Jedna síť, jeden standard. Form Factory sjednocuje své značky.

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  19:00
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Praha 29. června 2026 (PROTEXT) - Český fitness trh prochází výraznou proměnou. Lidé dnes od fitness center neočekávají jen prostor pro cvičení nebo cestu k lepší kondici. Stále častěji hledají dlouhodobou péči o zdraví, více energie, psychickou pohodu a služby, které odpovídají jejich životnímu stylu. Na tento vývoj reaguje Form Factory, největší síť fitness klubů v České republice, která sjednocuje své značky pod jednu identitu a zavádí nový model členství napříč celou sítí.

Součástí této proměny je postupné začlenění klubů Posilka a The Gym pod značku Form Factory. Nejde však pouze o změnu názvu nebo vizuální identity. Form Factory sjednocuje také členské programy, mobilní aplikaci, služby i standardy napříč celou sítí.

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Cílem je nabídnout klientům stejnou úroveň služeb, stejnou kvalitu a stejnou zkušenost bez ohledu na to, jestli navštíví klub v Praze, Brně, Ostravě nebo v některém z regionálních měst.

„Po období intenzivního růstu jsme se letos zaměřili na sjednocení celé sítě. Chceme, aby klienti věděli, co mohou očekávat v každém našem klubu. Ať přijdou do Form Factory kdekoliv v České republice, dostanou stejnou kvalitu služeb, stejný standard i stejnou péči,“ říká Daniel Tinz, CEO Form Factory.

Nový model členství reaguje na to, jak lidé fitness využívají dnes. Nabízí větší flexibilitu a umožňuje přizpůsobit členství individuálním potřebám i životnímu stylu. S nejvyšší úrovní členství mohou klienti využívat všech téměř 60 klubů Form Factory po celé České republice a kombinovat různé typy tréninku podle toho, kde právě jsou.

Významnou součástí změny je také sjednocení digitálního prostředí. Místo několika samostatných aplikací jednotlivých značek budou klienti nově využívat jednu aplikaci Form Factory, která jim usnadní správu členství, rezervace i orientaci napříč celou sítí klubů.

„Ve skutečnosti je pro nás důležitější změna potřeb klientů než samotná změna značky. Lidé dnes chtějí větší flexibilitu, více možností a jistotu stejné kvality služeb bez ohledu na to, ve kterém našem klubu právě cvičí. Právě tomu přizpůsobujeme další rozvoj Form Factory,“ dodává Tinz.

Vedle sjednocení značky pokračuje Form Factory také v investicích do modernizace klubů a rozvoje služeb. Rozšiřuje například koncepty HYROX, Pilates Reformer nebo programy Les Mills a investuje do nového vybavení, technologií i celkového komfortu klubů.

„Vidíme jasný posun od čistě výkonového fitness směrem k dlouhodobému zdraví a kvalitě života. Lidé dnes neinvestují jen do svého vzhledu, ale především do energie, fyzické i psychické kondice a celkové vitality. Chceme, aby Form Factory bylo partnerem, který je na této cestě dlouhodobě provází,“ uzavírá Daniel Tinz.

Proces sjednocování značky i zavádění nového modelu členství probíhá postupně v průběhu roku 2026.

O Form Factory

Form Factory je největší sítí fitness klubů v České republice. Provozuje téměř 60 klubů napříč republikou a nabízí individuální i skupinové formy tréninku, osobní tréninky i specializované koncepty, jako jsou HYROX, Pilates Reformer nebo Les Mills. Dlouhodobě rozvíjí koncept, který podporuje zdravý a aktivní životní styl a zpřístupňuje kvalitní fitness co nejširší veřejnosti.

Zdroj: Form Factory

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

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