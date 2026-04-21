Jedna medaile za každý rok Olbrama Zoubka

Sochařská legenda
Tvorba Olbrama Zoubka, která zásadním způsobem ovlivnila podobu moderní figurální plastiky, se řadí mezi vrcholné projevy českého sochařství 20. století. Jeho umělecký styl se vyznačuje postavami, které jsou výrazně zjednodušené, ale přesto mají hloubku – emocionální, symbolickou a existenciální. I když bývají masivní, vertikálně protažené sochy často působí dojmem křehkosti a pohybu – stojí na špičkách, natahují se k výšinám nebo se zdánlivě vznášejí. Vyjadřují tak vnitřní napětí člověka, který touží po svobodě, a reflektují nejen individuální existenci, ale i širší společenské dění a dějiny. Mezi nejznámější díla Olbrama Zoubka dnes patří posmrtná maska Jana Palacha či petřínský pomník obětem komunismu.
Přítel a dcera vzpomínají
Pamětní medaile, které vznikly v jablonecké České mincovně, jsou dílem akademického sochaře Michala Vitanovského. Rodina Olbrama Zoubka, se kterým se jako kolega sochař a člen Umělecké besedy osobně znal, si ho pro tuto práci výslovně vyžádala.
„K vytvoření portrétu na líci, který odpovídá mladší a aktivnější fázi života Olbrama Zoubka, jsem využil fotografie z archivu Nadačního fondu Kmentová Zoubek. Zvolil jsem ty, které zachycují zajímavý momentální výraz a zřejmě nebyly pořízeny jako fotoportrét,“ prozrazuje autor medailí. Rub pak medailér věnoval dílu Olbrama Zoubka – konkrétně sousoší Rodina z roku 1973, které inspiroval Zoubkův vztah se sochařkou Evou Kmentovou. Michala Vitanovského zaujala dynamika postav, které vyrážejí z rodinného prostředí do okolního světa.
Ze stříbra vyrazila Česká mincovna 520 kusů pamětních medailí, které lze zakoupit v jejím e-shopu nebo kamenných prodejnách. Zlaté medaile jsou určené jen pro skutečné obdivovatele Olbrama Zoubka – jejich náklad totiž čítá pouhých 100 kusů, jeden za každý rok jubilea. Všechny medaile jsou navíc číslované na hraně.
Co by na medaili řekl sám Olbram Zoubek? „Určitě by ho to těšilo. A že je to medaile od Vitanovského, to by ho těšilo dvojnásob,“ prozradila umělcova dcera Polana Bregantová.
Zdroj: Česká mincovna
