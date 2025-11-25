Jednodušší, chytřejší a tišší vaření: Gorenje představuje indukční varné desky s integrovaným odsavačem par

  8:51
Praha 25. listopadu 2025 (PROTEXT) - Značka Gorenje nově nabízí modely indukčních varných desek s integrovaným odsavačem par. Tyto vestavné desky spojují dvě klíčová zařízení – varnou desku a odsavač – do jednoho elegantního řešení. V kuchyni pak usnadňují každodenní přípravu jídel a zároveň šetří prostor, čímž posouvají komfort domácího vaření na zcela novou úroveň.

Kombinace výkonu a jednoduchosti

Nové 2v1 indukční varné desky s odsavačem přinášejí do kuchyně čerstvý vzduch přímo z varné plochy. Eliminují tak potřebu horních odsavačů, uvolňují prostor, a navíc zajišťují volnější pohyb při vaření. Díky tomu se vaření stává mnohem přirozenějším a příjemnějším procesem – bez zamlžených brýlí, obtěžujících pachů nebo příliš hlučných ventilátorů. „Tyto nové indukční varné desky s integrovaným odsavačem podporují myšlenku, že by vaření nemělo být povinností, ale radostí. Smyslem moderní domácnosti je, aby technologie pracovala za vás a vy jste se mohli raději soustředit na zážitky u stolu,“ uvádí Jana Neuszerová, specialistka produktového marketingu Gorenje.

Chytré funkce, které myslí za vás

Nové desky jsou vybaveny celou řadou zajímavých funkcí, z nichž vyniká zejména AutoAdjust pro automatickou úpravu výkonu odsávání dle aktuální intenzity vaření. Na desce proto nemusíte vůbec nic nastavovat. Digestoř se sama zapne, zesílí, a po dovaření ještě chvíli pokračuje, aby úspěšně odstranila z okolí všechny zbylé páry a pachy.

O minimální hlučnost při vaření se zase stará technologie QuietPerformance. Silný motor je navržený tak, aby zabudované digestoři poskytoval maximální výkon, přitom ale nerušil běžný chod domácnosti. Vaše vaření, povídání si s dalšími členy domácnosti nebo například poslech hudby či oblíbeného podcastu tedy může probíhat naprosto nerušeně.

V neposlední řadě si určitě oblíbíte i funkci BridgeArea. Spojuje dvě varné zóny v jednu velkou, čímž vám umožní použít při vaření i více rozměrné hrnce nebo pekáče, které jsou ideální pro všechny rodinné oslavy a sváteční hostiny.

Snadná instalace i údržba

Instalace těchto varných desek je navíc úplně jednoduchá. Systém EasyInstall zachovává úložný prostor ve skříňkách, protože je motor umístěný tak, aby nikde neubíral žádné místo. Kromě toho vás deska jistě potěší i svou jednoduchou údržbou. Díky technologii EasyClean lze totiž všechny její části, včetně filtrů a sběrného zásobníku, snadno vyjmout a umývat v myčce.

Design nové generace

Kromě všech funkčních benefitů si však tyto indukce zamilujete nepochybně i pro jejich estetičnost. Řada G800 disponuje minimalistickým ovládáním LumiSlider, které zůstává skryté až do doby, než ho aktivujete – to desce dodává na patřičné eleganci, a ještě modernějším vzhledu.

Dvě úrovně, ale jeden cíl

Každá domácnost má jiné potřeby, proto jsou nové varné desky Gorenje dostupné ve dvou produktových liniích G800 a G600. Vyšší řada G800 je prémiovou volbou s maximálním důrazem na design a špičkový výkon. Oproti tomu řada G600 představuje spolehlivé a efektivní řešení pro každodenní rodinné vaření.

Pro obě tyto řady je však společná kombinace chytrých inovací, jednoduchá obsluha a praktické funkce, které charakterizují i značku Gorenje jako takovou. Pořídíte-li si do kuchyně novou varnou desku Gorenje, uvidíte, že si začnete užívat jednoduše neodolatelnou každodenní radost z vaření.

Využijte jednoduše neodolatelné nabídky Gorenje:

S varnými deskami a troubami od Gorenje je vaření i pečení jednoduše neodolatelné! Elegantní vzhled, prémiové materiály a chytré funkce zajistí vaší kuchyni moderní nádech, a hlavně spolehlivé pomocníky pro každodenní vaření. Pořiďte si novou troubu nebo varnou desku Gorenje právě teď a získejte unikátní slevu 80 % na nákup malého spotřebiče Gorenje. Na vybrané modely trub a varných desek navíc platí také cashback ve výši až 2000 Kč! Akce potrvá do 31. ledna 2026, tak ji nezmeškejte!

Více informací: cz.gorenje.com

Jednodušší, chytřejší a tišší vaření: Gorenje představuje indukční varné desky s integrovaným odsavačem par

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na Staroměstské náměstí v Praze dorazil v noci vánoční strom z Jiřetína pod Jedlovou.Byly dovezeny i stánky.Začala stavba vánočního trhu, který začne 29.11.2025.

