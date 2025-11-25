Jedna hodina může změnit všechno

Ani vysoký věk, ani smrt milované manželky neodradily spisovatele a psychoterapeuta Irvina Yaloma od psaní. Spolu se svým nejmladším synem Benjaminem napsal strhující a ojedinělou knihu i v rámci svojí dlouholeté tvorby. Terapeutická sezení omezená časem na pouhou hodinu a jedno setkání jsou základním stavebním kamenem příběhu o hlubokém lidském spojení.
Mezi klienty se objevují lidé z celého světa a během intenzivních hodin se odehrávají intimní a velmi osobní setkání. Irvin Yalom už totiž ve svém věku nemá co ztratit, nebude se před klienty schovávat, řekne jim o sobě i věci, které by jinak možná tajil. To jim pomůže otevřít během jedné jediné hodiny celé jejich srdce.
Kniha HODINA SRDCE nám ukazuje, jak máme mezi sebou lépe komunikovat, upřímněji, otevřeněji.
ISBN: 978-80-262-2337-5
Nakladatelství: Portál, s.r.o.
