Jedna medaile za každý rok Olbrama Zoubka

Praha 21. dubna 2026 (PROTEXT) - Olbram Zoubek přišel na svět 21. dubna 1926, a letos by tak oslavil 100. narozeniny. U příležitosti nedožitého jubilea vzdaly uznávanému sochaři hold pamětní medaile České mincovny.

Sochařská legenda

Tvorba Olbrama Zoubka, která zásadním způsobem ovlivnila podobu moderní figurální plastiky, se řadí mezi vrcholné projevy českého sochařství 20. století. Jeho umělecký styl se vyznačuje postavami, které jsou výrazně zjednodušené, ale přesto mají hloubku – emocionální, symbolickou a existenciální. I když bývají masivní, vertikálně protažené sochy často působí dojmem křehkosti a pohybu – stojí na špičkách, natahují se k výšinám nebo se zdánlivě vznášejí. Vyjadřují tak vnitřní napětí člověka, který touží po svobodě, a reflektují nejen individuální existenci, ale i širší společenské dění a dějiny. Mezi nejznámější díla Olbrama Zoubka dnes patří posmrtná maska Jana Palacha či petřínský pomník obětem komunismu.

Přítel a dcera vzpomínají

Pamětní medaile, které vznikly v jablonecké České mincovně, jsou dílem akademického sochaře Michala Vitanovského. Rodina Olbrama Zoubka, se kterým se jako kolega sochař a člen Umělecké besedy osobně znal, si ho pro tuto práci výslovně vyžádala.

„K vytvoření portrétu na líci, který odpovídá mladší a aktivnější fázi života Olbrama Zoubka, jsem využil fotografie z archivu Nadačního fondu Kmentová Zoubek. Zvolil jsem ty, které zachycují zajímavý momentální výraz a zřejmě nebyly pořízeny jako fotoportrét,“ prozrazuje autor medailí. Rub pak medailér věnoval dílu Olbrama Zoubka – konkrétně sousoší Rodina z roku 1973, které inspiroval Zoubkův vztah se sochařkou Evou Kmentovou. Michala Vitanovského zaujala dynamika postav, které vyrážejí z rodinného prostředí do okolního světa.

Ze stříbra vyrazila Česká mincovna 520 kusů pamětních medailí, které lze zakoupit v jejím e-shopu nebo kamenných prodejnách. Zlaté medaile jsou určené jen pro skutečné obdivovatele Olbrama Zoubka – jejich náklad totiž čítá pouhých 100 kusů, jeden za každý rok jubilea. Všechny medaile jsou navíc číslované na hraně.

Co by na medaili řekl sám Olbram Zoubek? „Určitě by ho to těšilo. A že je to medaile od Vitanovského, to by ho těšilo dvojnásob,“ prozradila umělcova dcera Polana Bregantová.

Video: https://youtube.com/shorts/o_ZBfN81EbY?si=IuTs7qUJvUrIl7kq

 

Zdroj: Česká mincovna

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Lídrem kandidátky STAN do komunálních voleb v Olomouci je právník Zelenka

ilustrační snímek

Starostové a nezávislí (STAN) půjdou v Olomouci do říjnových komunálních voleb poprvé samostatně. Lídrem kandidátní listiny se stal právník a bývalý olomoucký...

21. dubna 2026  8:53,  aktualizováno  8:53

NS odmítl dovolání Bradáčové v kauze bývalého náměstka civilní rozvědky

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání v kauze bývalého náměstka Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Zdeňka Blahuta. Čelil obžalobě z podvodu a zneužití...

21. dubna 2026  8:45,  aktualizováno  8:45

Nové komentované prohlídky představí přírodní bohatství Ostravska

ilustrační snímek

Přírodní bohatství Ostravska představí zájemcům nové komentované prohlídky Zelené komentovky. Návštěvníci se pod vedením strážců přírody vydají do...

21. dubna 2026  8:44,  aktualizováno  8:44

Muže viní, že ubil družku a znásilnil nezletilou. Policie ho žene před soud

ilustrační snímek

Policie navrhla obžalovat muže, který loni v srpnu ve Vrchlabí zbil partnerku tak, že na následky zranění zemřela. Kromě ublížení na zdraví s následkem smrti byl obviněn z pohlavního zneužívání,...

21. dubna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Jen „chyba" v navigaci? Nový Dvorecký most i přes zákaz hned projelo auto

Řidič projel nově otevřený Dvorecký most v BMW, navzdory zákazu individuální...

Hned druhý den po zprovoznění nového Dvoreckého mostu v Praze ho i přes zákaz projelo auto. Přestupek okamžitě vyvolal bouřlivé debaty na sociálních sítích a vzbudil pozornost policie. Ta případ pro...

21. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  9:56

Prestižní Cochrane report zpochybnil léky na Alzheimer. Z Česka přichází návrh

21. dubna 2026  9:47

ARETE urychluje růst fondu strategickou expanzí a repositioningem portfolia

21. dubna 2026  9:45

Obce a města soutěžily o nejlepší web, triumfovaly Cheb a Nejdek

Regionální kolo Zlatý erb 2026 v Karlovarském kraji zná své vítěze. Zabodoval...

V soutěži Zlatý erb o nejlepší webové stránky, kterou už téměř tři desetiletí pořádá spolek Český zavináč, zvítězily v regionálním kole Karlovarského kraje města Cheb a Nejdek. Z obcí s rozšířenou...

21. dubna 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Automobilové klenoty: Výjimečné automobily už tento víkend v Praze

21. dubna 2026  9:38

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Hasiči stále zasahují u požáru ve skladu plastů, přes noc se objevila další ohniska

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. (20. dubna 2026)

Více než 24 hodin už zasahují hasiči ve skladu plastů, který začal hořet v pondělí brzy ráno v brněnských Přízřenicích. Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky se v noci objevila další...

21. dubna 2026  9:32

Kraj se dohodl s ochránci na koridoru pro zvěř u dálničního přivaděče do Zlína

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Příprava dálničního přivaděče z Fryštáku do Zlína může pokračovat. Pozastavila se kvůli připomínkám ochránců přírody. Sporný bod se ale podařilo vyřešit. Zlínský kraj se dohodl s ochránci přírody na...

21. dubna 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

