřejete troubu, nastavíte časovač, sledujete, jak pečení pokračuje, a zvládnete i složitější funkce. A to všechno klidně cestou domů.
Zkusme to tedy na jednom večeru. Je půl šesté, sedím v tramvaji a mám hlad jako vlk. Co mohu udělat už teď?
Pomocí telefonu si můžete nastavit začátek pečení a vybrat nejvhodnější recept, aby se vaše oblíbené jídlo povedlo na jedničku. Pak ho jen vložíte do trouby a můžete se věnovat svým věcem. Čas od času se podíváte do mobilu a zkontrolujete průběh přípravy.
Patřím k lidem, kteří troubu každých pět minut otevírají, aby se podívali dovnitř. Dá se to odnaučit?
Díky unikátní technologii InstaView stačí dvakrát zaklepat na sklo dvířek, vnitřek se rozsvítí a vy uvidíte, jak se jídlo peče. Dvířka zůstanou zavřená, takže teplo a vůně neutečou ven. Nijak často ale kontrolovat nemusíte, protože 3D pečení a technologie Invertor ProBake rozvádějí teplo rovnoměrně na více úrovních, což zaručí dokonalé propečení.
A kdo tu troubu potom umyje?
Hodně toho zvládne sama. Vnitřek má speciální povrch a technologii LG EasyClean, takže ho většinou stačí jen otřít. Bez chemie. Když je trouba hodně špinavá, zapnete pyrolýzu a ta ji vyčistí za vás. Mimochodem, trouba neslouží jen k pečení. Umí také rozmrazovat, grilovat a vařit v páře. Ráno v ní rozpečete bagetky, v létě gratin a o Vánocích kapra. A protože má energetickou třídu A++, nespotřebuje moc elektřiny.
Co umí indukční deska, co by člověka na první pohled nenapadlo?
Sama pozná, kam jste postavili hrnec, a zapne správnou zónu. Dvě sousední zóny navíc spojí v jednu velkou plochu s výkonem až 3,7 kW. Tomu říkáme Flexi zóna. Konečně máte kam postavit pekáč na rybu nebo grilovací pánev. Když potřebujete rychle uvařit těstoviny, zapnete funkci Booster a voda se začne vařit během několika okamžiků. Navíc si můžete vybrat mezi matným nebo černým provedením a velikostí 60 či 80 cm podle dispozic vaší kuchyně.
A co večery, kdy se mi vůbec nechce vařit?
Na ty je vestavná mikrovlnka LG s grilem. U ní je pro mě osobně nejdůležitější, že ladí s troubou. Dáte je do linky nad sebe a kuchyně vypadá jako jeden celek. Jinak umí to, co od dobré mikrovlnky čekáte. Automatické programy Auto Cook znají třeba pizzu, rybu nebo brambory, takže jen vyberete, co chcete připravit.
Lednici prý návštěvy mnohdy ani nenajdou. Kam jste ji schovali?
Za dvířka kuchyňské linky. Zvenku ji nevidíte, ale uvnitř je místa dost. Nově nabízíme vestavné kombinované lednice, které jsou široké 70 a vysoké 193 centimetrů. To je víc než u běžné vestavné lednice, takže se do nich vejde i velký nákup pro celou rodinu. A přitom mají energetickou třídu C.
Co dělá myčka, zatímco spím?
Pracuje za vás. Vejde se do ní až patnáct sad nádobí a mycí prostředek si dávkuje sama. Je velmi tichá, jen 37 dB. Vestavná verze nově promítá zbývající čas na podlahu, takže hned vidíte, kdy bude hotovo.
Myček je na trhu spousta. Čím se ta vaše liší?
Sušením. Používáme technologii Alumina Silica. Funguje na podobném principu jako zeolit, ale s nižší spotřebou. V účinnosti jsou naše myčky o 30 % lepší, než kolik platné nařízení EU požaduje pro energetickou třídu A. Uvnitř mají osvětlení a v koších nové doplňky. Na motor Inverter Direct Drive dává LG desetiletou záruku.
Kdo teď zařizuje nový byt, kde má začít?
U elektroinstalace a rozměrů, design přijde na řadu až potom. Zapojení indukční desky svěřte kvalifikovanému elektrikáři. U mikrovlnky si předem ověřte hloubku skříňky a větrací mezery. A pokud navrhujete kuchyň od základu, vyberte spotřebiče od jednoho výrobce, ať si rozumějí od prvního dne. Pořizovat je ale můžete i postupně.
O společnosti LG Electronics
LG Electronics je globálním lídrem v oblasti inovací technologií a spotřební elektroniky s působností téměř ve všech zemích světa. Zaměstnává více než 74 000 lidí. LG je předním výrobcem spotřebních a komerčních produktů, od televizorů, domácích spotřebičů, klimatizací a monitorů až po automobilové komponenty a řešení. Její prémiové značky LG SIGNATURE a inteligentní platforma LG ThinQ jsou celosvětově uznávané. Nejnovější zprávy o společnosti LG naleznete na webových stránkách LG NEWSROOM | LG Global.
Zdroj: LG Electronics
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60215.