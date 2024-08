Jedinečná příležitost pro české vícepodlažní dřevostavby na světovém trhu

Průlomová dřevostavba s globálním dopadem

Všechny dřevěné komponenty pro tuto architektonickou dominantu Expa byly navrženy a vyrobeny v České republice, přičemž bylo využito přibližně 1000 m3 dřeva. Pavilon tak není jen ukázkou technické inovace a mistrovství českého dřevařského průmyslu, ale i symbolem vysoké přidané hodnoty, kterou české dřevo získává před exportem na zahraniční trhy. „Tento odvážný projekt výrazně zviditelní český dřevařský sektor na mezinárodní scéně a posune hranice využití dřeva nejen v moderní japonské architektuře. Český pavilon na Expo 2025 ukáže světu ohromný potenciál dřeva jako stavebního materiálu budoucnosti. Považuji to za velmi významný krok Ministerstva zahraničních věcí k podpoře nových exportních příležitostí pro náš obor,“ uvedl Jiří Oslizlo, předseda představenstva společnosti AGROP NOVA a.s., zodpovědné za výrobu dřevěných elementů NOVATOP. Právě tyto elementy tvoří dřevěnou dominantu spirálovité konstrukce pavilonu. Skleněná fasáda dodá masivní konstrukci lehkost a navodí dojem většího a otevřenějšího prostoru. Architekti ze studia Apropos Architects díky kombinaci přírodního dřeva a tradičního českého uměleckého skla navrhli vizuálně poutavé interiéry i exteriéry, které bezesporu okouzlí návštěvníky svou originalitou. Výstava, konající se mezi dubnem a říjnem 2025, jejímž hlavním tématem je "vytváření budoucí společnosti pro naše životy," očekává návštěvnost až 28,5 milionu lidí.

„Pro nás je nesmírnou ctí podílet se na tak prestižním projektu, jako je pavilon na Expo 2025. Je nejen prezentací naší země, ale i důkazem toho nejlepšího, co může Česká republika nabídnout světu. Jsem obzvlášť hrdý, že se po vlně kritiky podařilo prosadit pavilon, který bude nejen nejvyšší, ale také, podle mého názoru, nejkrásnější a plně dřevěný, což považuji za největší vítězství,“ řekl Jiří Oslizlo. Podle předchozího vyjádření Ondřeje Sošky generálního komisaře české účasti na EXPO 2025, expozice plně respektuje japonské předpisy a normy. Bylo nutné úřady přesvědčit, že dřevostavba bez použití ocelových nosných prvků je dostatečně pevná a robustní na to, aby vydržela případný nápor zemětřesení, případně síly větru, který tam vzniká při tajfunech.

„Díky spolupráci špičkových českých odborníků vzniká úžasný projekt, ukazující potenciál českých firem expandovat na globální trhy a možnost podílet se na významných mezinárodních projektech. Považuji za důležité poděkovat všem, kteří se na projektu podílejí. Zvláště bych chtěl zmínit Ondřeje Sošku, za jeho podporu projektu od samého počátku a osobní jednání s úřady v Ósace i na vládní úrovni. Dále Michala Gabaše ze studia Apropos Architects a tým společnosti A2 Timber, který je zodpovědný za dodávky dřevěných částí expozice generálnímu dodavateli stavby, japonské společnosti Daisue. Díky jejich odbornosti a vytrvalosti se podařilo prosadit celodřevěnou konstrukci, i přes počáteční překážky v Japonsku. Zvláštní poděkování patří i všem mým kolegům ve firmě za skvělé zvládnutí tohoto náročného úkolu," zdůraznil Jiří Oslizlo poté, co poslední element NOVATOP opustil továrnu v Ptení.

Tři úspěšné dekády v dřevěných konstrukcích

Společnost AGROP NOVA, výrobce dřevěných panelů pod značkou NOVATOP, se specializuje na inovativní a udržitelný stavební systém, který respektuje přírodu i lidskou individualitu. Díky spolupráci s předními odborníky z oboru doma i ve světě a neustálému vývoji svých výrobků se NOVATOP stává uznávanou značkou na mezinárodním trhu. Mezi nejvýznamnější projekty, na nichž se společnost podílela, patří impozantní konstrukce střechy připomínající majestátní velrybu v Hillmaru Country Clubu v Jižní Koreji, střecha „Knies Zauberhut“ ve tvaru kouzelnického klobouku ve švýcarském městě Rapperswil či obří socha 19 metrů vysokého lyžaře Edyho, jež byla dominantou Mistrovství světa v alpském lyžování ve švýcarském Svatém Mořici.

Výrobní společnost AGROP NOVA, která již dvaatřicet let úspěšně konkuruje největším evropským hráčům, je dnes jedním z nejmodernějších výrobců velkoplošných vícevrstvých desek a CLT panelů v Evropě. V roce 2023 dosáhly tržby společnosti téměř tři čtvrtě miliardy korun. Firma vyrostla na stoprocentním exportu a zpočátku se orientovala na trhy ve Švýcarsku, Rakousku a Německu. Postupně expandovala do zbytku Evropy a dnes má zakázky v mnoha zemích světa. „Úzká spolupráce s předními odborníky v oboru nám neustále přináší nové výzvy a zároveň otevírá příležitosti k účasti na průlomových projektech. Posilujeme tím českou značku založenou na poctivém řemeslném zpracování, která si udržuje své postavení na globálním trhu i přes stále náročnější konkurenční prostředí,“ uzavřel Jiří Oslizlo.

O společnosti AGROP NOVA

AGROP NOVA – česká dřevozpracující firma, lídr v oboru výroby CLT, výrobce uceleného stavebního systému z masivního dřeva pod značkou NOVATOP. Výrobní společnost, která přes třicet let konkuruje velkým evropským hráčům, je jedním z nejmodernějších výrobců velkoplošných vícevrstvých desek a CLT v Evropě. Nabízí svým způsobem unikátní systém pro řešení rodinných i komerčních dřevostaveb, škol, sportovišť ale i průmyslových hal. Společnost dodává převážně na vyspělé trhy jako je Švýcarsko, Rakousko, Německo, Itálie, Francie, Norsko i Japonsko. Společnost navázala na tradici zpracování dřeva, kterou už v roce 1865 v Plumlově zahájil rod Liechtensteinů. Výroba 3vrstvých desek v Ptení byla spuštěna v roce 1992 a rodinnou firmou se stala v roce 2001. Zaměstnává dnes přes 230 lidí a její tržby se pohybují kolem tři čtvrtě miliardy korun českých ročně.

Jiří Oslizlo je předsedou představenstva společnosti AGROP NOVA a.s., která je výrobcem uceleného stavebního systému z masivního dřeva NOVATOP. Jiří Oslizlo ve firmě zodpovídá za řízení společnosti, za strategii a business development. V dřevozpracujícím odvětví se pohybuje více než 20 let. Dříve působil 10 let v potravinářském sektoru na pozici majitele a generálního ředitele. Jiří vystudoval strojírenský obor na Technické univerzitě v Ostravě. Jeho podnikatelským cílem je přispívat k naplňováni základních lidských potřeb jako je jídlo a bydlení s přesahem na energetickou soběstačnost.

Zdroj: AGROP NOVA

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.