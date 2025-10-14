Jednička na trhu s novým vedením a silnou vizí: Ivan Ljubić se stává generálním ředitelem skupiny Hisense pro Česko a Slovensko

Praha 14. října 2025 (PROTEXT) - Společnosti Gorenje spol. s r.o., Gorenje Real s.r.o. a Gorenje Slovakia s.r.o., které jsou součástí globální skupiny Hisense, oznamují jmenování Ivana Ljubiće do funkce generálního ředitele pro Českou a Slovenskou republiku.

Ve své nové roli bude Ivan Ljubić zodpovědný za vedení a strategické řízení značek Hisense, Gorenje, ASKO, Kuchyně Gorenje a MORA v obou zemích. Povede všechna klíčová oddělení – od obchodu, marketingu, logistiky, servisu, financí a controllingu, přes produktový management až po HR a další podpůrné týmy.

Ivan Ljubić přináší do nové role bohaté zkušenosti z oblasti financí, obchodu a řízení. V rámci skupiny Hisense Europe působil jako regionální ředitel pro prodej, marketing a řízení dodavatelského řetězce, dříve také jako finanční ředitel Gorenje Zagreb. Profesní základy získal v bankovním sektoru, kde zastával manažerské pozice ve Zagrebačké bance. Vystudoval management na Fakultě ekonomie a podnikání Univerzity v Záhřebu, kde získal bakalářský i magisterský titul.

Ve funkci střídá Gregora Gržinu, který vedl region od září 2019.

Byl jsem rád, že jsem mohl vést naše týmy v České a Slovenské republice po dobu více než šesti let. Funkci nyní předávám člověku, který má energii, zkušenosti a silnou vizi posunout nejen naše značky, ale i obchodní vztahy a rozvoj zaměstnanců na další úroveň,“ uvedl Gregor Gržina.

Děkuji Gregorovi za jeho mimořádné vedení, díky kterému se skupina Hisense stala jedničkou na českém i slovenském trhu. Je mi ctí navázat na tento úspěch a společně s týmem pokračovat v růstu, inovacích a budování silných vztahů se zákazníky i partnery,“ říká Ivan Ljubić.

Jsme rádi, že Ivan přebírá vedení našich aktivit v regionu. Věříme, že jeho zkušenosti a vize přispějí k dalšímu růstu našich značek a posílení pozice na trhu,“ doplňuje Erika Varagya, HR ředitelka společnosti. 

 

O skupině Hisense

Skupina Hisense je globálním lídrem v oblasti spotřební elektroniky a domácích spotřebičů. V České a Slovenské republice zastřešuje široké portfolio značek – od televizorů a audio techniky Hisense, přes designové spotřebiče Gorenje, prémiové skandinávské produkty ASKO, kvalitní nábytek Kuchyně Gorenje, až po ikonické sporáky a další spotřebiče MORA. Pod vedením Ivana Ljubiće se důraz zaměří na obchod, zákaznickou spokojenost, efektivní marketing a rozvoj zaměstnanců.

 

 

Zdroj: Hisense

 

 

