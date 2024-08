Jedinečná show Tribute To The Legend – John Williams poprvé v ČR

Praha 12. srpna 2024 (PROTEXT) - Velkolepá show Tribute To The Legend – John Williams v podání The City of Prague Philharmonic Orchestra s hostujícím dirigentem Petem Harrisonem skládá hold nejslavnějšímu skladateli filmové hudby všech dob. Hudba vepsaná do srdce každého filmového fanouška ožije výpravnými projekcemi, rozhovory se samotným Williamsem a také velkolepou světelnou show už 7. prosince v pražském O2 universu.