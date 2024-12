Jedna z nejstarších značek na světě, česká MORA, oslaví 200 let ve velkém stylu

Praha 12. prosince 2024 (PROTEXT) - Ikonická česká značka MORA slaví 200 let od doby, kdy byly v roce 1825 položeny její základy jako jednoho z nejstarších podniků na výrobu domácích potřeb a spotřebičů na světě. Vždy dokázala stát na vrcholu doby, a to nejen doma, ale i ve světě. Je synonymem kvalitních, spolehlivých a úsporných spotřebičů do kuchyně i domácnosti s praktickou obsluhou, které otevírají dveře nejen k tradičnímu, ale i ke zdravému modernímu životnímu způsobu. Celý rok 2025 se proto ponese v duchu zajímavých spojení a akcí.